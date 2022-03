I belligeranti

La defenestrazione della dignità e del buon senso può essere tra le tragedie minori della guerra. Ma nel tardo capitalismo il cinico, il sinistro e lo stupido tendono ad essere avvolti nella stessa pulsione apocalittica.

Considerate, per un momento, i recenti gesti di solidarietà con il popolo ucraino, che attualmente soffre sotto l’assalto sempre più brutale della Russia. Mentre gli stati occidentali hanno imposto sanzioni vigorose alla Russia, anche se non così severe come quelle imposte all’Iran o all’Iraq, altri hanno preso le proprie iniziative.

Nel Regno Unito, alcuni supermercati hanno tolto la vodka russa dagli scaffali. Netflix ha messo in attesa il suo adattamento di Anna Karenina di Tolstoj, tra gli altri drammi in lingua russa.

Gettando la sua piccola ma eroica chiave inglese nelle ruote del militarismo russo, il Journal of Molecular Structures ha bandito i documenti delle istituzioni accademiche russe. Infine, una serie di multinazionali come Coca-Cola e McDonald’s hanno sospeso le operazioni commerciali in Russia. McDonald’s ha citato “i nostri valori” nella giustificazione.

Come le sanzioni stesse, una forma di guerra economica che danneggia i russi comuni, queste azioni fanno poca differenza materiale per la capacità di Putin di fare la guerra. Piuttosto, sono espressioni di una sorta di formazione dell’identità.

Da un lato, sentiamo dal Wall Street Journal che la Russia sotto Putin sta tornando al suo “passato asiatico“, anche se i suoi metodi di assalto urbano sono paragonabili a quelli schierati dagli Stati Uniti e dai loro alleati a Fallujah e Tal Afar.

E, allo stesso modo, da Joe Biden e neoconservatori come Niall Ferguson che Putin sta cercando di ripristinare l’Unione Sovietica, anche se dichiara che la “decomunizzazione” è tra i suoi obiettivi in Ucraina.

Anche se la maggior parte dei politici e dei giornalisti sarebbe troppo sensata per rendere aperta questa logica, l’isteria su tutte le cose russe è entrata in velocità di curvatura il primo giorno dell’invasione, specialmente nel Regno Unito.

Il deputato laburista Chris Bryant ha dato il tono chiedendo, in un tweet che ha ora cancellato, che la doppia cittadinanza britannica-russa dovrebbe essere costretta a scegliere le nazionalità. Il deputato conservatore Tom Tugendhat ha suggerito che “possiamo espellere i cittadini russi, tutti”. In seguito ha affermato di intendeva solo diplomatici e oligarchi russi, ma non è quello che ha detto.

D’altra parte, la leadership ucraina è convenientemente aerografata e lionizzata, in modo che possa essere identificata come un avamposto di una “Europa” idealizzata.

Daniel Hannan, scrivendo sul Telegraph, ha dichiarato: “Sembrano così come noi. Questo è ciò che lo rende così scioccante”.

Charlie D’Agata della CBS, riferendo dalla capitale ucraina, è stato colpito dalla stessa dissonanza cognitiva: “Questo non è un posto, con tutto il rispetto, come l’Iraq o l’Afghanistan che ha visto il conflitto infuriare per decenni. Questa è una città relativamente civilizzata, relativamente europea”.

Su ITV News, un giornalista ha sottolineato che “questa non è una nazione in via di sviluppo del Terzo Mondo. Questa è l’Europa”. Il giornalista del tabloid Matthew Wright, su This Morning di ITV, ha lamentato il presunto uso di armi termobariche da parte di Putin in Ucraina. “Per essere onesti”, ha riconosciuto, gli Stati Uniti lo avevano usato prima in Afghanistan: “ma l’idea che venga usato in Europa è sconvolgente”.

Questo provincializza la simpatia per gli ucraini sotto assedio, riducendo quello che potrebbe essere diventato un impulso pericolosamente universalista – innalzando gli standard che potrebbero applicarsi in Palestina o in Camerun – alla solidarietà narcisistica con “persone come noi”.

L’attaccamento all’Europa è nel frattempo libidizzato attraverso la figura del primo ministro ucraino Volodymyr Zelensky, onnipresente dichiarato un “eroe” sulle prime pagine mentre canalizza il mito di Churchill.

Caitlin Moran del Times confessa una “cotta” per Zelensky. Il New York Post riporta che le donne su TikTok stanno diventando “selvagge” per la premiership ucraina. Sul Washington Post, Kathleen Parker lo elogia come un moderno “guerriero-artista“.

Non c’è stata quasi nessuna riflessione realistica sul record di Zelensky come leader. Uno degli enigmi sul presidente ucraino è la relazione contro-intuitiva tra la sua fonte di finanziamento e le sue promesse elettorali.

Il suo principale donatore è stato il brutale oligarca Ihor Kolomoisky che possiede il 1 + 1 Media Group che trasmetteva la popolare serie comica di Zelensky, Servant of the People. Kolomoisky era un attivo sostenitore della guerra con la Russia nel Donbass, finanziava il battaglione neonazista Azov e altre milizie responsabili di crimini di guerra.

Eppure Zelensky è stato eletto su una piattaforma di opposizione alla corruzione oligarchica, per porre fine alla guerra nel Donbass e per fare la pace con la Russia.

Dal 2019, il presidente ha fatto pochi progressi su questo ordine del giorno. Sebbene abbia parlato del suo impegno per la de-oligarchizzazione, in pratica ciò ha significato perseguire coloro che hanno presunti legami con la Russia: sanzionare il politico dell’opposizione Viktor Medvedchuk – accusato di avere legami finanziari con i separatisti del Donbass – e chiudere bruscamente tre stazioni televisive per aver trasmesso “disinformazione” russa.

Il predecessore di Zelensky, Petro Poroshenko, ha avuto i suoi beni sequestrati su affermazioni non ancora dimostrate secondo cui avrebbe finanziato i ribelli separatisti a Donetsk e Luhansk; e lo scorso fine settimana Zelensky ha bandito 11 partiti politici allineati con la Russia.

In effetti, le attività anti-corruzione sembrano essere state assiduamente riformulate come uno sforzo per sradicare l’influenza russa, consolidando la presa di Zelensky sul potere e proteggendo Kolomoisky.

All’inizio del 2020, il presidente ha licenziato il procuratore generale Ruslan Ryaboshapka, che aveva lanciato una campagna anti-corruzione i cui obiettivi includevano Kolomoisky. E’ stata sostituita da un ex consigliere di Zelensky.

Zelensky ha anche nominato il suo vecchio compagno di scuola, Ivan Bakanov, a capo del servizio di sicurezza dell’Ucraina; assoldato l’avvocato di Kolomoisky come capo dello staff della sua amministrazione; e ha intrapreso una radicale riforma dei servizi di sicurezza che Human Rights Watch ha condannato come una presa di potere.

Zelensky ha anche rafforzato le sue alleanze all’interno dello Stato nominando dozzine di ex colleghi della sua società di produzione televisiva a posizioni di rilievo.

Che ne è stato della pace con la Russia? La base per la pace avrebbe essere l’accordo Minsk II, firmato nel febbraio 2015 dopo il crollo del protocollo iniziale di Minsk. Gli accordi riflettevano l’influenza armata che i separatisti di Donetsk e Luhansk hanno raggiunto con il sostegno militare russo. Di conseguenza, i governi ucraini si sono smarcarti dai termini dell’accordo mentre affermavano di rispettarli.

Mentre la Russia ha insistito nel sostenere l’impegno di Minsk II per “l’autogoverno locale” e le elezioni negli oblast di Donetsk e Luhansk, l’Ucraina ha cercato di ritardare l’attuazione di tali disposizioni, almeno fino al ritiro delle forze russe.

Per negoziare una pace con il suo vicino più grande, Zelensky avrebbe dovuto accogliere le priorità di quest’ultimo, il che sarebbe stato estremamente difficile data la disposizione del parlamento ucraino (ha affrontato feroci critiche per aver semplicemente accettato di negoziare con la Russia mentre le sue forze continuavano ad occupare la Crimea).

Così, cedendo alle pressioni sia interne che internazionali, Zelensky si è attenuto alla posizione tradizionale dell’Ucraina: rifiutando di negoziare con i leader del Donbass, rifiutando la federalizzazione e opponendosi all’occupazione russa della Crimea.

Non solo; ha aumentato anche la cooperazione militare con gli Stati Uniti ed il Regno Unito, costruendo nuove basi navali vicino al Mar Nero che la Russia considerava avamposti occidentali ostili.

Con ogni probabilità, né la Russia né l’Ucraina volevano attuare pienamente Minsk II. La Russia temporeggiava sul ritiro delle sue forze mentre aumentava la sua influenza a Donetsk e Luhansk, convertendole in enclavi autoritarie sempre più surreali.

L’Ucraina era riluttante ad approvare le disposizioni politiche fino a quando il potere militare e politico russo nella regione avrebbe trasformato l’”autogoverno locale” in autonomia di fatto.

Più fondamentalmente, come ha sostenuto Volodymyr Ishchenko, il dilemma di Minsk rifletteva il più ampio fallimento dei progetti nazionalisti nell’Ucraina post-sovietica. In parte, a causa della frammentazione della classe capitalista, nessun singolo progetto è stato in grado di ottenere l’assenso di più della metà della popolazione.

L’ala liberal-nazionalista che ha preso il potere dopo Maidan, con il coinvolgimento di una piccola ma influente estrema destra, non è mai stata accettata dalla maggioranza a Donetsk e Luhansk, storicamente le aree più prospere, industrialmente avanzate e filo-russe.

Mentre le azioni della Russia dal 2014 abbiano prosciugato il sostegno per essa all’interno dell’Ucraina, e l’invasione l’ha probabilmente distrutta per sempre, questo non significa che Zelensky abbia mai avuto la possibilità di mediare le contraddizioni anche se avesse volesse voluto.

Questo fallimento aveva ridotto la sua popolarità al minimo. Sebbene eletto con uno straordinario 73% dei voti, a giugno 2021 oltre la metà dell’elettorato non voleva che si ricandidasse e solo il 21% ha dichiarato che avrebbe rivotato per lui.

Liberati dal pensiero informato, i giornalisti stanno alimentando il “romanticismo della resistenza”. Il sacerdote laico del liberalismo, Ian Dunt, suggerisce che gli europeisti appassionati dovrebbero inviare denaro all’esercito ucraino, mentre enfatizza l’Ucraina come esepio degli “ideali dell’Europa, fatti carne e sangue”.

Essendo questa una fantasia, c’è una notevole simpatia per quei volontari che, invitati dal ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba e spinti dal auio omoogo britannico Liz Truss, sono andati a combattere contro Vladimir Putin.

ITV News ci regala un’intervista acritica con volontari britannici che si addestrano con la “Legione georgiana” in Ucraina, inizialmente istituita da miliziani georgiani anti-russi prima di essere integrati nell’esercito ucraino, per combattere “una guerra dell’Occidente“.

Tali sentimenti sono stati poi incanalati in richieste di una “no-fly zone” – cioè la guerra aerea – in Ucraina, così come l’aumento delle spese militari.

I soliti cervelloni galattici giornalistici si lamentano che l’opposizione a una no-fly zone è “appeasement”[1], rivangando ricordi popolari della seconda guerra mondiale come se fossero i primi a pensarci, o chiedendo che le potenze occidentali chiamino il bluff nucleare della Russia.

E’ chiaro, tuttavia, che nella NATO le burocrazie responsabili della guerra non vogliono attualmente una no-fly zone, perché implica un confronto diretto con una potenza dotata di armi nucleari. Il Pentagono ha persino posto il veto a una proposta polacca di inviare MiG-29 di fabbricazione sovietica in Ucraina sulla base del fatto che sarebbe stato vicino a un atto di guerra.

Non è la prima volta che gli opinionisti, superando il Pentagono, sono diventati più realisti del re. L’unica assistenza militare che i paesi della NATO intendono offrire all’Ucraina ha lo scopo di stimolare un’insurrezione prolungata.

Come Hillary Clinton ha allegramente suggerito, citando l’esempio dell’Afghanistan nel 1980 senza alcun accenno di rammarico per oltre due milioni di vite perse e la nascita di un violento movimento jihadista globale, ciò dissanguerebbe la Russia e distruggerebbe anche l’Ucraina.

I belligeranti puntano su una scommessa più sicura: la richiesta di maggiori spese militari. Nel Regno Unito, sia i conservatori che i laburisti sono su questa linea. Sul Times, John Kampfner celebra la dura svolta della Germania verso gli armamenti come una cattiva notizia per Putin.

In Svezia, dove l’opinione pubblica si è per il momento opposta all’adesione alla NATO, il governo socialdemocratico ha annunciato un’impennata del bilancio militare. L’Economist osserva, con soddisfazione, che gli armamenti europei stanno facendo salire alle stelle le scorte europee di difesa.

Questo ha poco a che fare con il salvataggio del popolo ucraino dalle incursioni russe. Il finale più probabile è, ovviamente, un accordo negoziato. Zelensky, che potrebbe non accogliere con favore la devastazione che seguirebbe ad un’insurrezione in stile Afghanistan, si sta attualmente creando lo spazio per una ritirata diplomatica, mentre la posizione negoziale della Russia è tutt’altro che massimalista.

Sembra probabile che Putin dovrà riconoscere una sovranità ucraina seppur diminuita, mentre Zelensky dovrà accettare che la Crimea appartenga alla Russia e concedendo uno status speciale per le “repubbliche” orientali di Luhansk e Donetsk.

Dato che l’Ucraina non può vincere, la NATO non interverrà direttamente, e la Russia può solo trionfare a caro prezzo per sostenere la propria posizione (e quella di Putin con una leadership militare spaventata), perché non c’è alcun vantaggio nel prolungare la guerra.

Anche se l’attuale “fermento culturale” non libererà l’Ucraina dalle bombe a grappolo e dai bombardamenti russi, è stato, in parte, sfruttato per la guerra culturale della Gran Bretagna.

Un esempio tipico è fornito da Nick Cohen, che scrive le stesse tre o quattro colonne a ripetizione. In The Observer, afferma che un nuovo centro vitale ha eliminato un’estrema sinistra e un’estrema destra storicamente pro-Putin.

Ciò è politicamente da analfabeta. I campioni di Putin nei primi giorni in cui stava polverizzando la Cecenia erano quei modelli del centrismo degli anni Novanta: Clinton e Blair. Putin era un partecipante attivo nella guerra al terrore, di cui Cohen era un entusiasta particolarmente insensato.

Ancora nel 2014, Blair chiedeva di fare causa comune con Putin. Ma l’affermazione che la sinistra contro la guerra è pro-Putin è stata parte integrante delle recenti mosse ai vertici della politica britannica, in particolare il tentativo di Starmer di dare la caccia alle streghe alla Coalizione Stop the War e la repressione dei Giovani Laburisti per aver criticato la NATO.

Il Telegraph, facendo un ulteriore passo avanti, accusa il sindacato RMT di essere un “nemico sotterraneo” ed “apologeta di Putin” per aver lanciato azioni di sciopero nella metropolitana di Londra.

In questo senso, la guerra ideologica sul conflitto russo-ucraino riguarda più il riarmo morale dell’”Occidente”, dopo l’Iraq e l’Afghanistan, sotto l’insegna di una nuova Guerra Fredda che ora dichiara Putin un successore di Stalin.

Si tratta del tentativo di rianimazione di un atlantismo morente, della rivitalizzazione di un europeismo moralistico dopo il crollo della causa Remain (Regno Unito dentro la UE) e la stigmatizzazione della sinistra dopo lo shock della leadership di Corbyn nel Partito Laburista.

Più in generale, si sta cercando di far rivivere nel nuovo contesto un’identità di civiltà apocalittica che era una forza motivante durante la “guerra al terrore” e che ultimamente è precipitata nel caos.

* da New Left Review del 22 marzo 2022

25 Marzo 2022 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO