Kazakistan. “I governi devono rispondere delle loro azioni”

Il Presidium del Comitato Centrale del Partito Comunista della Federazione Russa ha adottato una dichiarazione che dettaglia la posizione del partito sulla situazione in Kazakistan. Anche l’Unione dei Partiti Comunisti (in pratica i partiti dei paesi della ex URSS) ha emesso una nota sulla situazione in Kazakistan.



È chiaro che la situazione in Kazakistan è stata una conseguenza diretta della tragedia accaduta a tutti noi trent’anni fa. Il crollo dell’URSS, il rifiuto del sistema socialista e del governo sovietico posero numerose mine sotto i nuovi stati “indipendenti e democratici”.

Gli eventi in Kazakistan sono multidimensionali: hanno incorporato sia il giusto malcontento sociale del popolo e gli scontri di interessi tra le élite locali e internazionali, sia le azioni dei gruppi terroristici.

Le autorità kazake hanno sistematicamente ignorato le giuste richieste di cittadini scontenti, costretti a vivere in povertà e con profonde disuguaglianze sociali.

L’effettiva assenza di forze di opposizione costruttive nel paese ha anche giocato un ruolo speciale nella formazione di elementi radicali – l’opposizione di sinistra è stata metodicamente distrutta durante la storia del Kazakistan indipendente. I comunisti e i sindacati indipendenti sono sotto la repressione più brutale e l’attività del Partito comunista è stata addirittura ufficialmente vietata.

Il PCRF insiste che il governo del Kazakistan dovrebbe immediatamente impegnarsi in un dialogo con i lavoratori e soddisfare le loro giuste richieste di miglioramento della situazione socio-economica del paese.

È un grande errore cercare di etichettare tutti i manifestanti pacifici come “terroristi” e “combattenti”. Ci dovrebbe essere una chiara distinzione tra la protesta pacifica e gli elementi radicali.

È necessario sradicare le politiche antisovietiche e russofobe in Kazakistan. Invece di risolvere i problemi sociali, la classe dirigente ha preferito dividere la società provocando l’odio interetnico.

È tempo di discutere onestamente e sradicare le cause fondamentali della rovinosa divisione sociale non solo in Kazakistan, ma anche in Russia. Per il nostro paese, è stato lanciato un altro formidabile segnale che la politica divisiva, la disuguaglianza e la povertà fanno inevitabilmente traboccare la tazza della pazienza del popolo. Lavorando per gli interessi degli oligarchi, gettando via le “briciole dalla tavola” del popolo lavoratore, qualsiasi governo dovrà inevitabilmente affrontare le richieste di rispondere delle sue azioni.

Partito Comunista della Federazione Russa

Qui il comunicato del Consiglio Centrale dell’Unione di 18 Partiti Comunisti della regione (praticamente la ex URSS) sulla situazione kazaka

“Non lasciamo che lo spazio eurasiatico venga fatto saltare in aria!”.

Il Consiglio Centrale dell’Unione dei Partiti Comunisti esprime la sua profonda preoccupazione per quanto sta accadendo nella Repubblica del Kazakistan. Nonostante le dichiarazioni spavalde delle autorità ufficiali sulla stabilità e la prosperità del paese, le tensioni sociali nel paese dopo il crollo dell’Unione Sovietica sono aumentate ogni anno. Un sintomo del marciume politico del regime oligarchico al potere è stata la decisione del tribunale del 2015 di delegittimare il Partito Comunista, l’unica vera forza di opposizione nel paese.

Con il popolo del Kazakistan, noi, i rappresentanti di diciotto partiti comunisti nazionali, siamo legati da vincoli di fratellanza, grande storia e destino comune. Siamo pronti a fare ogni sforzo affinché la pace e la calma tornino nella terra kazaka. Appoggiamo quelle forze politiche della Repubblica che, difendendo la giustizia sociale, stanno combattendo risolutamente il saccheggio e l’illegalità che hanno prevalso in questi giorni di gennaio.

Allo stesso tempo, i tragici eventi sono una chiara lezione per tutti noi. I colpi di stato distruttivi e le varie “rivoluzioni colorate” scuoteranno lo spazio eurasiatico fino a quando i popoli sovietici non prenderanno nelle loro mani la costruzione del loro futuro, fino a quando non daranno un feroce contrattacco a coloro che giocano scenari mortali di discordia interetnica, fino a quando non porteranno l’integrazione nel quadro dell’Unione economica eurasiatica a un livello qualitativamente nuovo. Il prossimo 100° anniversario dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche nel dicembre 2022 è una buona occasione per far rivivere le vecchie tradizioni di solidarietà fraterna e assistenza reciproca!

Unione dei Partiti Comunisti

