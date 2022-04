La Cina “non molla la presa” sui laboratori di armi biologiche Usa

La Cina è tornata a sottolineare mercoledì in sede di Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (ONU) la preoccupazione sollevata dalle rivelazioni della Federazione Russa sui laboratori biologici degli Stati Uniti in Ucraina e in altri paesi, ed ha sottolineato che qualsiasi presenza di azioni biologiche militari dovrebbe generare una maggiore attenzione da parte della comunità internazionale.

“La pandemia Covid-19 ci ricorda l’importanza critica della pace e della sicurezza internazionale, la biosicurezza che non conosce confini“, ha detto il vice-rappresentante permanente della Cina alle Nazioni Unite, Dai Bing, in una riunione informale convocata dalla Russia.

“La Cina accoglie con favore la comunità internazionale per valutare i documenti scoperti all’interno dei quadri appropriati, compresa la Convenzione sulle armi biologiche e l’ONU, e ascoltare i chiarimenti del paese interessato in modo equo e imparziale“, ha detto il funzionario cinese.

Allo stesso tempo, Dai Bing ha detto che gli Stati Uniti dovrebbero assumersi le loro responsabilità e fornire un chiarimento completo delle loro attività biologiche al fine di porre fine ai dubbi globali.

Data l’assenza alla riunione dei rappresentanti degli Stati Uniti e del Regno Unito, il rappresentante permanente della Russia all’ONU, Dimitri Polianski, ha detto che questa è la prova del problema, poiché hanno qualcosa da nascondere e non vogliono rispondere alle domande poste loro.

Il capo delle truppe russe di protezione radiologica, chimica e biologica, Igor Kirillov, ha riferito mercoledì sull’esistenza di 60 laboratori biologici ai confini della Russia e della Cina che sono sostenuti dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (USA) per la loro modernizzazione.

Kirillov è apparso davanti al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC), dando specifiche sulla natura dell’attività biologico-militare degli Stati Uniti in territorio straniero, che mette in pericolo la sicurezza globale.

Sostenuto dai dati del ministero degli Esteri cinese, il capo delle truppe russe di protezione radiologica, chimica e biologica ha dichiarato che Washington controlla almeno 336 laboratori al di fuori del suo territorio nazionale per sviluppare agenti patogeni trasmissibili.

Settimane fa, le autorità russe hanno rivelato le indagini condotte dalla Casa Bianca sulla trasmissione di infezioni pericolose da parte degli uccelli migratori, che sono state condotte nelle città ucraine di Kiev (capitale), Kharkov e Odessa.

Kirillov ha descritto l’esercizio militare biologico degli Stati Uniti in questi territori come “sconsiderato e irresponsabile”, poiché non permette di controllare le conseguenze.

L’alto ufficiale russo ha spiegato inoltre che gli Stati Uniti stanno approfittando delle scappatoie dal diritto internazionale per aumentare la loro capacità biologico-militare e la loro presenza al di fuori dei loro confini.

Secondo i rapporti dei media, Kirillov ha recentemente dichiarato che l’avvocato e figlio del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, Hunter Biden, “ha giocato un ruolo chiave nel creare l’opportunità finanziaria di lavorare con gli agenti patogeni in Ucraina“.

8 Aprile 2022 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO