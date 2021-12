Russia. “Stop a truppe Nato e armi nucleari alle nostre frontiere”

La Russia ha presentato alla Nato un documento nel quale propone che l’Organizzazione ritorni indietro dopo 25 anni di espansione a est, ritirando le proprie forze dall’Europa orientale e fermando l’ulteriore crescita. Secondo Bloomberg si tratta una sfida senza precedenti per gli Stati Uniti e i suoi alleati che potrebbe far deragliare gli sforzi per porre fine allo stallo sull’Ucraina.

Le proposte russe sono state esposte venerdì in due progetti di trattati che hanno registrato una reazione scettica da parte della Nato, la quale fa sapere di aver respinto richieste simili in precedenza, anche se gli Stati Uniti e la NATO hanno indicato che sono disposti a parlare con Mosca sulla sicurezza europea.

“Abbiamo visto le proposte russe, le stiamo discutendo con i nostri alleati e partner europei“, ha detto ai giornalisti il segretario stampa della Casa Bianca Jen Psaki. “Non comprometteremo i principi chiave su cui è costruita la sicurezza europea, compreso il fatto che tutti i paesi hanno il diritto di decidere il proprio futuro e la propria politica estera liberi da interferenze esterne“.

Una dichiarazione di principio che però Stati Uniti e Nato dovrebbero adottare a loro volta.

Il vice segretario generale della NATO Mircea Geoana ha detto che la Russia deve allentare le tensioni sull’Ucraina come “pre-condizione indispensabile” per l’inizio di qualsiasi colloquio.

I documenti con le proposte della Russia sono arrivati dopo che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha accettato una richiesta del leader del Cremlino, Vladimir Putin, per colloqui sulle sue preoccupazioni di sicurezza e le rassicurazioni che non c’è affatto un massiccio rafforzamento militare russo vicino al confine con l’Ucraina.

Gli Stati Uniti però hanno avvertito gli alleati europei che la Russia potrebbe prepararsi a invadere l’Ucraina già il mese prossimo, cosa che il Cremlino nega. Putin ha insistito su garanzie di sicurezza vincolanti che la NATO non si espanderà ulteriormente a est verso la Russia o stazionerà armi offensive vicino al suo confine.

I diplomatici della NATO stanno cercando di capire se i trattati proposti dal Ministero degli Esteri russo sono la mossa di apertura di un negoziato o un pacchetto deliberatamente inaccettabile volto a far fallire i colloqui prima del loro inizio.

Interrogato sulle proposte della Russia, un alto funzionario dell’amministrazione Biden, parlando con i giornalisti a condizione di anonimato, ha detto venerdì che alcune erano utili e alcune erano inaccettabili, e gli Stati Uniti hanno intenzione di far pervenire alla Russia una risposta la prossima settimana.

Il funzionario ha detto che gli Stati Uniti vogliono anche vedere un cessate il fuoco natalizio e uno scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina.

In una delle sue proposte, la Russia ha detto che gli stati della NATO che erano membri nel maggio 1997, prima che i primi paesi dell’Europa orientale fossero invitati ad unirsi all’alleanza, non dovrebbero “schierare forze militari e armi sul territorio di uno qualsiasi degli altri Stati in Europa” che non erano già presenti in quella data.

Gli Stati Uniti devono impegnarsi a impedire l’ingresso nella NATO agli stati ex-sovietici come l’Ucraina e la Georgia e rifiutarsi di fare uso delle loro infrastrutture militari o sviluppare legami di difesa bilaterali con loro, secondo il secondo trattato proposto.

La Russia e gli Stati Uniti sarebbero anche d’accordo a non far volare bombardieri pesanti armati con armi nucleari o non nucleari o a schierare navi da guerra “al di fuori dello spazio aereo nazionale e delle acque territoriali nazionali” se potessero essere utilizzate per attaccare un altro paese, dice il documento.

Il vice ministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov ha detto ai giornalisti in un briefing che i trattati non sono destinati ad essere respinti. “La nostra posizione è che dobbiamo rimuovere tutto questo e tornare alle posizioni del 1997“, ha detto Ryabkov. “Quando è troppo è troppo“.

La posizione della Russia può essere che “nella situazione attuale devi iniziare i negoziati con le richieste più dure per capire quanto siano serie le intenzioni della tua controparte“, ha detto Victoria Zhuraleva, capo del Centro di studi nordamericani all’Istituto di economia mondiale e relazioni internazionali dell’Accademia russa delle scienze.

Allo stesso tempo, Putin non crede che un compromesso sia possibile e il risultato più probabile è che la Russia manterrà le forze sul confine dell’Ucraina a tempo indeterminato per garantire una minaccia costante, ha detto.

I progetti di trattati della Russia “non sono una diplomazia seria“, ha detto Vladimir Frolov, un ex diplomatico russo che ora è un analista di politica estera con sede a Mosca. “Non si iniziano colloqui delicati pubblicando una lista delle proprie richieste, perché poi ci si intrappola e non c’è spazio per una ritirata“.

Parlando al Council on Foreign Relations, il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan ha detto che la valutazione del governo degli Stati Uniti rimane che Putin non ha preso una decisione se invadere di nuovo l’Ucraina.

“La Russia ha ora messo sul tavolo le sue preoccupazioni per le attività americane e della NATO. Noi metteremo sul tavolo la nostra preoccupazione per le attività russe che crediamo danneggino i nostri interessi e valori“, ha detto Sullivan.

“Questa è la base della reciprocità, sulla quale si perseguirebbe qualsiasi tipo di dialogo. Possiamo fare progressi in alcune aree, e in altre aree, dovremo solo essere in disaccordo“.

