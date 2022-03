Le verità nascoste dalla propaganda bellica ultra-atlantista

Nonostante il bombardamento mediatico, in onda tutti i giorni h24, basato sulle veline della NATO e su una narrazione tutta incentrata sulla ripetizione ossessiva del tema “follia di Putin” quale elemento scatenante della guerra, oltre che sulla strumentale ostentazione delle vittime della guerra, un po’ di verità e di chiarezza sugli eventi che hanno fatto precipitare la crisi russo-ucraina ed aperto la strada al conflitto, pian pianino, iniziano a trapelare.

Ieri, il Ministero della Difesa russo ha divulgato documenti classificati del generale comandante della Guardia Nazionale Ucraina, Nikolai Balan, datati 22 gennaio 2022, che confermano l’esistenza di un piano dettagliato per scatenare un’offensiva sulle Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk programmata per Marzo 2022.

Si tratta di documenti scottanti che aggiungono un ulteriore tassello ad una corretta ed indipendente opera di ricostruzione dei fatti che hanno preceduto l’esplosione del conflitto assai differente dalla vulgata diffusa in maniera massiccia e ripetitiva dal circo mediatico mainstream a tutte le ore del giorno e della notte.

Infatti, era già di dominio pubblico la notizia che circa 2 miliardi di armi erano stati spediti dai Paesi NATO negli ultimi mesi prima della guerra, incluse armi per assalto a trincee (dalla Gran Bretagna), ed escalation di bombardamenti da parte di Kiev contro il #Donbass.

Il tutto registrato e reso noto dall’occidentalissima OCSE. Ovviamente le armi destinate alle trincee non erano certo per fronteggiare una invasione del Paese, ma per invadere il Donbass, distruggendo le trincee a sua difesa.

Non a caso, nella notte del 24 febbraio 2022, le forze militari ucraine affiancate dal battaglione neonazista “Azov”, hanno messo in atto un’azione militare offensiva di sfondamento della linea difensiva della Repubblica Popolare di Lugansk prima che, la mattina dello stesso giorno, Putin annunciasse un’operazione militare nel Donbass, dando inizio all’invasione dell’Ucraina.

