La Germania rimette l’elmetto. Il discorso integrale di Scholz

Il discorso che il Cancelliere tedesco Olaf Scholz ha tenuto domenica al Bundestag “segna l’inizio di una nuova era”, come ha affermato la capo-editorialista del canale pubblico tedesco DW, Manuela Kasper-Claridge.

La Germania smantella alcuni decenni di politica estera annunciando di fatto la fine della dottrina del Wandel durch Handel – il cambiamento indotto dalla cooperazione economica – praticato in maniera bipartisan da cancellieri democristiani e socialdemocratici.

Certamente lascia aperto uno spiraglio diplomatico verso la Russia, ma la Ostpolitik ormai sembra essere acqua passata, considerando le parole del Cancelliere a capo della coalizione governativa formata da socialdemocratici, liberali e verdi…

Avevamo già sottolineato, introducendo la traduzione integrale del discorso con cui Putin annunciava le ragioni dell’escalation militare nei confronti dell’Ucraina, come un ordine un ordine mondiale si fosse ormai rotto.

Questo risulta ancora più vero dalle parole del discorso di Sholz, che abbiamo qui tradotto nella sua interezza.

“E questo significa che il mondo dopo non sarà più lo stesso di prima”, afferma chiaramente il leader socialdemocratico, che annovera Putin tra i “guerrafondai” e accusa di voler “costruire un impero Russo”.

Facendo ciò “sta demolendo l’ordine di sicurezza europeo”.

Da qui l’esigenza di “intervenire in maniera adeguata”.

Cinque sono le linee d’azione della Germania.

Le prime tre sono fornire armi all’Ucraina, promulgare sanzioni alla Russia insieme alla UE, rafforzare il proprio ruolo nella NATO.

Afferma il Cancelliere: “Abbiamo schierato truppe aggiuntive in Lituania, dove guidiamo il gruppo di battaglia della NATO. Abbiamo esteso e rafforzato la nostra partecipazione alla pattugliamento aereo in Romania. Vogliamo contribuire alla creazione di una nuova unità NATO in Slovacchia.

La nostra marina sta aiutando a rendere sicuri il Mare del Nord e il Baltico, così come il Mediterraneo, con navi aggiuntive. E siamo anche pronti a contribuire alla difesa dello spazio aereo dei nostri alleati in Europa orientale con missili antiaerei.”

Il quarto punto, che identifica un fondo speciale per la Bundeswehr, è un progetto più a lungo raggio.

“Alla conferenza sulla sicurezza di Monaco, una settimana fa, ho detto che abbiamo bisogno di aerei che volano, navi che possono prendere il largo e soldati equipaggiati in modo ottimale per le loro missioni.”

Questo significa stanziare 100 miliardi per il 2022, ed una spesa che superi il 2% PIL tedesco ogni anno.

Un riarmo della Germania all’interno di un più ambizioso progetto relativo al complesso militar-industriale, europeo e non.

Dice chiaramente il leader socialdemocratico:

“Questo è il motivo per cui è così importante per me, ad esempio, che costruiamo la prossima generazione di aerei da combattimento e carri armati qui in Europa insieme ai partner europei, e in particolare la Francia. Questi progetti sono la nostra massima priorità.

Fino a quando gli aerei non saranno operativi, continueremo a sviluppare insieme l’Eurofighter.

Un altro sviluppo incoraggiante è che i contratti per l’Eurodrone sono stati finalmente firmati questa settimana.

Stiamo anche portando avanti l’acquisto del drone armato Heron da Israele.

E per quanto riguarda la condivisione del nucleare, ci procureremo per tempo un sostituto moderno per gli obsoleti jet Tornado.

L’Eurofighter sarà dotato di capacità di guerra elettronica.

Il jet da combattimento F-35 ha il potenziale per essere usato come aereo da trasporto.

E infine, signore e signori, faremo di più per garantire al nostro paese un approvvigionamento energetico sicuro.”

E su questo punto si capisce come la transizione ecologica, al di là delle narrazioni, viene ora subordinata alle necessità di diversificare le sue fonti e mantenere le proprie capacità. Se si potrà fare, bene, se e no ciccia.



Il dado è tratto, insomma, ed è chiaro che la Germania – come tutto il “triangolo di comando della UE” composto da Germania, Francia e Italia – non ci sta a fare la parte del vaso di coccio tra l’asse anglo-americano ed il blocco euro-asiatico.

Un discorso, quello del Cancelliere che fa venire i brividi, e che ci rimanda drammaticamente al fatto che la fase è cambiata.

Tornano a mente le parole di Karl Liebknecht di più di un secolo fa: “il militarismo rappresenta la più alta concentrazione della violenza brutale del capitalismo”. Poi è stato annientato e sostituito dal militarismo statunitense. Ma ora prova a rialzare la testa insieme all’Unione Europea.



*****

Signora Presidente,

illustri colleghi,

Concittadini,

Il ventiquattro febbraio 2022 segna uno spartiacque nella storia del nostro continente.

Con l’attacco all’Ucraina, il presidente russo Putin ha iniziato una guerra di aggressione a sangue freddo.

Per una sola ragione: la libertà del popolo ucraino mette in discussione il suo stesso regime oppressivo.

Questo è inumano.

È una violazione del diritto internazionale.

Non c’è niente e nessuno che possa giustificarlo.

Le terribili immagini da Kiev, Kharkiv, Odessa e Mariupol mostrano la totale mancanza di scrupoli di Putin.

La spaventosa ingiustizia, il dolore del popolo ucraino – ci colpiscono tutti molto profondamente.

So esattamente di quali questioni molte persone in tutto il paese hanno discusso a tavola negli ultimi giorni.

Quali preoccupazioni stanno pesando su di loro – alla luce delle terribili notizie dalle zone di guerra.

Molti di noi ricordano ancora i racconti di guerra dei nostri genitori o nonni. E per i più giovani è quasi inconcepibile – la guerra in Europa.

Molti di loro stanno dando voce al loro orrore – in tutto il paese, anche davanti al Reichstag.

Stiamo vivendo un’epoca spartiacque.

E questo significa che il mondo dopo non sarà più lo stesso di prima.

La questione centrale è se si permette al potere di prevalere sulla legge. Se permettiamo a Putin di riportare l’orologio al XIX secolo e all’età delle grandi potenze.

O se abbiamo la forza di tenere sotto controllo i guerrafondai come Putin.

Questo richiede la nostra forza.

Sì, abbiamo la piena intenzione di assicurare la nostra libertà, la nostra democrazia e la nostra prosperità.

E le sono molto grato, signora presidente, per avermi permesso di usare la sessione speciale di oggi per condividere con voi ciò che il governo federale ha in mente.

Ringrazio anche i capi di tutti i gruppi parlamentari democratici di questo Parlamento per aver sostenuto questa sessione.

Signore e signori,

Con l’attacco all’Ucraina, Putin non sta solo cercando di cancellare un paese indipendente dalla mappa.

Sta demolendo l’ordine di sicurezza europeo che ha prevalso per quasi mezzo secolo dopo l’atto finale di Helsinki.

Si sta anche isolando dall’intera comunità internazionale.

Le nostre ambasciate nel mondo hanno lavorato con la Francia negli ultimi giorni per chiedere al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di chiamare questa aggressione russa per quello che è: una flagrante violazione del diritto internazionale.

E lo hanno fatto con successo, considerando il risultato della sessione del Consiglio di Sicurezza a New York.

Le consultazioni hanno dimostrato che non siamo affatto soli nel nostro impegno per la pace.

Continueremo a mantenerlo, con tutte le nostre forze.

Sono molto grato al ministro degli Esteri Baerbock per ciò che ha ottenuto in questo senso.

Solo ricorrendo all’uso del suo veto, Mosca – che è, dopo tutto, un membro permanente del Consiglio di Sicurezza – ha potuto evitare di essere censurata.

Che vergogna!

Il presidente Putin parla sempre di sicurezza indivisibile. Ma quello che ora cerca veramente è di dividere il continente nelle vecchie sfere d’influenza conosciute attraverso la forza armata.

Questo ha conseguenze per la sicurezza in Europa.

Sì, a lungo termine la sicurezza in Europa non può essere raggiunta in opposizione alla Russia.

Ma per il prossimo futuro, Putin sta mettendo in pericolo questa sicurezza.

Ecco perché dico molto chiaramente che accettiamo la sfida che ora ci aspetta – con una chiara determinazione.

Ci sono cinque linee d’azione che dobbiamo intraprendere:

In primo luogo, dobbiamo sostenere l’Ucraina in questa situazione disperata.

Abbiamo già fornito un sostegno significativo nelle ultime settimane, mesi e anni.

Ma con l’attacco all’Ucraina, siamo entrati in una nuova era.

A Kiev, Kharkiv, Odesa e Mariupol, le persone non stanno solo difendendo la loro patria.

Stanno combattendo per la libertà e la democrazia.

Per i valori che condividiamo con loro.

Come democratici, come europei, siamo al loro fianco – dalla parte giusta della storia!

Con il suo attacco all’Ucraina di giovedì, il presidente Putin ha creato una nuova realtà. Questa nuova realtà richiede una risposta inequivocabile.

Noi ne abbiamo data una.

Come sapete, abbiamo deciso ieri che la Germania fornirà all’Ucraina armi per la difesa del paese.

Non era possibile nessun’altra risposta all’aggressione di Putin.

Signore e signori,

La seconda linea d’azione che dobbiamo intraprendere è quella di distogliere Putin dalla strada della guerra.

Questa guerra è una catastrofe per l’Ucraina. Tuttavia, si rivelerà una catastrofe anche per la Russia.

Insieme ai capi di Stato e di governo dell’UE, abbiamo approvato un pacchetto di sanzioni su una scala senza precedenti.

Stiamo tagliando i finanziamenti alle banche russe e alle imprese statali.

Stiamo impedendo l’esportazione di tecnologia d’avanguardia in Russia.

E stiamo prendendo di mira gli oligarchi e i loro investimenti nell’UE.

Oltre a questo, ci sono le misure punitive contro Putin e gli individui a lui vicini, così come le restrizioni sulla concessione di visti ai funzionari russi.

E stiamo escludendo le principali banche russe dalla rete di comunicazione bancaria Swift. Abbiamo raggiunto un accordo su questo ieri con i capi di Stato e di governo delle democrazie con le economie più forti e dell’UE.

Non dobbiamo farci illusioni: Putin non cambierà rotta dall’oggi al domani.

Ma la leadership russa vedrà molto presto quale alto prezzo pagherà.

Solo nell’ultima settimana, le azioni russe hanno perso più del trenta per cento del loro valore.

Questo dimostra che le nostre sanzioni stanno funzionando.

E non abbiamo escluso ulteriori sanzioni – nulla è fuori discussione.

Il nostro principio guida rimane la questione di cosa avrà il maggior impatto sui responsabili.

Gli individui di cui si tratta.

E non il popolo russo.

Perché Putin, non il popolo russo, ha deciso di iniziare questa guerra.

E quindi bisogna dire chiaramente che questa guerra è la guerra di Putin!

Per me è importante specificare questo. Perché la riconciliazione tra tedeschi e russi dopo la Seconda Guerra mondiale è – e rimane – un capitolo importante della nostra storia comune.

E so quanto sia difficile per le molte persone nel nostro paese che sono nate in Ucraina o in Russia sopportare la situazione attuale.

Non permetteremo, quindi, che questo conflitto tra Putin e il mondo libero porti alla riapertura di vecchie ferite e a nuovi scoppi di ostilità.

E c’è qualcos’altro che non dobbiamo dimenticare – in molte città russe negli ultimi giorni, la gente comune ha protestato contro la guerra di Putin, ha corso il rischio di essere arrestata e punita.

Questo richiede grande coraggio e vera audacia!

Oggi la Germania è al fianco del popolo ucraino. I nostri pensieri e la nostra simpatia vanno oggi alle vittime della guerra di aggressione russa.

E, allo stesso modo, siamo con tutti coloro che in Russia sfidano coraggiosamente il regime di Putin e si oppongono alla sua guerra contro l’Ucraina. Sappiamo che ce ne sono molti.

Il mio messaggio a tutti loro è: Non arrendetevi! Sono sicuro che la libertà, la tolleranza e i diritti umani prevarranno anche in Russia.

Signore e signori,

La terza grande sfida consiste nell’impedire che la guerra di Putin si riversi su altri paesi europei.

Ciò significa che rispetteremo incondizionatamente il nostro obbligo di difesa collettiva all’interno della NATO.

Ho detto lo stesso ai nostri alleati in Europa centrale e orientale che sono preoccupati per la loro sicurezza.

Il presidente Putin non dovrebbe sottovalutare la nostra determinazione a difendere ogni metro quadrato di territorio della NATO insieme ai nostri alleati!

Siamo assolutamente seri su questo. Quando accogliamo un paese nella NATO, ci impegniamo a difendere quel paese come partner e alleato. Proprio come difenderemmo noi stessi!

La Bundeswehr ha già rafforzato il suo sostegno ai nostri alleati orientali – e continuerà a farlo.

Ringrazio il ministro federale della difesa per questo importante gesto!

Abbiamo schierato truppe aggiuntive in Lituania, dove guidiamo il gruppo di battaglia della NATO.

Abbiamo esteso e rafforzato la nostra partecipazione alla pattugliamento aereo in Romania.

Vogliamo contribuire alla creazione di una nuova unità NATO in Slovacchia.

La nostra marina sta aiutando a rendere sicuri il Mare del Nord e il Baltico, così come il Mediterraneo, con navi aggiuntive.

E siamo anche pronti a contribuire alla difesa dello spazio aereo dei nostri alleati in Europa orientale con missili antiaerei.

I nostri soldati hanno avuto spesso solo un breve tempo per prepararsi a questi schieramenti negli ultimi giorni.

Il mio messaggio a loro, e sono sicuro che siete d’accordo, è: Grazie!

Grazie per il vostro prezioso servizio – in particolare in questo momento!

Signore e signori,

di fronte allo spartiacque che l’aggressione di Putin comporta, il nostro standard è questo: ciò che è necessario per assicurare la pace in Europa sarà fatto.

La Germania contribuirà a questi sforzi in uno spirito di solidarietà.

Ma dirlo forte e chiaro oggi non è sufficiente. Per renderlo possibile, la Bundeswehr ha bisogno di nuove e forti capacità.

E questo è il quarto punto che voglio affrontare, signore e signori.

Chiunque legga i saggi storicizzanti di Putin, chi abbia guardato la sua dichiarazione di guerra televisiva all’Ucraina, o chi abbia recentemente – come me – tenuto ore di colloqui diretti con lui, non può più avere alcun dubbio che Putin vuole costruire un impero russo.

Vuole ridefinire fondamentalmente lo status quo in Europa in linea con la sua visione. E non si fa scrupoli a usare la forza militare per farlo.

Lo vediamo oggi in Ucraina.

Dobbiamo quindi chiederci: Quali capacità possiede la Russia di Putin?

E di quali capacità abbiamo bisogno per contrastare questa minaccia – oggi e in futuro?

È chiaro che dobbiamo investire molto di più nella sicurezza del nostro paese. Per proteggere la nostra libertà e la nostra democrazia.

Questa è una grande impresa nazionale.

L’obiettivo è una Bundeswehr potente, all’avanguardia, progressista, su cui si può contare per proteggerci.

Alla conferenza sulla sicurezza di Monaco, una settimana fa, ho detto che abbiamo bisogno di aerei che volano, navi che possono prendere il largo e soldati equipaggiati in modo ottimale per le loro missioni.

Questo è l’importante.

Ed è certamente qualcosa che un paese delle nostre dimensioni e della nostra importanza in Europa dovrebbe essere in grado di raggiungere.

Ma non dobbiamo farci illusioni. Un migliore equipaggiamento, una tecnologia moderna, più personale – tutto questo costa molto denaro.

Per questo istituiremo un fondo speciale per la Bundeswehr. E sono profondamente grato al ministro federale delle finanze Lindner per il suo sostegno su questo!

Il bilancio federale del 2022 fornirà una somma una tantum di 100 miliardi di euro per il fondo. Useremo questo denaro per gli investimenti necessari e per i progetti di armamento.

Ora – anno dopo anno – investiremo più del due per cento del nostro prodotto interno lordo nella nostra difesa.

E ora mi rivolgo a tutti i gruppi parlamentari del Bundestag tedesco: Dobbiamo assicurare questo fondo speciale nella nostra Legge fondamentale!

C’è una cosa che vorrei aggiungere. Abbiamo fissato questo obiettivo non solo perché abbiamo fatto una promessa ai nostri amici e alleati di aumentare la nostra spesa per la difesa al due per cento della nostra produzione economica entro il 2024.

Lo stiamo facendo anche per noi, per la nostra sicurezza.

Nella consapevolezza che la Bundeswehr da sola non ha i mezzi per contenere tutte le minacce future.

Abbiamo quindi bisogno di una forte cooperazione allo sviluppo.

Rafforzeremo quindi la nostra resilienza – in termini di tecnologia e come società – per esempio contro i cyberattacchi e le campagne di disinformazione, contro gli attacchi alle nostre infrastrutture critiche e ai canali di comunicazione.

E staremo al passo con le nuove tecnologie.

Questo è il motivo per cui è così importante per me, ad esempio, che costruiamo la prossima generazione di aerei da combattimento e carri armati qui in Europa insieme ai partner europei, e in particolare la Francia. Questi progetti sono la nostra massima priorità.

Fino a quando gli aerei non saranno operativi, continueremo a sviluppare insieme l’Eurofighter.

Un altro sviluppo incoraggiante è che i contratti per l’Eurodrone sono stati finalmente firmati questa settimana.

Stiamo anche portando avanti l’acquisto del drone armato Heron da Israele.

E per quanto riguarda la condivisione del nucleare, ci procureremo per tempo un sostituto moderno per gli obsoleti jet Tornado.

L’Eurofighter sarà dotato di capacità di guerra elettronica.

Il jet da combattimento F-35 ha il potenziale per essere usato come aereo da trasporto.

E infine, signore e signori, faremo di più per garantire al nostro paese un approvvigionamento energetico sicuro.

Il governo federale ha già avviato una misura importante per affrontare questo problema.

E cambieremo rotta per eliminare la nostra dipendenza dalle importazioni da singoli fornitori di energia.

Dopo tutto, gli eventi degli ultimi giorni e settimane ci hanno dimostrato che una politica energetica responsabile e lungimirante non è solo cruciale per la nostra economia e il nostro clima.

È anche cruciale per la nostra sicurezza.

Questo significa che quanto più velocemente facciamo progressi nello sviluppo delle energie rinnovabili, tanto meglio.

E noi siamo sulla strada giusta. Siamo un paese industrializzato che mira a diventare a zero emissioni di carbonio entro il 2045!

Con questo obiettivo all’orizzonte, dovremo prendere decisioni importanti.

Per esempio, sulla costituzione di una riserva di carbone e di gas.

Abbiamo deciso di aumentare la quantità di gas naturale in stoccaggio tramite opzioni a lungo termine a due miliardi di metri cubi. Inoltre, acquisteremo ulteriore gas naturale sui mercati mondiali – in consultazione con l’UE.

E infine, abbiamo preso la decisione di costruire rapidamente due terminali LNG a Brunsbüttel e Wilhelmshaven.

Vorrei ringraziare espressamente il ministro federale dell’economia Habeck per i suoi sforzi per facilitare questo!

Le nostre attuali esigenze a breve termine possono combinarsi con ciò che è già necessario a lungo termine per il successo della trasformazione.

Un terminale LNG che oggi riceve gas, domani può essere utilizzato per importare idrogeno verde.

E in mezzo a tutto questo, naturalmente non perderemo di vista gli alti prezzi dell’energia.

Ora sono stati spinti ancora più in alto dalla guerra di Putin.

Questa settimana abbiamo quindi concordato un pacchetto di sgravi, che comprende l’eliminazione della sovrattassa prevista dalla legge sulle fonti di energia rinnovabili entro la fine di quest’anno, così come un aumento della detrazione fiscale per i pendolari, un sussidio per il riscaldamento per le persone a basso reddito, sussidi per le famiglie e misure di sgravio fiscale.

Il governo federale agirà rapidamente per mettere in moto tutto questo.

Il nostro messaggio è chiaro. Non lasceremo gli individui e le imprese ad affrontare questa situazione da soli.

Signore e signori,

questo spartiacque non riguarda solo il nostro paese. Riguarda tutta l’Europa.

E anche questo è sia una sfida che un’opportunità.

La sfida consiste nel rafforzare la sovranità dell’Unione europea in modo sostenibile e permanente.

L’opportunità sta nel preservare il fronte unito che abbiamo dimostrato negli ultimi giorni nel concordare il pacchetto di sanzioni.

Per la Germania e per tutti gli altri stati membri dell’UE, questo significa non semplicemente chiedere cosa possono ottenere a Bruxelles per il loro paese.

Ma chiedere: Qual è la decisione migliore per la nostra Unione?

L’Europa è il nostro quadro d’azione.

Solo quando lo capiremo avremo la meglio sulle sfide del nostro tempo.

E questo mi porta al mio quinto e ultimo punto. La guerra di Putin segna un punto di svolta – e questo vale anche per la nostra politica estera.

Più diplomazia possibile, senza essere ingenui – questo è ciò per cui continueremo a lottare.

Ma non essere ingenui significa anche non parlare semplicemente per il gusto di parlare.

Il vero dialogo richiede la volontà di impegnarsi – da entrambe le parti.

Questo manca da parte di Putin, molto chiaramente – e non solo negli ultimi giorni e settimane.

Cosa significa questo per il futuro?

Non rifiuteremo i colloqui con la Russia.

Anche in questa situazione estrema, è compito della diplomazia mantenere aperti i canali di comunicazione.

Qualsiasi altra cosa, credo, sarebbe irresponsabile.

Signore e signori,

Noi sappiamo per cosa ci battiamo, anche alla luce della nostra storia.

Siamo per la pace in Europa.

Non accetteremo mai l’uso della forza come strumento politico.

Noi sosterremo sempre la risoluzione pacifica dei conflitti.

E non ci fermeremo finché la pace in Europa non sarà assicurata.

E non siamo soli in questo – siamo uniti ai nostri amici e partner in Europa e nel mondo.

La nostra più grande forza sono le nostre alleanze!

È a loro che dobbiamo la grande fortuna di cui gode il nostro paese da oltre trent’anni:

Vivere in un paese unificato, in prosperità e in pace con i nostri vicini.

Se vogliamo che gli ultimi trent’anni siano più di un’eccezione storica, allora dobbiamo fare tutto il possibile per mantenere la coesione dell’Unione Europea, la forza della NATO, per stringere relazioni ancora più strette con i nostri amici, i nostri partner e tutti coloro che condividono le nostre convinzioni nel mondo.

Sono assolutamente fiducioso che possiamo riuscire in questo. Perché raramente noi e i nostri partner siamo stati così risoluti e così uniti.

Ciò che ci unisce in questo momento è che conosciamo la forza delle libere democrazie.

Sappiamo che quando qualcosa trova un ampio consenso tra i politici e l’opinione pubblica, resisterà – anche in questo momento spartiacque e oltre.

E quindi ringrazio voi e tutti i gruppi parlamentari di questo Parlamento che hanno condannato inequivocabilmente l’invasione russa dell’Ucraina per quello che è: un attacco assolutamente ingiustificabile a un paese indipendente, all’ordine pacifico in Europa e nel mondo.

La proposta di risoluzione di oggi lo esprime molto chiaramente.

Ringrazio tutti coloro che hanno preso posizione contro la guerra di Putin – e che si sono riuniti qui a Berlino e altrove per manifestazioni pacifiche.

E ringrazio tutti coloro che sono con noi in questo momento per un’Europa libera e aperta, giusta e pacifica.

Noi la difenderemo.

Grazie mille!

