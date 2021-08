Attivisti di Palestine Action bloccano una fabbrica di armi israeliana in Gran Bretagna

Come parte della loro campagna nazionale contro il produttore di armi israeliano Elbit Ferranti, gli attivisti della rete Palestine Action nel Regno Unito hanno fermato la produzione di uno stabilimento della società nel distretto di Oldham, nella zona di Manchester.

“Siamo saliti ancora una volta sul tetto della fabbrica di armi di Israele a Oldham, spruzzandola di rosso sangue con gli estintori, mettendo a nudo i profitti di un’occupazione militare e bloccando la Elbit attraverso un’azione diretta”, scrivono su Twitter .

Il gruppo ha dichiarato di aver bloccato i cancelli della fabbrica e fermato la sua “linea di produzione mortale” e, attraverso un altro tweet che mostra un attivista seduto sul tetto della fabbrica con il pugno chiuso, ha dichiarato “possono provare a rinchiuderci in catene, ma noi continueremo sempre a tornare e a portare la lotta alla Elbit per rompere i loro legami nella catena di fornitura assassina di Israele”.

In un comunicato pubblicato sul suo sito web (in calce la traduzione), Palestine Action ha affermato che questa azione arriva “mentre Israele continua a condurre raid contro le comunità palestinesi a Gaza e in Cisgiordania, brutalizzando i civili, usando armi e tecnologie prodotte nel Regno Unito da aziende come la Elbit Systems”. In particolare, la fabbrica di armi di Oldham è usata per la produzione di una gamma di tecnologie di armi specializzate, compresi i componenti per i droni e i carri armati israeliani.

È la seconda volta in tre mesi che attivisti di Palestine Action in Gran Bretagna occupano il tetto di una fabbrica di armi israeliana: a maggio, la protesta durata una settimana aveva colpito uno stabilimento a Leicester, dove vengono prodotti droni direttamente collegati al massacro di bambini a Gaza . Le proteste arrivano sulla scia dell’ ultima aggressione militare del regime israeliano sull’enclave assediata di Gaza, che ha causato il ferimento di almeno 41 palestinesi, due dei quali in modo critico.

Dalle 6:30 di questa mattina (23 agosto, ndr), gli attivisti di Palestine Action stanno occupando la fabbrica Elbit Ferranti a Oldham, Greater Manchester. Il sito, utilizzato per la produzione di una serie di tecnologie di armi israeliane, è stato bloccato – con veicoli che ostruiscono gli ingressi e attivisti incatenati sui cancelli.

L’edificio della fabbrica è stato scalato e il sito completamente occupato, mentre gli attivisti impediscono le operazioni e la produzione di armi destinate a Israele. Coloro che occupano il sito vogliono che l’azione sia il più dirompente possibile e hanno iniziato a smantellare i locali rompendo le finestre e hanno coperto i locali della fabbrica con vernice rosso sangue.

Questa azione è stata intrapresa per minare la produzione di armi e componenti militari della più grande azienda israeliana di armi, la Elbit Systems, che commercializza i suoi prodotti come “testati in battaglia” sui palestinesi.

L’azione di oggi segue un’ulteriore aggressione israeliana in Palestina – nell’ultima settimana, le incursioni israeliane in Cisgiordania e Gaza hanno ucciso decine di persone, mentre le forze israeliane hanno anche violentemente represso i civili palestinesi che stavano commemorando l’incendio della Moschea di Al-Aqsa.

Questa aggressione contro i manifestanti ha comportato l’apertura del fuoco sui bambini, con un tredicenne in condizioni critiche dopo essere stato colpito alla testa. Le tecnologie e i componenti usati dalla polizia israeliana per questa repressione, così come gli aerei usati per lanciare i successivi raid aerei su Gaza, sono spesso prodotti da Elbit Systems, Elbit Ferranti, o da un qualsiasi numero di altre filiali tra cui UAV Tactical Systems, IMI Systems o altri.

Il sito di Elbit Ferranti a Oldham è specificamente utilizzato per la produzione di prodotti e tecnologie militari specialistiche – compreso il sistema di sorveglianza persistente SkEye per i droni Hermes 450 e 900 di Elbit, entrambi ampiamente utilizzati nei successivi bombardamenti israeliani su Gaza.

Ferranti pubblicizza la produzione del sistema di imaging a lunghissimo raggio SpectroXR nel sito di Oldham – che è di nuovo usato nei droni Hermes. Il sito è anche utilizzato nella produzione di elmetti IronVision per l’uso in taniche da battaglia come il Carmel, che sono stati progettati specificamente per le operazioni in aree urbane densamente costruite (Gaza).

Un portavoce di Palestine Action ha dichiarato quanto segue: “Gli attivisti che attualmente occupano la fabbrica Elbit Ferranti hanno dimostrato ancora una volta il potere dell’azione diretta contro l’oppressione israeliana.

Mentre i governi occidentali continuano a schierarsi con gli oppressori, e mentre l’attenzione dei media sulla sofferenza palestinese è diminuita, i palestinesi sono ancora esposti a brutalità quotidiana, fame, apartheid e morte. Questi attivisti stanno coraggiosamente in piedi contro questa ingiustizia e noi continueremo a farlo fino a quando Elbit non sarà chiusa”.

Questo agosto segna un anno dalla fondazione di Palestine Action e il gruppo ha occupato i siti Elbit nel Regno Unito tre volte solo in questo mese. Questa è la sesta volta che il gruppo ha fermato la fabbrica Elbit Ferranti Oldham nell’ultimo anno.

