Afghanistan. I diritti delle donne usati per la propaganda di guerra

Ripenso alle immagini trionfali delle donne afgane che si tolgono il burqa vent’anni fa, grazie all’esercito americano. Improvvisamente queste immagini sembrano intrappolate, precarie, futili; sono tristi e vulnerabili come quelle delle donne terrorizzate dalla vittoria dei talebani oggi.

“Questi sono trofei di guerra, questi sono obiettivi militari. In questo senso, possiamo dire che il volto è, in tutti i casi, sfigurato, e che questa è una delle conseguenze filosofiche e visive della guerra stessa”, scrive Judith Butler in “Vite precarie. I poteri del lutto e della violenza”.

Nel novembre 2001, dopo l’invasione dell’Afghanistan da parte degli Stati Uniti e dei suoi alleati, George Bush dichiarò: “La bandiera americana sventola di nuovo sulla nostra ambasciata a Kabul (…). Oggi le donne sono libere (…). Le madri e le figlie dell’Afghanistan erano prigioniere nelle loro stesse case, con il divieto di lavorare o studiare”. Il 15 agosto 2021, i talebani hanno preso Kabul e hanno ripreso il potere in Afghanistan.

I jihadisti hanno rassicurato fin dall’inizio: “Le donne sono state le principali vittime di più di 40 anni di crisi in Afghanistan. L’Emirato islamico dell’Afghanistan non vuole più che le donne siano vittime. È pronto a offrire loro un ambiente di lavoro e di studio, e un posto in diverse strutture in conformità con la legge islamica e i nostri valori culturali”.

Il volto moderno dei fondamentalisti islamici in cerca di legittimità internazionale non è convincente. Le donne afgane non credono a una parola dei loro discorsi moderati. L’arte di usare le donne è un vecchio trucco di guerra che gli americani e i mullah praticano senza vergogna.

La liberazione delle donne è stato un alibi usato dagli americani per giustificare una “guerra al terrore” che ha devastato l’Afghanistan – uno dei paesi più poveri del mondo –, ucciso centinaia di migliaia di civili, dato potere a una classe politica corrotta e partner dei signori della guerra, e rafforzato e legittimato gli estremisti religiosi.

L’intervento americano ha beneficiato le donne che vivono a Kabul e nelle grandi città. Sono istruite, professionali: giornaliste, giudici, medici, artiste, dipendenti pubblici e altre. Hanno trasformato le loro comunità, le loro città.

Le donne rurali vivono vicino alle zone di conflitto, sono soggette a un ordine tribale tradizionale e non hanno accesso a nulla. Il 70% delle donne afgane sono analfabete.

Gli Stati Uniti sostengono di essere riusciti nella loro missione di educare il popolo afgano. Azmat Khan , una giornalista d’inchiesta americana, ha condotto uno studio sulle scuole in Afghanistan: “ Ghost Students, Ghost Teachers, Ghost Schools ”.

“Ho passato molto tempo a indagare sulle scuole finanziate dagli Stati Uniti in Afghanistan. Un’azione che si vorrebbe considerare il successo intoccabile della guerra e che pretende che gli Stati Uniti negli ultimi 20 anni abbiano trasformato radicalmente l’educazione dei bambini afgani, e in particolare delle ragazze.

Ho esaminato a lungo le scuole finanziate dagli Stati Uniti e ho scelto 50 scuole in 7 province che sono zone di guerra, sono andata in Afghanistan per vederle. Il 10% di queste scuole non sono mai state costruite o non esistono più. Una grande maggioranza di loro sta cadendo a pezzi.

Per esempio, c’era una scuola che mancava. Si scopre che è stata costruita nel villaggio di un famigerato capo della polizia afgana alleato degli Stati Uniti, Abdul Raziq, che è noto per numerose violazioni dei diritti umani. E il capo dell’istruzione locale ha detto: ‘Sì, l’abbiamo costruita qui, ma non ci sono stati bambini in questo villaggio per tre anni, quindi nessuno studente ha frequentato la scuola, che non ha mai aperto’.

In un altro caso, la scuola dove sono arrivata era vuota, la costruzione era incompleta, mai finita, e tutti i bambini erano dall’altra parte della strada in una moschea a ricevere un’educazione religiosa, non il programma sui libri. Ho cercato di scoprire cosa fosse successo; si è scoperto che il contratto per la costruzione della scuola è andato al fratello del governatore del distretto, che ha sottratto il denaro, e la scuola non è mai stata finita. (…)

Così anche qualcosa di così nobile e degno di sforzo come l’educazione si è impantanato in questo tipo di corruzione e mercanteggiamento. E se dovessimo capire perché, penso che gli obiettivi della lotta contro il terrorismo sono stati incorporati in ogni aspetto del progetto americano in Afghanistan”.

Le guerre sono intessute di miti e bugie, ma la democrazia, le libertà, i diritti delle donne possono venire solo da un popolo sovrano, in un paese indipendente. Decenni di occupazione, imperialismo statunitense, fanatismo religioso, guerra civile, hanno posto mine sotto ogni centimetro di terra dell’Afghanistan; mine che esplodono nelle mani di afghani progressisti e democratici che vogliono costruire una nazione libera e sicura.

Joe Biden dice che gli Stati Uniti non sono andati in Afghanistan per costruire una nazione, né per liberare le donne, ma per proteggere la patria dagli attacchi terroristici. Gli obiettivi dell’invasione, annunciata nel 2001, erano catturare Bin Laden, distruggere Al-Qaeda e rovesciare il regime talebano.

Il presidente Biden ha messo in pratica l’accordo firmato tra Donald Trump e i talebani, senza la presenza del governo afgano, a Doha, in Qatar, il 29 febbraio 2020: gli americani e i talebani si sono impegnati a non attaccarsi a vicenda. Un buon accordo tra mercenari. Dopo di loro, il diluvio.

Biden, il cui cinismo cresce di giorno in giorno, rifiuta ogni responsabilità nei confronti del popolo afgano e accusa l’esercito afgano di non combattere per il proprio popolo. Viene da chiedersi se Joe Biden stia ricominciando ad avere ‘piccole mancanze’, come quando ha chiamato Donald Trump, George.

Gli Stati Uniti dimenticano la loro parte di brutalità nella violenza che colpisce il mondo. E l’Afghanistan è l’esempio fatidico. Non riconoscono le conseguenze storiche e tragiche della loro destabilizzazione dell’Afghanistan negli anni ‘80 e il loro sostegno ai mujaheddin.

Le invasioni, le ingiustizie dell’America arrogante producono generazioni di nemici. L’esercito afgano che Bush e altri hanno costruito è in gran parte composto da soldati comuni, la maggior parte dei quali sono analfabeti. Dopo un breve addestramento, e manuali che non sapevano leggere, sono stati mandati al fronte.

Spesso non ricevevano i loro stipendi, o i comandanti rubavano il loro cibo per venderlo al mercato. Più di un soldato su cinque è stato ucciso. Polizia ed esercito nazionale afgano: oltre 66.000 morti. Esercito americano: 2.448 morti. Civili afgani: oltre 4.745 morti.

Sotto l’amministrazione Obama, l’Afghanistan era diventato il paese più bombardato dai droni nel mondo. Nel 2019, Trump ha battuto il record inviando 7.423 bombe sulla popolazione afgana. L’Afghanistan era il terreno di prova per le nuove armi americane.

Nel 2017, hanno sganciato la loro bomba non nucleare più potente di sempre, “la madre di tutte le bombe”: la MOAB. Leggete gli “ Afghanistan Papers ” sulla verità della guerra guidata dagli USA.

Per molti anni, l’Afghanistan non è stato nei titoli dei giornali; era la terra della guerra dimenticata, 20 anni di guerra senza vittoria, senza strategia. Nel 2003, due anni dopo l’invasione, gli Stati Uniti si sono disinteressati dell’Afghanistan e sono andati a distruggere un altro paese, l’Iraq, questa volta in nome della democrazia. Gli Stati Uniti negano la loro grande responsabilità nella destabilizzazione e nella distruzione di questa parte del mondo.

Malalai Joya, la celebre deputata femminista afgana – dal 2005 al 2007 –, espulsa dal parlamento per la sua schiettezza, ha costantemente avvertito:

“Non ci può essere vera democrazia in un paese sotto le armi dei signori della guerra, della mafia della droga e dell’occupazione. Hamid Karzai e l’Occidente sono complici di questi criminali. L’America e i suoi alleati stanno criminalizzando il nostro paese ferito, trasformandolo in una terra di guerre tribali e di potere per i proprietari di campi di papaveri. Signori della guerra, signori della droga, signori delle ONG: la santa trinità della corruzione.

C’è solo una soluzione ai mali dell’Afghanistan, ed è quella di mettere le forze democratiche davanti, non i signori della guerra. La vita di una donna in Afghanistan non è più importante della vita di un uccello. L’unico modo per far progredire la democrazia nel nostro paese sarebbe quello di proteggere e sostenere gli intellettuali e i partiti democratici esistenti. Qui ci sono partiti politici, attivisti politici, operatori sociali.

Perché nessun leader occidentale vuole riconoscere l’esistenza stessa di una forza progressista in Afghanistan che potrebbe emergere e giocare un ruolo reale?”.

Questa guerra doveva finire. Finisce nello stesso punto da dove è iniziata, il che non è molto sorprendente ma è estremamente rivoltante. Ancora una volta, il popolo afgano è stato gettato all’inferno. Migliaia di persone cercano disperatamente di salire su un aereo per sfuggire al sanguinoso regime talebano. Morti e feriti nel caos dell’aeroporto di Kabul.

Un uomo afgano aggrappato a un aereo militare americano, tra cielo e terra, cade morto. Questa immagine è orribile come quella del World Trade Center, “The Falling Man”, un americano, in aria, in caduta libera, morente. Le due immagini non si vendicano a vicenda, sono vittime dello stesso orrore, proclamano la loro vulnerabilità, la loro comune umanità, la nostra responsabilità.

“Il volto è l’altro che mi chiede di non lasciarlo morire da solo, come se lasciarlo fosse diventare complice della sua morte. (…) Nell’etica, il diritto all’esistenza dell’altro ha una predominanza sul mio, una predominanza che si riassume nel comandamento: ‘Non uccidere’, non mettere in pericolo la vita dell’altro”, scrive Emmanuel Levinas in “Etica e infinito”.

Gli Stati Uniti hanno perso la battaglia; si sono ritirati, lasciandosi dietro sofferenza, paura e incertezza. Joe Biden non ha nemmeno fatto una strategia di uscita per proteggere i più vulnerabili, le donne che sono in pericolo di sottomissione, di morte. I talebani stanno già andando porta a porta, stilando liste di persone da fucilare. È possibile che l’esercito più potente del mondo non sia in grado di evacuare alcune migliaia di persone?

La risposta: le donne afgane, gli afgani hanno bisogno della solidarietà dei popoli; i movimenti sociali nel mondo hanno dimostrato la loro forza. Oggi, chi parla di donne afgane intende la solidarietà con i popoli del mondo.

L’ appello di Malalai Joya che ha scelto di vivere e resistere in Afghanistan: “Il mio popolo, il popolo senza voce e sofferente dell’Afghanistan. Facciamo appello alla solidarietà degli amanti della giustizia di tutto il mondo. Facciamo appello alla solidarietà del movimento contro la guerra, dei movimenti laici, di pace e giustizia, dei movimenti femministi. Non deludete il popolo afghano. Non permettete loro di dimenticare di nuovo l’Afghanistan. Questi terroristi che li hanno messi al potere e questa guerra che stanno conducendo sul destino del popolo afgano”.

* Produttrice cinematografica, regista e scrittrice canadese di origine tunisina. Ha realizzato i lungometraggi “Béatrice un siècle”, sulla vita e le lotte di Bice Béatrice Slama, e il “Autour de Maïr”, documentario sul femminismo e la scrittura al femminile, oltre a numerosi cortometraggi su diversi temi e disponibili sul suo sito .

27 Agosto 2021 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO