La guerra in Ucraina sta spingendo le relazioni Russia-Cina in nuove direzioni

Mentre la crisi ucraina può mettere a dura prova le relazioni russo-cinesi, ha anche stimolato una più profonda collaborazione tra loro. Sulla base di un desiderio condiviso di minare l’ordine globale degli Stati Uniti, la loro partnership costruttiva non solo sopporterà il contraccolpo dell’invasione ucraina, ma è probabile che si espanda.

Con l’attenzione del mondo concentrata sull’Ucraina da quando la Russia ha iniziato la sua invasione del paese il 24 febbraio, c’è stato un fervente dibattito tra gli esperti di politica estera su come saranno influenzate le relazioni della Russia con l’Occidente. I funzionari di Mosca e delle capitali occidentali si sono scambiati frecciatine a vicenda nei media, mentre le sanzioni e le contro-sanzioni hanno già iniziato a mordere.

Ma gli effetti dell’invasione della Russia sulle relazioni russo-cinesi sono stati molto meno discussi. Negli ultimi anni, sia la Russia che la Cina hanno pubblicamente promosso la loro partnership sempre più forte. Il presidente cinese Xi Jinping ha chiamato il presidente russo Vladimir Putin il suo “migliore amico”, mentre sia Xi che Putin hanno descritto lo stato attuale delle relazioni cino-russe come “il migliore della storia”.

Questo si è riflesso nelle esercitazioni militari in collaborazione, nell’aumento delle armi e degli accordi energetici tra Cina e Russia, e nel sostegno pubblico l’uno per l’altro attraverso i loro media di stato e nei loro rapporti all’interno delle organizzazioni internazionali come l’ONU.

Dalla precedente crisi ucraina del 2014, Mosca è stata particolarmente desiderosa di promuovere questi sviluppi nel suo rapporto con Pechino per limitare gli effetti dell’isolamento diplomatico e delle sanzioni economiche imposte dall’Occidente.

L’attuale crisi in Ucraina sta spingendo verso ulteriori sforzi da parte della Cina e della Russia a confrontarsi con gli Stati Uniti. Mentre l’interesse principale della Russia è quello di impedire all’Ucraina di aderire all’Organizzazione del Trattato Nord Atlantico (NATO), la Cina è desiderosa di sfruttare qualsiasi opportunità che si presenta durante il conflitto tra Russia e Ucraina che sfida l’influenza americana.

Le sanzioni e i nuovi sistemi di pagamento

Le ulteriori sanzioni imposte alla Russia dall’Occidente nelle ultime settimane per “paralizzare il sistema finanziario della Russia e danneggiare i suoi cittadini più ricchi” sono suscettibili di stimolare maggiori investimenti da parte di Cina e Russia nello sviluppo di proprie alternative alle istituzioni finanziarie dominate dagli Stati Uniti, come il sistema di verifica dei pagamenti SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication).

Sia la Russia che la Cina hanno iniziato a investire nei propri sistemi di pagamento internazionali dopo che diverse banche russe sono state messe nella lista nera di SWIFT nel 2014.

Questi nuovi sistemi di pagamento internazionali includono il Sistema di trasferimento dei messaggi finanziari (SPFS) della Russia e il Sistema nazionale delle carte di pagamento (ora noto come Mir), così come il Sistema di pagamento interbancario transfrontaliero (CIPS) della Cina e UnionPay.

Le banche russe e cinesi sono attive su queste piattaforme, e il numero di banche che utilizzano questi sistemi alternativi in Russia e in Cina non farà che aumentare man mano che i due paesi cercano di mantenere e “approfondire” i loro legami commerciali e di aggirare le sanzioni dell’Occidente.

Incoraggiare lo sviluppo di sistemi finanziari separati al di fuori del controllo occidentale porterà anche a una maggiore partecipazione dei cosiddetti “stati canaglia” nella finanza globale, che sono spesso abituati a condurre affari sul mercato nero.

Lo scambio di materie prime energetiche

All’inizio di febbraio, poche settimane prima dell’invasione ucraina della Russia, la Cina e la Russia hanno anche concordato un accordo trentennale per il gas naturale attraverso un nuovo gasdotto. Le transazioni saranno condotte in euro per questo accordo, che fa parte di sforzi più ampi sia della Russia che della Cina per abbassare la loro vulnerabilità al dollaro statunitense e alla minaccia di sanzioni.

Dopo che centinaia di aziende occidentali hanno dichiarato la loro intenzione di “ritirarsi” dalla Russia dopo l’invasione dell’Ucraina, Mosca ha dichiarato che sta cercando di nazionalizzare le infrastrutture di queste aziende straniere e le priverà della protezione dei brevetti. I beni occidentali e i diritti di proprietà intellettuale possono essere utili alla Cina, che è altrettanto diffidente nei confronti delle aziende occidentali che operano a livello nazionale, e i cinesi sembrano anche intenzionati a sfidare queste aziende a livello globale.

La cooperazione diplomatica

L’attuale escalation in Ucraina ha anche rafforzato il sostegno diplomatico tra Pechino e Mosca, compresa l’astensione cinese dal voto dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 2 marzo per condannare la Russia per la sua invasione ucraina.

I media statali cinesi hanno anche promosso il punto di vista della Russia sulla guerra su Facebook e Instagram, dopo che i media russi sono stati vietati da diversi paesi occidentali, e ha anche sostenuto le affermazioni della Russia che gli Stati Uniti “finanziano laboratori di armi biologiche in Ucraina”.

Anche se ancora in mancanza di un’alleanza ufficiale, l’annuncio da parte di Mosca e Pechino di un partenariato “senza limiti” fatto il giorno di apertura delle Olimpiadi invernali del 2022 a Pechino nel mese di febbraio ha dimostrato che gli interessi russi e cinesi sono sempre più convergenti.

La Cina ha anche “approvato una proposta di sicurezza russa” per escludere l’Ucraina dall’adesione alla NATO attraverso una dichiarazione fatta da Xi con Putin il 4 febbraio, secondo il New York Times, e non c’è dubbio che la Cina ha ricevuto un avvertimento da Mosca che stava progettando un’invasione dell’Ucraina nelle settimane successive a questa dichiarazione.

Emergono nuovi problemi

Tuttavia, l’attuale fiammata in Ucraina ha esacerbato una maggiore instabilità economica globale, e diverse conseguenze immediate e a lungo termine derivanti dall’invasione russa possono causare qualche tensione alla partnership Cina-Russia.

Per esempio, l’Ucraina è un importante esportatore di mais in Cina. Con i prezzi dei prodotti alimentari in aumento a livello globale, anche prima dell’invasione russa, l’offensiva russa ha già avuto effetti negativi sulla sicurezza alimentare della Cina. Mentre la Russia è anche un grande esportatore di cibo verso la Cina, il primo ministro russo Mikhail Mishustin ha firmato un ordine il 14 marzo che ha vietato le esportazioni di grano ai membri dell’Unione Economica Eurasiatica (EAEU), indicativo della difficoltà che la Russia sta affrontando nel soddisfare le richieste di esportazione di cibo all’estero anche agli stretti alleati russi.

La Cina è anche fortemente dipendente dalle importazioni di energia da altri paesi. In confronto alla Russia o agli Stati Uniti, è molto meno in grado di influenzare il prezzo delle risorse ed è molto più vulnerabile alle interruzioni di energia. Mentre la Russia può essere in grado di aiutare a soddisfare la domanda cinese di energia, l’attuale picco dei prezzi probabilmente accelererà la spinta della Cina verso l’autosufficienza energetica, rimuovendo un pilastro vitale della relazione russo-cinese.

E in una rara manifestazione pubblica di frustrazione verso la Cina, un funzionario russo ha ammesso che la Cina ha rifiutato di fornire alla Russia parti di aerei dopo che la Russia si è ripresa circa 10 miliardi di dollari di aerei Boeing e Airbus. Il rifiuto della Cina ha mostrato una chiara esitazione a rischiare un confronto più ampio con l’Occidente, nonostante la crescente brinkmanship della Russia.

La Cina è anche prudente nel non essere percepita come un facilitatore di Putin, e l’approccio pesante della Russia in Ucraina ha attirato più attenzione sulla sicurezza di Taiwan. Dalla terza crisi dello Stretto di Taiwan nel 1995, Pechino ha evitato di affrontare militarmente gli Stati Uniti. A parte limitate scaramucce nelle regioni di confine con l’India, negli ultimi decenni la Cina ha preferito usare il suo potere economico piuttosto che quello militare per spingere altri paesi alla sottomissione.

Ma l’assistenza della Cina alla Russia farà crescere i timori tra i vicini della Cina con le loro dispute con Pechino. Questo sostegno fornito alla Russia dalla Cina potrebbe essere sufficiente a galvanizzare un antagonismo regionale coordinato verso Pechino, sostenuto da una maggiore presenza militare degli Stati Uniti nella regione Asia-Pacifico.

Nonostante queste conseguenze reali e potenziali, l’invasione russa dell’Ucraina ha già innescato una maggiore cooperazione tra Cina e Russia – una tendenza che continuerà. Il bisogno della Russia di puntellare la sua situazione può aver ampliato l’influenza della Cina su di essa, ma sia Pechino che Mosca sono ben consapevoli della necessità di lavorare insieme per minare il dominio degli Stati Uniti negli affari mondiali – e vedono la più ampia instabilità globale derivante dal conflitto in Ucraina come un modo efficace per farlo.

Questo articolo è stato prodotto da Globetrotter.

*John P. Ruehl è un giornalista australiano-americano che vive a Washington, D.C. È un redattore di Strategic Policy e un collaboratore di diverse altre pubblicazioni sugli affari esteri. Attualmente sta completando un libro sulla Russia che sarà pubblicato nel 2022.

24 Marzo 2022 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO