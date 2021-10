Le mille e una notte della rivolta cilena

18 ottobre 2021

Due anni fa, il 18 ottobre del 2019, il Cile si è trasformato in un paese in fiamme. Supermercati, uffici degli amministratori dei fondi pensione (AFP), stazioni di polizia e statue di colonizzatori sono stati bruciati.

I contingenti di polizia non sono riusciti a fermare la furia popolare, conseguenza della repressione subita dagli adolescenti dopo 11 giorni di salti ai tornelli contro l’aumento del prezzo della metropolitana. La goccia che ha fatto traboccare il vaso di decenni di abusi.

Di fronte alla ribellione, il governo si è rivolto ai militari, in un paese che ancora obbedisce alla costituzione di Pinochet. “Siamo in guerra“, ha detto il presidente Piñera. Fu un’uscita davvero infelice.

L’immagine dei carri armati nei viali e il coprifuoco risvegliarono gli incubi sepolti della dittatura, infiammarono le masse e la rabbia incontrollata lasciò il posto a qualcosa di ancora più pericoloso per l’élite: l’organizzazione, uno spirito di unità in un paese profondamente diviso dal cinismo neoliberale e, soprattutto, una causa comune e una narrazione comune.

Le manifestazioni e le barricate si sono moltiplicate e migliaia di ragazzi sono scesi in strada senza paura con bastoni, pietre e scudi fatti a mano pieni di slogan rivoluzionari, affrontando le pallottole di “pacos” e “milicos”. Nei quartieri, sulle colline, nelle scuole superiori e nei luoghi di lavoro, le assemblee dei cittadini si moltiplicavano.

Alcuni sono partiti da strutture che già esistevano , come i consigli di quartiere, i collettivi culturali, le assemblee studentesche. Altri sono partiti da zero: vicini di casa che non si erano mai guardati in faccia, senza alcuna esperienza di parlare in pubblico o anche solo di pensare alla politica, sono sbocciati con idee che fino ad allora avevano tenuto per sé.

Superando paure e sospetti, cercarono di definire insieme perché il sistema funzionava così male, e che tipo di paese volevano. I loro aneliti coincidevano con la marea di graffiti e murales che si riversavano sui muri di mattoni, sulle pareti dei campi da calcio,ora protette da lastre di acciaio. “Siamo il fiume che ritorna al suo corso”.

Volevano portare avanti un’agenda di diritti sociali, recuperare le risorse naturali, mettere fine alle AFP, all’estrattivismo, alla violenza poliziesca, alla divisione tra giustizia per i ricchi e giustizia per i poveri, e persino ignorare i trattati economici firmati alle spalle dei cittadini. Volevano dignità e una vita in pace.





Si sapeva da dove fuggire, ma la destinazione era sconosciuta. “Dobbiamo concentrarci per far uscire Piñera”, gridava uno. “No, dobbiamo andare verso l’Assemblea Costituente”, hanno chiesto altri. Una settantenne ha preso la parola e si è lanciato in un ricordo di venti minuti del governo Allende, tra la disperazione dei moderatori che cercavano di fare progressi e il ragazzo adolescente che prendeva freneticamente i minuti della giornata.

Solo una cosa era chiara: la strada doveva essere difesa. Era l’unico territorio che non generava divisione, l’unico in cui viveva la verità che li univa tutti. Se lo avessero lasciato andare, sarebbe crollato tutto. Un cartello diceva: “La rivoluzione mi toglie la depressione”.

Tra le masse, i combattenti sociali della periferia, forgiati nelle commemorazioni annuali del colpo di stato o della Giornata del giovane combattente, si trovarono improvvisamente accompagnati dai cacerolazos di ragazzi in camicia pulita che si impadronivano per la prima volta delle piazze, sorpresi che la polizia abbia risposto con arresti di massa, gas lacrimogeni, getti d’acqua mescolati a soda caustica, proiettili di gomma e piombo, e inorriditi nello scoprire che lo stato moderno e democratico in cui pensavano di vivere nascondeva una bestia rognosa.

Le strade erano piene di caschi bianchi di osservatori dei diritti umani, di telecamere per affrontare la complicità dei media tradizionali, di studenti di medicina che assistevano i ferit “Chi non si muove non sente le catene” diceva Rosa Luxemburg.

A differenza di prima di ottobre, i diversi collettivi non si sono più accontentati di andare alle loro marce ma si sono “uniti” a tutti gli altri. Un giorno erano i portuali, un altro i lavoratori della sanità, un altro i lavoratori degli asili, i difensori dell’ambiente, gli studenti universitari, il collettivo LGBTI, l’assemblea di questa o quella collina.

Uniti sotto tutte le cause e le bandiere, erano diventati qualcos’altro, una mobilitazione permanente, una valanga che travolgeva tutto. “ Sigue luchando “, “ Resiste “, “ No te rinda” Las balas van a volver “, gridavano gli slogan che i giovani incappucciati hanno dipinto in bella vista senza che nessuno cercasse di fermarli. ” Protégenos, santísima virgen de las barricadas “.

Le organizzazioni sociali che avevano raccolto forza ai margini per anni sono state improvvisamente invase da uno tsunami di politicizzazione dei cittadini che nemmeno gli attivisti di lunga data potevano gestire, figuriamoci pilotare.

Per i nuovi arrivati, non esisteva nulla prima di ottobre, né i politici né la “vecchia guardia” della leadership erano lì per mostrare loro la strada che potevano ritagliarsi nel loro magico risveglio. Non c’era modo di guidarli, l’unica cosa che restava era seguire la carovana, il vento alle spalle e confidare che la deliberazione si sarebbe fatta strada.

Contro virus e maree

Nessuno immaginava in ottobre che, sei mesi dopo, una moderna “peste” sarebbe venuta ad interrompere la presa della Moneda. Ciò che la repressione non è riuscita ad ottenere, lo ha fatto la pandemia, cancellando gran parte di quella effervescente ma precaria costruzione collettiva.

I liceali che hanno iniziato la rivolta e gli studenti universitari capaci di bloccare il paese a piacimento, si sono trovati improvvisamente rinchiusi, collegati in rete ma separati dai loro coetanei, con ansia, angoscia e depressione, in balia di un sistema sanitario pubblico-privato che distribuisce psicofarmaci come caramelle, con genitori che si reggono a malapena grazie a un reddito familiare d’emergenza che è arrivato tardi e male, reclamando i loro fondi pensione alla goccia, solo il 10% alla volta, seguendo lo spirito dell’ognun per sé, dio per tutti.

Con il progredire della pandemia, è stato facile licenziare i “ribelli” nelle aziende: l’attenzione era ormai altrove e non c’erano più così tante persone che si “aggiustavano” per impedirlo. I medici, che erano molto attivi nella rivolta, rinunciarono a tutto per contenere l’ondata di morti che si riversava improvvisamente in un sistema pubblico che faceva acqua.

Gli insegnanti, che erano in rivolta da prima dello scoppio, allineati dietro lo slogan ” el profe marchando también está educando “, hanno finito per fare lezione davanti a schermi neri e al disinteresse di alunni tormentati.

Ci erano voluti trent’anni per riunirsi . I gruppi territoriali sono riusciti a prendere piede e sono sopravvissuti, nonostante tutto contro di loro, nelle cucine comuni che sono state create per resistere alla necessità, guidate dalle donne e convertite in forme di resistenza e lavoro comunitario. Da lì hanno mantenuto la comunicazione attraverso le reti, coordinando eventi e carovane in tutto il paese per il plebiscito del 2020.

Alcuni dei membri delle liste di indipendenti, che sono stati la sorpresa delle elezioni costituenti, sono emersi o si sono fatti conoscere appoggiando queste iniziative tessute dal basso, ancora alimentate dall’epopea octubrista che scommette sul tutto o niente. La vittoria sofferta e meritata di “Apruebo” e dei settori progressisti alle urne è stata catartica.

E oggi, mentre le restrizioni della pandemia cadono, la strada, anche se di nuovo frammentata, continua a muoversi. Gli scioperi e i conflitti settoriali nel settore pubblico sono di nuovo all’ordine del giorno. Gli eventi di quartiere, metà cultura e metà agitazione, stanno riemergendo. E qualche settimana fa, i ragazzi hanno occupato la sede dell’Istituto Nazionale dei Diritti Umani quando l’ente statale ha ridotto artificialmente della metà la cifra ufficiale dei manifestanti lesionati permanentemente alla vista.

Nelle piazze resistono ancora ogni venerdì, puntuali all’appuntamento, gli ultimi irriducibili per i quali “ solo luchando avanzamos“, sopportano pestaggi, arresti, tengono veglie per chi è uscito a marciare e non è più tornato.

Una parte della battaglia si è spostata sul fronte dell’ex Congresso Nazionale dove è ora in sessione la Convenzione Costituzionale che ha appena definito il suo regolamento. Per questo motivo, la discussione dei regolamenti sostanziali inizia, opportunamente, in coincidenza con il secondo anniversario del 18-O.

“Aún no hemos ganado nada” si ripeteva nel 2019 per tenere viva la lotta. Chi ha vinto, due anni dopo quell’ottobre che, avvolto dagli echi del passato, ha di nuovo spaccato la terra in due?

brace sotto la cenere

Il movimento femminista, dopo aver rovesciato due ministri per le donne e l’uguaglianza di genere per il loro silenzio complice di fronte alla violenza sessuale, ha dovuto fare pressione nelle strade per l’accettazione della parità di genere nella Convenzione costituzionale.

Paradossalmente, la misura andò a beneficio degli uomini, perché se non fosse stato per il suo sistema correttivo, oggi ci sarebbero più donne costituenti, il che dimostra il cambiamento del sentimento sociale. La politica ha cominciato ad essere piena di volti femminili.

Il Senato ha recentemente approvato l’aborto libero fino a 14 settimane e, sebbene sia in attesa di ratifica, questo è un passo che può essere attribuito solo alla marea verde che in piena rivolta ha creato un inno mondiale in uno dei paesi più conservatori della regione.

La dissidenza sessuale ha vinto una battaglia, dopo una lunga lotta contro la violenza omofoba. Nel suo ultimo resoconto pubblico davanti al Congresso, Piñera ha lanciato il suo progetto di legge sul matrimonio egualitario e l’adozione come una questione urgente, qualcosa che non è mai stato nel suo programma e che nemmeno il suo stesso conglomerato accetta. La sua promulgazione sarebbe un successo per il movimento LGBTI.

I popoli originari, eternamente messi all’angolo dallo Stato, hanno finalmente ottenuto una clamorosa rappresentanza istituzionale. Alcuni interventi nelle commissioni della Convenzione hanno lasciato testimonianze commoventi in lacrime, come il racconto di uno degli ultimi sopravvissuti dell’etnia Selknam.

La re-dignificazione della “morenidad” cilena meticcia, rappresentata alla convention, contrasta però con le molestie razziste alla “machi” Francisca Linconao e le minacce di morte rivolte alla presidente Elisa Loncon da gruppi ultra.

Anche la militarizzazione del Walmapu si sta intensificando, con scioperi dei camionisti sponsorizzati dai proprietari terrieri, chiedendo più repressione contro i gruppi di resistenza indigeni che occupano le terre delle imprese forestali.

E la mitica “prima linea” che ha dato tutto, che ha messo il petto e gli occhi sui proiettili, in molti casi anche la vita, per questo risveglio?

Dopo due anni di brutalità della polizia, delle oltre 3000 denunce presentate, ci sono state solo quattro condanne e l’impunità rimane nell’alto comando. La dichiarazione firmata da 105 membri del congresso a favore della legge sull’indulto per i prigionieri della rivolta è rimasta una dichiarazione altisonante ripudiata dal partito al potere.

Dopo mesi di passaggio attraverso le commissioni senatoriali, la legge è ancora in attesa di un voto e potrebbe ora finire per includere agenti statali in una sorta di “scambio di ostaggi”.

Nel frattempo, i parenti dei prigionieri o degli assassinati continuano a tenere comizi settimanali alle porte del Congresso, della Moneda o della Convenzione, facendo il giro dei televisori o appendendosi ai ponti in atti di disperazione.

Il movimento octubrista ha avuto una possibilità. Avrebbero potuto andare oltre, allearsi e prendere il potere per attuare i cambiamenti richiesti dalla strada. Ma ci sono state, esitazioni e l’occasionale atto di egoismo.

La Lista del Popolo è scesa in campo da sola, e ha vissuto un’ascesa fulminea seguita da una caduta fragorosa. L’inesperienza, la ricerca di una purezza che ha impedito la formazione di alleanze, le divisioni interne che i media filogovernativi hanno sfruttato con gusto, hanno portato a un candidato che ha presentato firme fraudolente per correre, l’incapacità di presentare candidati parlamentari e vari altri scandali.

Una fine silurata per un’organizzazione orizzontale che è cresciuta alzando le bandiere dell’ottobre cileno e che non ha potuto resistere per tre mesi di fronte al tritacarne istituzionale, che li ha scrutati con la lente d’ingrandimento, accedendo persino alle loro cartelle cliniche.

Un posto vuoto spicca nella Convenzione di oggi. In esso sedeva Rodrigo Rojas, il Pelao Vade, un’icona vivente delle proteste, che si era reso famoso e amato incidendo sul suo corpo slogan a favore dei malati di cancro ai quali diceva di appartenere.

La rivelazione che il suo mito era stato costruito su una bugia ha ottenuto ciò che nemmeno i mille attacchi mediatici e digitali dispiegati contro il progetto costituzionale hanno ottenuto nei suoi primi due mesi: rompere la magia. L’Ancien Régime aveva rivendicato la sua prima testa, e l’epopea della costituente era finita.





Realpolitik nella convenzione

Con la morte dell’epica, il pragmatismo ha guadagnato forza. Mentre la presidenza della Convenzione si sforza di mantenere l’immagine di unità, durante questi tre mesi di commissioni e dibattiti sul regolamento interno, si sono distinti tre “blocchi” e alcuni franchi tiratori che votano con l’uno o l’altro a seconda della situazione.

Da un lato, una “Montagna” octubrista, composta da ciò che resta della Lista del Popolo, dai movimenti sociali, dai popoli indigeni e dal PC, che spingono per mantenere vivo il massimalismo emanato dalle proteste.

Nel mezzo, il centro-sinistra del Frente Amplio e i socialisti, costituiti come “arbitri” della Convenzione, tendenti all’octubrismo nei loro aneliti, ma votando con la destra sulle questioni pratiche in nome di “ciò che è fattibile” e “ciò che è possibile”. E un “partito d’ordine”, che discute tutto e denigra tutto, che cerca di screditare l’Assemblea Costituente e promette di andare alla Corte Costituzionale o addirittura alla Corte Suprema per bloccare le misure che aprirebbero la porta, anche timidamente, alla partecipazione popolare.

A questo scopo, hanno l’altoparlante complice dei media mainstream, che alimentano la tensione, nel tentativo di far perdere la fiducia alla gente e far crollare il progetto.

Di fronte alla pressione costante, lo stesso consiglio della costituente ha concesso alcuni gesti al polo “Rechazo”. Quando le organizzazioni dei detenuti scomparsi della dittatura hanno denunciato la presenza di un ex collaboratore di Pinochet nella Commissione dei Diritti Umani, la difesa dei loro diritti costituzionali ha prevalso. Hanno anche accettato di dar loro una vicepresidenza alla Camera, tutto per una “riconciliazione” che infastidisce l’octubrismo e non placa la “nobiltà”.

Appena tre mesi dopo che Elisa Loncon aveva annunciato nel suo discorso inaugurale che la Convenzione si preparava a “fondare un nuovo Cile”, la Camera si è divisa in una giornata tesa sul numero di voti necessari per approvare o respingere le norme costituzionali.

Mentre la mobilitazione popolare chiedeva il rovesciamento del “quorum dei due terzi” imposto dall’accordo costituzionale firmato dai partiti politici, il voto si è concluso con la ratifica del Frente Amplio e dei socialisti con l’appoggio dei membri di destra della Convenzione. E per farlo, hanno dovuto eseguire una piroetta significativa.

Approvare questo quorum per due terzi sarebbe stato impossibile se fosse stato votato, proprio perché il terzo octubrista era contrario e poteva bloccarlo.

Così hanno stabilito che alcune questioni del regolamento sarebbero state approvate, paradossalmente, a maggioranza semplice. Così, tra i voti dei “funamboli” del centro-sinistra e del “partito dell’ordine”, si è consumata una mossa molto controversa per mano di coloro che avevano promesso di rompere con la “cucina” parlamentare.

Allo stesso modo, nel caso dei progetti di consultazione indigena e popolare presentati alla plenaria, la parola “vincolante” è stata scambiata con “incidentale”, e l'”obbligo” di tenere sessioni nelle regioni con “tenderà a”, allontanandosi dal desiderio di partecipazione attiva.





Un’altra pillola amara da inghiottire aveva a che fare con la Commissione dei Diritti Umani, che divenne qualcosa di simile a una Commissione della Verità “espressa”, dove i rappresentanti di centinaia di organizzazioni sociali e territoriali, i parenti delle persone scomparse durante la dittatura militare, i portavoce delle assemblee popolari e i rappresentanti delle assemblee popolari hanno sfilato di persona o per via telematica, denunciando il terrorismo di stato contro tre generazioni.

Anche un giudice ha dimostrato la partecipazione della magistratura alle azioni violente contro i manifestanti durante le proteste. Alla fine, le proposte uscite da questa commissione sono state lasciate in disparte, rinviate per essere votate in un secondo momento.

Questo non è piaciuto alla “machi” Linconao, che ha detto: “Siamo qui per scrivere più diritti, e non solo per ratificare quelli che già esistono”.

Uno dei loro annunci più recenti è stata l’approvazione di un “plebiscito intermedio”, che sarebbe stato presentato contemporaneamente al referendum di uscita. Questo “sbloccherebbe” norme costituzionali che, anche se non hanno raggiunto un accordo di due terzi, otterrebbero un ampio sostegno.

Ma la cosa si complica: la direzione della Convenzione ha supposto che il plebiscito dovrà prima essere ratificato dal Congresso, e questo alla vigilia di nuove elezioni. Un altro stratagemma che mette in scacco la sovranità del potere costituente, assumendo di fatto la sua dipendenza dal potere costituito nel 1980, in piena dittatura.

Le prime conseguenze di questa “tenaglia” di discredito si fanno già sentire: al continuo attacco mediatico della destra si aggiungono ora segnali di pressione di strada alle porte della Convenzione al grido di “con todo sino pa qué”. I membri della comunità mapuche di Araucanía hanno dichiarato che né Loncon né gli altri rappresentanti dei seggi riservati li rappresentano.

Anche episodi di insolita violenza contro membri della Convenzione che, mesi fa, manifestavano nella piazza da cui ora vengono espulsi. La recente morte di una osservatrice dei diritti umani durante una protesta mapuche infiammerà ulteriormente gli animi di un paese che è stanco di aspettare.

La Convenzione costituzionale fu fin dall’inizio un progetto costruito per calmare una piazza ribelle che aveva cominciato ad agire da sola, lontana dalle assemblee territoriali che chiedevano di disattendere l’istituzionalità, lontana dalla riforma parlamentare che la mobilitazione non avrebbe accettato.

E se l’obiettivo era quello di stabilire un dialogo tra chi sta in alto e chi sta in basso, che né chi sta in alto né chi sta in basso ha ingoiato se non come una disperata concessione, è logico che la Convenzione si trovi ora in un limbo che concentra tutti i risentimenti e le diffidenze di un paese in cui la convivenza è crollata.

Se vuole riuscire nel suo obiettivo di ricucire le ferite, tutto dipende dal fatto che questa instabilità non finisca per polverizzarle, e che il movimento sociale continui a sostenere quello che finora è l’unico contropotere istituzionale che è riuscito a materializzare.

Come tutto oggi in Cile, la situazione sembra riecheggiare l’apice del governo di Salvador Allende. Da un lato, aveva bisogno della Democrazia Cristiana per evitare di essere schiacciato dalla destra reazionaria, ma allo stesso tempo era sotto costante pressione da parte del movimento popolare per andare avanti con misure socialiste a maggiore velocità.

Allende sapeva come parlare al popolo: se le domande aumentavano, ricordava alle masse che il suo era un progetto a lungo termine, che più che complimenti o critiche esigeva impegno e collaborazione. Ma la Convenzione non legifera né esegue. Non può ancora “fare” nulla se non inviare gesti, fare promesse e dare abbracci.

Se la rivolta cilena è ancora incapace di produrre qualcosa, è proprio leadership che possa stabilire la rotta. Non per mancanza di candidati ma perché, dopo decenni di tradimenti, non intendono più seguire nessuno di loro.





Un pinguino vuole diventare presidente

Nel novembre 2019, la mobilitazione ha messo alle corde Piñera e tutto il mondo politico. Nemmeno il ritiro dei militari dopo la “più grande marcia in Cile” era riuscito a disinnescare la crisi. Tra il 12 e il 14 novembre, uno sciopero nazionale ha bloccato i porti, le strade e persino alcune compagnie minerarie. Il Congresso, il Senato e la Moneda tremavano sull’orlo dell’abisso.

Piñera ha poi incontrato il Consiglio di Sicurezza Nazionale come se l’intera nazione fosse sotto attacco. Si diceva che le Forze Armate chiedessero l’impunità in cambio del ritorno nelle strade, e sotto questa minaccia i politici sigillarono l’Accordo per la Pace e la Nuova Costituzione, accettando il plebiscito costituzionale e le sue regole.

Tra loro c’erano molte delle forze che componevano il Frente Amplio, una giovane coalizione della nuova sinistra che avrebbe potuto capitalizzare lo slancio del cambiamento.

Il documento includeva la piccola firma di un membro del parlamento che lo ha firmato individualmente e contro la decisione del suo stesso partito. È Gabriel Boric, il giovane di Magallanes che è diventato uno dei volti emergenti delle manifestazioni studentesche del 2011, a sua volta erede della rivoluzione pinguina del 2006.

Lo stesso giovane che, insieme ad altri membri del Partito Comunista (PC) e del Frente Amplio, partecipò a quello che fu un vero trauma per il movimento di strada: l’approvazione della legge “antisabotaggio” o “anti-barricate“.

La legge ha portato ad un aumento delle pene detentive per i manifestanti che hanno partecipato a disordini o hanno interrotto il traffico. La coalizione si è divisa e alcune delle forze della coalizione si sono separate con parole dure. Le scuse di Boric, appena 24 ore dopo il voto, erano troppo poco.

Mesi dopo, la sua immagine cominciò a cambiare. La coalizione Apruebo Dignidad era stata formata con il PC, e, contro ogni previsione, Boric ha sconfitto il suo partner Daniel Jadue alle primarie. La sua strategia era quella di rivolgersi al centro e andare a caccia del voto socialista dell’ex Nuova Maggioranza, delusa dal fallimento di Bachelet e che ancora una volta sventolava la bandiera di Allende.

A giudicare dalle dichiarazioni dei suoi militanti, di alcuni deputati e persino di elettori vicini al partito, ci è riuscito.

Lo stesso Boric afferma di riconoscersi in Allende, in un progressismo ampio e democratico, ma la sua proposta evita la nazionalizzazione o il confronto con il settore privato.

Allo stesso tempo, loda l’indipendenza della Banca Centrale e si scusa in pubblico per gli “errori” del passato, quando le sue dichiarazioni e proposte erano più radicali. Promette cambiamenti, ma senza “buttare a mare ciò che è stato guadagnato nel corso degli anni”. Chiede all’elettorato di non avere paura dei giovani, perché “governeranno in modo responsabile”.

Il suo tono, e il percorso erratico che lo ha portato fin qui, lo separano inevitabilmente dall’onda ribelle e innovativa di fine 2019. Così, quella che fino a poco tempo fa sembrava una battaglia tra due narrazioni (“i trent’anni” contro “ottobre”) è stata travolta da una che si oppone a entrambe: la lenta e paziente marcia dei pinguini che imparano a fare politica, basata sul dialogo e alla ricerca di una ricostruzione tranquilla per porre fine alla guerra.

La rivolta di ottobre ha avuto un effetto che oggi è assente nella campagna politica: ha risvegliato la coscienza di classe dei settori più oppressi del paese, proprio quelli che non hanno mai potuto pagare i debiti per finire l’università.

La parola “popolo” è riemersa come non mai, la resistenza della classe operaia, il dolore dei ragazzi abusati nel Servizio Nazionale per i Minori, l’orgoglio consapevole di chi continua a “prendere a calci le pietre“. Questo mondo brilla per la sua assenza nella retorica del Frente Amplio.

Le sue file abbondano di consiglieri di think tank e professionisti del marketing politico, leader universitari che sono passati direttamente dalle proteste alle cariche istituzionali, con buone parole e poca “piazza”. Enfants terribles delle classi medie che sono grati per l’appoggio di José Mujica e guardano dall’alto in basso Pedro Castillo o Evo Morales.

Non una sola faccia “marrone” degna di nota in prima fila. I loro punti di riferimento sono i progetti della sinistra verde del Nord Europa, come se la posizione del Cile fosse un errore sulla mappa del mondo. Suona quasi come un rovesciamento giovanile di quell’idea del “giaguaro” latinoamericano che la rivolta stessa venne a mettere a nudo per rivelare le miserie che nascondeva.

Anche così, la vittoria di Boric significherebbe che l’elettorato cileno sta scommettendo sui giovani invece che sui vecchi, per proteggere la Convenzione costituzionale e dare una possibilità alla sua promessa di porre fine all’incubo neoliberale.

I media, i sondaggi, persino la destra sembrano dare per scontata la sua vittoria al primo turno delle elezioni di novembre. Ma negli ultimi due anni, il Cile ha vissuto un turbine di passioni estreme, una nuda lotta di classe allo scoperto, tra un “noi” e un “loro” che non accetta compromessi: élite contro popolo, politici contro cittadini, istituzioni contro assemblee, latifondisti contro mapuches, “quiltros” contro “pacos”.

In questo contesto, un progetto che aspira al dialogo con tutti, ma in cui il centro-destra vede solo un “lupo travestito da pecora” e i giovani combattenti considerano “merda freak “, riuscirà a costruire un nuovo principio di governabilità?





Il ritorno dei morti viventi

La polarizzazione funziona in entrambi i sensi. Alla fine del 2019, mentre l’octubrismo andava forte, il gruppo Capitalismo Rivoluzionario ha iniziato le proprie manifestazioni e marce al grido di “ morir luchando, marxistas ni cagando “.

Sventolando orgogliosamente i simboli di Patria y Libertad, il gruppo armato che ha seminato il terrore durante gli anni dell’Unidad Popular, appoggiato da ex militari e dall’UDI (un partito di destra in cui si riciclava il pinochetismo “democratico”), hanno attaccato i manifestanti e si sono opposti alla nuova costituzione con membri legati anche ai femminicidi.

Il “Rechazo” ha ottenuto appena il 20% nel plebiscito costituzionale, ma nel 2021 gli impulsi reazionari hanno colpito ancora più forte, in piena corsa presidenziale. La statua di Allende e la tomba di Víctor Jara vengono vandalizzate. I manifestanti in Piazza della Dignità vengono attaccati, coltello alla mano, proprio come un anno fa hanno usato pistole a pallini contro i parenti dei prigionieri politici.

Di fronte allo scarso sostegno di Sebastián Sichel, erede di Piñera, più centrista e con un discorso esitante, il progetto del “pugno di ferro” di José Antonio Kast sta crescendo. Emulando Trump e Bolsonaro, questo candidato propone di scavare un fossato per impedire il passaggio degli immigrati venezuelani e haitiani, esalta l’azione dei carabineros durante l'”epidemia di criminalità” (come la chiamano i suoi sostenitori) e mira ad approfondire la strada cilena verso il neoliberismo.

Il suo discorso non si rivolge più solo ai nostalgici della dittatura, ma ora anche alla “classe media” di imprenditori e proprietari di aziende che hanno visto i loro affari colpiti prima dalle proteste e poi dalla pandemia, e aspirano solo ad abbassare le tasse per proteggere meglio il loro particolare angolo di paese in mezzo al caos. L’odio crescente verso l’immigrato che i media e il governo stanno alimentando dà loro le ali.

Nelle ultime settimane, una serie di mobilitazioni a Iquique contro gli immigrati che vivono nelle tende per le strade è degenerata in una folla inferocita che li ha inseguiti nei negozi e ha appiccato un falò con le loro cose, comprese le carrozzine.

La scena ricordava un episodio avvenuto in Araucanía l’anno precedente. Allora, un raduno anti-Mapuche ha sfrattato violentemente, in pieno coprifuoco, famiglie di membri della comunità che avevano occupato il comune di Curacautín. In entrambi i casi, gli atti hanno avuto luogo di fronte all’immobilità dei carabineros, che erano concentrati a proteggere i “manifestanti”.

In un secondo turno contro Gabriel Boric, Kast avrebbe difficoltà a vincere nello scenario attuale. Ma l’avanzamento delle posizioni lo metterebbe in una situazione ideale per promuovere un progetto destabilizzante.

La macchina che sta distruggendo tutte le possibilità di progetti trasformativi potrebbe finire per esacerbare il disincanto di una società la cui astensione elettorale è già vicina al 60%, senza che questo sfoci in una mobilitazione democratica.

Questo potrebbe consegnare il paese a un mostro che distruggerebbe il poco che ottobre ha guadagnato negli ultimi anni.

