Neonazisti portoghesi liberati per andare a combattere in Ucraina

Il portoghese Mário Machado, fondatore di diverse organizzazioni neonaziste e che è stato obbligato a presentarsi ogni 15 giorni in una stazione di polizia, potrà smettere di rispettare questa misura mentre combatte in Ucraina, come deciso dal tribunale penale di Lisbona.

La decisione del tribunale, che ha accolto una richiesta di Machado per tenere conto della situazione umanitaria in Ucraina, è stata confermata all’EFE dall’avvocato di Machado, José Manuel de Castro.

Machado, fondatore di organizzazioni neonaziste come il Fronte Nazionale e Nova Ordem Social, è stato arrestato lo scorso novembre per possesso illegale di armi, nell’ambito di un’indagine su crimini d’odio, razzismo e istigazione alla violenza a seguito di commenti pubblicati su Internet.

Il giudice ha quindi deciso di costringerlo, come misura di coercizione, a comparire bisettimanale in una stazione di polizia.

Machado partirà per l’Ucraina con altri sette portoghesi per unirsi a una milizia di estrema destra che si trova a Leopoli, anche se non è il battaglione Azov, secondo quanto riportato dal settimanale portoghese Expresso.

Machado ha accumulato diverse condanne per crimini di odio razziale e offesa all’integrità fisica, tra gli altri. Tra queste pene, nel 1997 è stato condannato a quattro anni e tre mesi di carcere per il suo coinvolgimento nell’omicidio di Alcino Monteiro, portoghese di origine capoverdiana morto per mano di un gruppo di skinhead, e nel 2009 a sette anni e due mesi per rapimento, rapina e coercizione.

Uno che andrà lì a far vedere sul campo quali sono i “valori” da difendere, soprattutto in fatto di “questioni umanitarie”. Un vero campione della “democrazia” in stile occidentale, non c’è che dire…



* fonte: InfoBae



