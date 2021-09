Sei prigionieri palestinesi in fuga da un carcere israeliano. Le ali della libertà

Sei prigionieri politici palestinesi sono riusciti a scappare dal carcere di massima sicurezza israeliano di Gilboa.

I prigioneri sono Zakariye Zubeidi, 46 anni, dirigente delle Brigate Al Aqsa e del partito Fatah nella città di Jenin, e cinque militanti della Jihad islamica palestinese. Tutti finiti in carcere durante la seconda Intifada palestinese all’inizio anni 2000.

Gli altri detenuti sono stati identificati come: Monadel Yacoub Nafe’at, 26 anni, Yaqoub Qassem, Yaqoub Mahmoud Qadri, 49, Ayham Nayef Kamamji, 35 e Mahmoud Abdullah Ardah, 46.

Qadura Fares, responsabile del Club dei prigionieri palestinesi, ha descritto la fuga come una vittoria contro il sistema di sicurezza israeliano.“Siamo contenti di questa fuga. Abbiamo invocato molto la necessità di liberare tutti i prigionieri palestinesi. Se i prigionieri possono liberarsi, questa è una grande cosa“, ha detto ad Al Jazeera Fares, che ha trascorso – anche lui – 18 anni nelle prigioni israeliane.

Al Jazeera, riferisce da Ramallah, che le autorità israeliane hanno scoperto la fuga dei prigionieri verso le 3:30 del mattino. Il tunnel sembra che sia stato scavato da sotto un gabinetto nella cella, da cui i prigionieri sono strisciati fuori dalla struttura.

Le forze armate israeliane e lo Shin Bet hanno scatenato una caccia all’uomo. L’esercito ha affermato che le sue forze sono state “preparate e schierate” nella Cisgiordania occupata come parte dell’operazione.

Una caccia che coinvolge elicotteri in città e villaggi vicino alla zona settentrionale della Cisgiordania, così come un’area al confine con la vicina Giordania.

Israele attualmente tiene in carcere, spesso da decenni, circa 4.750 prigionieri politici palestinesi in dozzine di strutture carcerarie, tra questi 42 sono donne, 200 bambini e 550 detenuti amministrativi, secondo il gruppo per i diritti dei prigionieri Addameer.

Quella scoperta questa notte non è stata la prima fuga di prigionieri palestinesi dalle carceri israeliane. Nel 1995, tre palestinesi sono evasi dalla struttura di Kfar Yona e nel 2014 la prigione di Shata, vicino a Gilboa, ha scoperto un tentativo di fuga simile a quello di lunedì attraverso i tunnel.