I Pandora Papers, l’inchiesta internazionale che ha rivelato l’affare milionario attraverso il quale Sebastián Piñera ha venduto le sue azioni nella società mineraria Dominga nelle Isole Vergini Britanniche a un amico d’infanzia, sono ora venuti alla ribalta. Lo scandalo ha finalmente aperto la porta all’impeachment costituzionale. E qui appare l’opportunità di una terza figura in ascesa: Yasna Provoste, ex presidente del Senato.

In contrasto con l’inesperienza dei pinguini, ha un curriculum efficace. Mesi fa, è riuscita a strappare a Piñera il reddito familiare di emergenza e ha ordinato al suo banco di consentire i ritiri dell’AFP, ponendosi come leader dell’opposizione.

Mentre il resto dei candidati, tutti uomini bianchi, si stanno dirigendo verso un disastro ferroviario, lei sta tranquillamente facendo il giro delle province interne. Recentemente, questa strategia ha funzionato per un rondero nel profondo Perù.

Essere l’unica donna, oltre ad essere di umili origini, di popoli indigeni (Diaguita) e originaria della provincia di Atacama, potrebbe renderla una figura vincente per i tempi popolari, decentralizzati, femminili e di razza mista che il Cile sta attraversando.

Se non fosse, naturalmente, per il partito che l’accompagna, i democristiani, gli eterni gattopardi della politica cilena, che stanno vivendo il loro momento peggiore. Far rotolare la testa di “María Antonieta” Piñera e consegnarla alla plebe rivoluzionata potrebbe essere esattamente ciò di cui hanno bisogno per riconquistare la ribalta.





Memoria ostinata

Il Cile è una striscia di terra dove abbondano i terremoti. Sulla mappa sembra più una catena montuosa che un paese, ma sembra un’isola. Isolata da un oceano a ovest e da una barriera rocciosa a est. A nord, un deserto. Foreste, laghi e colline sparse in mezzo. E un formicaio di ghiacciai nel sud.

Sette gruppi etnici (Picunches, Mapuches, Huilliches, Rapa Nui, Diaguitas, Atacameños e Caucahués) coesistono nel suo territorio, oltre a sopravvivenze di altri che lo stato non riconosce nemmeno. Tra questi popoli prevaleva l’oralità, una storia che si tramandava attraverso il setaccio di ogni narratore, producendo un telaio di racconti con cui spiegarsi.

Oggi, il gruppo maggioritario, ma raramente identificato come tale, è composto da meticci. Un miscuglio nel cui sangue circolano i geni di quasi cinque secoli di oppressione sotto un potere prima straniero, poi centralizzato, sempre estraneo alla tribù, che con sciabole e fuoco impone più e più volte storie che nessuno capisce o rispetta, che solo alcuni imparano a ripetere per conquistare il favore del padrone. Ma la memoria è ostinata e nessuno può governarla.

Al suo centro, una capitale divisa in due. All’est, l’élite di “Sanhattan”, il suo cuore finanziario, che passa l’estate nelle terre in vendita a Chiloé, controlla le tenute di Araucanía, gestisce il business minerario al nord e possiede i principali mezzi di trasporto e di comunicazione, mentre continua a sognare nel suo comodo letto il “miracolo” neoliberale di Chicago.

A ovest, in questo “altro Cile“, l’ordinario “altro Cile” che arriva anche nelle regioni e nei quartieri polverosi, il narcotraffico è forte e la polizia punisce con le pallottole chi alza la voce, dove spuntano ancora gli altarini per i morti o gli scomparsi, e dove oggi risuona un po’ di più la parola “compañero”, per farsi strada nella giungla.

Come un confine tra i due, una piazza con una moltitudine di nomi in eterna disputa. Plaza Baquedano, l’eroe che attraversò la città per condividere con i “rotti”, eroe patriottico per alcuni, genocida per altri. Plaza Italia, in onore di una delle tante colonie europee che si stabilirono nel paese e che diedero origine alla divisione popolare in Plaza Italia “alta”, Plaza Italia “bassa”, che separava i grandi dai piccoli. E ora, Plaza de la Dignidad, ground zero dello scoppio o risveglio sociale, rivolta o insurrezione popolare, primavera o rivolta.

In Cile ci sono mille e più nomi, mille e più canzoni, mille e più leggende per raccontare da dove viene la ribellione d’ottobre, dove è e dove sta andando, perché la storia viene ancora raccontata e la fanno i popoli.

Fotografie di Pablo Rojas Madariaga

24 Ottobre 2021 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO