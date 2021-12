Perché a Cuba non c’è un movimento “no vax”?

Sempre più spesso ampi settori della popolazione europea esprimono apertamente la loro sfiducia nelle politiche per combattere il COVID-19. La reazione della politica tradizionale è di panico e caratterizzata da paternalismo e repressione: un obbligo generale di vaccinarsi e limitare la libertà di movimento.

Non è questo il modo per creare sostegno nella popolazione. Ciò richiederà, come minimo, l’ascolto delle paure e delle preoccupazioni delle persone non vaccinate. Ma ci sono anche altri elementi in gioco. Interessante il confronto con Cuba.

Sfiducia nel governo

Molte persone non vaccinate dubitano, giustamente, della competenza e/o della buona fede dei governi che ora vogliono vaccinare il prima possibile. Non è così incomprensibile.

I paesi europei stanno improvvisando da marzo 2020. Non c’è alcun tipo di uniformità o logica nelle politiche per attaccare la pandemia di COVID-19. Con indici di contagio simili, le misure differiscono notevolmente da un paese all’altro.

In Belgio, dove vivo, come in altri paesi europei, l’improvvisazione era incomprensibile. Il governo belga ha aspettato fino a metà marzo prima di prendere delle misure. Era un mese e mezzo di ritardo. Se avessero agito prima, il tasso di propagazione sarebbe stato molto più basso e si sarebbero evitate migliaia di morti per COVID-19. E non sembrano imparare dai loro errori. La risposta a ogni nuova ondata di COVID-19 è tardiva.

Sebbene gli esperti lo avvertissero da anni, il governo belga non era preparato per una pandemia. In un primo momento si diceva che le mascherine non funzionavano, perché non erano (ancora) disponibili a causa della cattiva gestione. Poi, all’improvviso, sono diventate obbligatorie.

A settembre 2021 le misure sono state allentate in Belgio con dati peggiori, mentre nei Paesi Bassi si sono inasprite con dati migliori. Come spiegarlo? In Belgio, sette ministri della sanità di devono mettere d’accordo per poter attuare una nuova politica. Allo stesso tempo, governatori e sindaci introducono regolamenti più severi o più permissivi e i presidenti di partito lucidano la loro immagine a scapito della salute pubblica.

Quando quella sfiducia raggiunge le strade e i social network, l’estrema destra deve solo mettere la ciliegina sulla torta. Attirano coloro che sono legittimamente scontenti anche solo mostrando la loro empatia per la sfiducia nei confronti del governo. L’obiettivo, ovviamente, non è chiedere più democrazia per i senza voce. La storia ci insegna perché l’obiettivo dell’estrema destra è accelerare la formazione di un regime autoritario che escluda completamente queste persone e porti all’estremo lo sfruttamento di tutto e tutti da parte dell’1%.

Le misure anti-COVID-19 in molti paesi europei erano e sono tuttora in un enorme caos. Ma in realtà, la sfiducia è molto più profonda. Anche nella precedente grande crisi, quella bancaria del 2008, a farne le spese siamo stati noi cittadini. Le banche che avevano speculato con i nostri soldi se la sono cavata e sono state salvate. Noi gente comune paghiamo il conto. È evidente che c’è sfiducia nella capacità del governo di gestire una crisi.

E a Cuba?

Già nel gennaio 2020, quasi due mesi prima che i politici in Europa intervenissero, il governo cubano aveva lanciato un piano nazionale per combattere il coronavirus. Sono state lanciate massicce campagne di informazione nei quartieri popolari e in televisione. Né governi contraddittori, né sette ministri della salute che hanno dovuto mettersi d’accordo, né discussioni sulle mascherine obbligatorie.

Il governo ha agito con decisione e ha fatto tutto il possibile per stroncare il virus sul nascere. Niente facili promesse che dicono che riguadagneremmo il “regno della libertà” grazie ai vaccini, niente briglie sciolte troppo in fretta, per motivi elettorali o per mancanza di coraggio politico, ma misure ferme.

Qualche esempio. Il turismo, principale fonte di reddito ma anche di contagio, è stato fermato subito. I bambini dai sei anni di età devono indossare la mascherina. Quando è diventato chiaro che anche le scuole erano importanti fonti di contagio, si è passati all’istruzione a domicilio, con un ottimo supporto, tra le altre cose, dalla televisione scolastica.

“Informando adeguatamente la popolazione sui rischi per la salute, i cubani comprendono l’importanza di restare a casa. Sanno come trasmettere la malattia e si assumono la responsabilità della propria salute e di quella dei loro parenti e vicini“, afferma Aissa Naranjo, medico dell’Avana.

L’assistenza sanitaria a Cuba è principalmente focalizzata sulla prevenzione ed è altamente decentrata. Ogni quartiere ha il suo policlinico e c’è un forte legame di fiducia tra la popolazione locale e il personale sanitario.

Da marzo 2020, quasi 30.000 ‘tracciatori di contatti’ sono andati porta a porta, negli angoli più remoti dell’isola, per controllare in ogni famiglia se uno dei suoi membri fosse infetto. Gli studenti universitari sono stati mobilitati per aiutare in quel monitoraggio. In Belgio, il rilevamento è stato effettuato da persone anonime nei call center, il che non ispira esattamente fiducia.

Nel frattempo, tutto era concentrato sullo sviluppo di vaccini contro il coronavirus. A marzo 2021, tre vaccini erano già in fase di sperimentazione . Cuba ha attualmente cinque vaccini propri, uno dei quali per bambini di appena due anni.

Le differenze nelle politiche COVID tra Cuba e Belgio si riflettono anche nelle cifre. A Cuba si contavano 146 morti per COVID-19 alla fine del 2020. In Belgio, a parità di abitanti, la cifra era di quasi 20.000 . Questo era prima della variante Delta. Cuba non è arrivata in tempo.

I propri vaccini furono terminati solo tre mesi dopo che la variante Delta iniziasse a proliferare. La vaccinazione rapida in Belgio, a partire dalla fine del 2020, ha permesso di ridurre significativamente il numero di decessi causati dalla variante Delta, almeno nelle fasi iniziali.

A Cuba la variante Delta in realtà è arrivata troppo presto; non c’erano vaccini in quel momento. Il picco di infezione si è verificato a luglio. Ciò ha causato molti morti e ha scosso il sistema sanitario. A questa precaria situazione sanitaria si aggiungevano i gravi problemi economici derivati ​​dal blocco economico degli Stati Uniti, dalla perdita del turismo e dall’aumento del prezzo del cibo. Di conseguenza, c’era molto malcontento tra la gente.

Attraverso i social , gli Stati Uniti hanno cercato di fomentare questo malcontento e incanalarlo in proteste. Il tentativo si è concluso con un fallimento.

Una volta iniziata la campagna di vaccinazione a Cuba, i risultati sono stati spettacolari. Il 20 settembre, all’inizio della campagna, si registravano ancora più di 40.000 nuovi contagi e 69 decessi giornalieri. Oggi si registrano 120 nuovi contagi e un decesso al giorno.

A Cuba, anche i bambini vengono vaccinati a partire dai due anni di età. Il 2 dicembre, il 90% dei cubani aveva ricevuto la prima dose. È la seconda percentuale più alta al mondo, dopo gli Emirati Arabi Uniti, e la più alta dell’America Latina. In Belgio siamo al 75%.

Sfiducia in Big Pharma

Molte persone non vaccinate in Europa trovano sospetto che il governo fornisca vaccini gratuitamente. Devi pagare sempre di più per altri farmaci. L’assistenza sanitaria costa ogni anno di più ai pazienti, e ora, improvvisamente, tutti “dobbiamo” vaccinarci gratuitamente. Non c’è niente dietro? Sei un complottista se ti poni questa domanda?

Le persone sanno che Big Pharma guarda solo al profitto e non sempre prende sul serio la sicurezza delle persone. Tra il 1940 e il 1980 milioni di future mamme assumevano DES (dietilstilbestrolo) contro gli aborti spontanei e negli anni ’60 veniva prescritto Softenon contro le nausee della gravidanza. Quelle decisioni hanno prodotto migliaia di bambini deformi. Negli Stati Uniti, la Purdue Pharma, di proprietà della ricca famiglia Sackler, ha venduto fino a poco tempo fa il potente analgesico OxyContin, sapendo benissimo che crea una forte dipendenza.

Purdue è responsabile della morte di migliaia di statunitensi e della dipendenza di milioni. Il fentanyl, inventato da Paul Janssen, del colosso farmaceutico belga con lo stesso nome (che ora fa parte di Johnson & Johnson), è anche un analgesico che dà forte dipendenza che era disponibile gratuitamente negli Stati Uniti ed è stato fortemente promosso. Johnson & Johnson è stata condannata per la sua responsabilità in questo caso.

Le persone sanno anche che le aziende farmaceutiche applicano prezzi troppo alti per i loro vaccini COVID-19, che sono fortemente sovvenzionate dal governo, e sanno pure che gli è permesso di incamerare miliardi di profitti. Quando poi queste stesse aziende affermano che è necessaria un’altra iniezione di richiamo, ciò desta comprensibilmente dei sospetti, anche se la necessità è scientificamente corretta.

E a Cuba?

A Cuba non esiste un’industria farmaceutica privata. Tutti i vaccini COVID-19 sono prodotti da laboratori biomedici di proprietà del governo. L’80% dei vaccini utilizzati nei programmi di vaccinazione del paese sono di fabbricazione nazionale. Qui non troverai prezzi esorbitanti o profitti usurai.

Fin dall’infanzia, l’intera popolazione viene vaccinata contro una serie di malattie, proprio come qui in Europa. Questo è uno dei principali fattori del rapidissimo aumento dell’aspettativa di vita a Cuba negli ultimi decenni. A Cuba la speranza di vita è più alta che negli Stati Uniti e la mortalità infantil e è più bassa. Negli ultimi mesi si è dimostrato che anche i vaccini sono molto efficaci. Ecco perché non sorprende che qualsiasi cubano non solo si fidi delle proprie aziende farmaceutiche nazionali, ma se ne senta orgoglioso.

Sfiducia nella scienza

La vera scienza e la pseudoscienza sono spesso usate per pubblicizzare ogni genere di cose qui in Europa: integratori alimentari, pannolini perfetti, prodotti per la crescita dei capelli, cellulari supersonici… Di conseguenza la scienza ha perso molto del suo status per molte persone. Le frequenti frodi di ricerca e su larga scala (pensiamo al dieselgate) rendono le persone ancora più sospettose.

Inoltre, molte persone lasciano l’istruzione secondaria o superiore senza essere in grado di comprendere le statistiche o la loro rappresentazione negli articoli.

“Ci sono tanti vaccinati quanti non vaccinati in ospedale, giusto?” Tutto questo spiega perché grandi gruppi di persone sono attratti da teorie oscure o, almeno, vogliono prenderle sul serio perché pensano che “loro” stiano cercando di farci credere qualcosa. Che “loro” vogliono costringerci a rispettare una serie di cose: passaporto COVID, vaccini, ecc. “Loro” è, quindi, una fusione di politici, esperti e mass media.

E a Cuba?

A Cuba, le persone si trovano davanti alla pubblicità professionale solo molto sporadicamente. La scienza raggiunge le persone attraverso un’istruzione di alta qualità e media non commerciali. Già prima del primo contagio, a tutti i cubani è stato spiegato in televisione cos’è il COVID-19, come si è sviluppata la pandemia nel mondo, cosa si può fare al riguardo e, di conseguenza, quali misure si dovevano prendere.

La popolazione cubana sa che i suoi scienziati lavorano per il bene comune del loro Paese. La popolazione lo constata quasi tutti gli anni, ad esempio, nelle evacuazioni preventive di paesi e città che si trovano sulle rotte degli uragani, disegnate dai migliori meteorologi del mondo. Ha visto come l’HIV è stato rapidamente contenuto con un forte impegno per la prevenzione, come la dengue e lo Zika (1) sono trattati scientificamente, in modo efficiente e trasparente, e questo dà come risultato un numero minimo di vittime.

4. Sfiducia nella solidarietà

Una gestione efficace della pandemia presuppone la solidarietà. La maggioranza della popolazione, che personalmente ha poco da temere dalla malattia, deve solidarizzare con minoranze di persone (molto) anziane e fisicamente deboli. La vaccinazione è importante per un uomo o una donna normali, e anche per i bambini, per ridurre quanto prima la circolazione del virus nella comunità a favore dei più deboli. La maggior parte delle persone, anche in Europa, considera questo un motivo sufficiente per partecipare. Ciò vale anche per il rispetto delle misure di sicurezza.

È davvero sorprendente che non ci siano più persone in Europa che dicono: “Sono abbastanza sano e forte, non ho bisogno di un vaccino, il resto se la deve cavare da solo”. Tutta la cultura commerciale e neoliberista di qui ricorda quotidianamente alle persone il loro dovere di svilupparsi, di fare sempre meglio nella vita, per capirci: di essere più ricchi. L’ideale è l’autonomia assoluta, non dipendere dagli altri, tanto meno dallo “Stato”, altrimenti sei un profittatore. I sindacati sono quindi i protettori di quei “profittatori”. Bisogna dimagrire lo Stato, tagliare l’assistenza sociale e sanitaria. Non è esattamente una cultura che promuova la solidarietà.

E a Cuba?

I cubani non sono in una situazione di competizione o di “si salvi chi può”. La popolazione cubana sa per esperienza che solo insieme possono affrontare le grandi sfide del Paese. Superare i problemi insieme è quello a cui sono abituati, purtroppo oggi più che mai. Aiutare i vicini, ripulire insieme il quartiere, tenere riunioni e prendere decisioni insieme sul posto di lavoro, ecc., è il loro stile di vita.

La solidarietà fa parte del loro DNA. Per decenni hanno inviato medici, infermieri e insegnanti nel resto del mondo. Un piccolo paese di undici milioni di persone, con dieci volte meno risorse del Belgio, ha inviato medici per combattere il COVID in posti lontani come l’Italia.

Questo atteggiamento e stile di vita è il quarto motivo per cui ci sono pochi o nessun novax a Cuba.

Nota:

(1) La febbre dengue o dengue è una malattia infettiva sistemica acuta causata dal virus della dengue e trasmessa dalle zanzare. Zika è un virus che provoca febbre e può avere gravi conseguenze per i feti.

Fonte: Rebelión – Resumen Latinoamericano 8 dicembre 2021



https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/08/cuba-por-que-no-tienen-un-movimiento-antivacunas/

