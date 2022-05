Sudafrica. Pandemia, guerra, emergenza ambientale sono le nostre priorità

Intervista a Zingi Lozi, delegata del Cosatu, la confederazione dei sindacati sudafricani.

Nel suo intervento al Congresso della Federazione Sindacale Mondiale, Zingi Lozi ha sostenuto che ogni congresso permette di riflettere su quanto è avanzata la lotta dei lavoratori dal congresso precedente e di ragionare su nuove strategie. Ci basiamo su principi concreti: le lotte dei lavoratori sudafricani e la lotta all’imperialismo. Intensificazione della lotta di classe e solidarietà. I lavoratori, in particolare della sanità, hanno pagato a duro prezzo la pandemia. Pandemia che ha accelerato la crisi in atto precedentemente e ha indebolito le politiche sociali. Le politiche di destra e il nazionalismo hanno ripreso spazio nel mondo, a partire dagli USA.

È necessario pensare a come togliere i brevetti dai vaccini e a coprire con il vaccino tutte le popolazioni del mondo. La guerra è nemica dei lavoratori e non va dimenticato. Inoltre è importante dire con chiarezza che la quarta rivoluzione industriale e la questione ecologica hanno un peso enorme oggi, così come la necessità di creare una leadership femminile, anche nell’FSM.

