Perché l’Europa non chiede la fine di questa guerra?

I media del Nord Atlantico sono impigliati in una guerra d’informazione senza precedenti. È caratterizzata da un’inesorabile erosione della distinzione tra i fatti e la manipolazione delle emozioni e delle percezioni, tra le congetture e le verità inattaccabili. Ho visto questo tipo di guerra dell’informazione negli Stati Uniti in prima persona durante gli ultimi anni della guerra in Vietnam e nel periodo precedente alla guerra in Iraq – entrambe le guerre guidate da bufale politiche che hanno portato a numerosi crimini di guerra.

La manipolazione delle notizie sulla guerra della Russia contro l’Ucraina ha lo scopo di impedire all’opinione pubblica di cercare una pace duratura sia per l’Ucraina che per la regione. Lo scopo di questa guerra d’informazione è di prolungare la guerra per servire gli interessi di coloro che vogliono promuoverla. Come si fa a sapere cosa costituisce i fatti e cosa le bugie, e come si può imparare a spiegare gli eventi senza essere accusati di giustificazionismo?

Cause che portano alla guerra

Per demonizzare i tuoi nemici, devi prima disumanizzarli. Bisogna definirli come se avessero agito in modo criminale e senza provocazione. Ho condannato incondizionatamente l’invasione illegale dell’Ucraina, ma sono comunque interessato a sapere come siamo arrivati a questo punto. Il libro di Stephen Cohen del 2019 “War With Russia?”, fornisce un’analisi approfondita delle relazioni tra Stati Uniti e Russia dalla fine dell’Unione Sovietica e la dinamica di queste relazioni rispetto all’Ucraina dal 2013.

Cohen considera il conflitto in Ucraina come una “guerra per procura”, ma che ha coinvolto “troppi addestratori, minder e forse combattenti americani e russi”. Ci ricorda la guerra in Georgia (2008) e in Siria (2011). “Il rischio di un conflitto diretto” tra Stati Uniti e Russia “continua a crescere in Ucraina”, scrive Cohen nel suo libro del 2019.

Democrazie e autocrazie

Il governo degli Stati Uniti vede il mondo diviso in democrazie e autocrazie. I governi che sono considerati ostili da Washington sono definiti autocrazie.

Per il suo Summit per la Democrazia, che ha avuto luogo nel dicembre 2021, gli Stati Uniti, per esempio, non hanno invitato la Bolivia, anche se il paese aveva recentemente attraversato il processo elettorale; nel frattempo, gli Stati Uniti hanno invitato il Pakistan, le Filippine e l’Ucraina, anche se il governo degli Stati Uniti ha detto di avere dubbi su questi stati (nel caso dell’Ucraina, solo pochi mesi prima, i Pandora Papers hanno rivelato la profondità della corruzione tra l’élite dell’Ucraina, che comprendeva il presidente Volodymyr Zelenskyy).

Poiché l’Ucraina rappresenta la lotta della “democrazia” contro l'”autocrazia” russa, Zelenskyy è stato invitato al vertice. Il concetto di “democrazia” è derubato di gran parte del suo contenuto politico e armato allo scopo di promuovere cambiamenti di governo che sono vantaggiosi per gli interessi globali degli Stati Uniti.

Minacce reali e fabbricate per giustificare la guerra

Mentre le affermazioni esagerate del presidente russo Vladimir Putin sulla minaccia del nazismo in Ucraina utilizzate per cercare di giustificare la sua invasione illegale dell’Ucraina non sono vere, gli elementi paramilitari di estrema destra e il loro reclutamento di combattenti stranieri che hanno pervaso l’Ucraina meritano un esame.

Non è impensabile che l’armamento e il finanziamento da parte dell’Europa e degli Stati Uniti delle forze ucraine di stampo democratico, anche se questo aiuto non è diretto alle note milizie estremiste di estrema destra in Ucraina, possa ancora sanguinare. C’è il rischio che gli estremisti di estrema destra possano prendere piede, e non solo in Ucraina.

In un’intervista del 1998 a L’Obs, precedentemente noto come Le Nouvel Observateur, Zbigniew Brzeziński, ex consigliere per la sicurezza nazionale del presidente americano Jimmy Carter, ha detto che nel 1979, gli Stati Uniti “hanno consapevolmente aumentato la probabilità” che l’URSS invadesse l’Afghanistan, nella speranza di dare all’ex Unione Sovietica “la sua guerra del Vietnam”.

Allo stesso modo, nel febbraio 2022, l’ex segretario di Stato americano Hillary Clinton ha detto a MSNBC che sperava che gli Stati Uniti facessero alla Russia in Ucraina quello che avevano fatto alla Russia in Afghanistan.

Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha detto che questa guerra “potrebbe durare a lungo, per molti mesi, anche per anni”, il che avrebbe dovuto far scattare i campanelli d’allarme tra i leader politici europei. Le conseguenze di una seconda guerra in stile Vietnam da parte della Russia potrebbero essere disastrose sia per l’Ucraina che per l’Europa.

La Russia, che fa parte dell’Europa, non sarà una minaccia per l’Europa a meno che l’Europa non diventi un’enorme base militare statunitense. Pertanto, l’espansione della NATO è la vera minaccia per l’Europa.

Due pesi e due misure per l’adesione al patto internazionale

Trasformata in una semplice cassa di risonanza per le scelte strategiche degli Stati Uniti, l’Unione europea sta sostenendo il diritto dell’Ucraina ad aderire alla NATO come legittima espressione dei valori universali (e dei valori europei, ma non per questo meno universali).

Allo stesso tempo, gli Stati Uniti hanno intensificato l’integrazione con l’Ucraina, come si è visto nella Carta di partenariato strategico USA-Ucraina del novembre 2021. Ci si chiede se i leader europei sono consapevoli che il riconoscimento del diritto dell’Ucraina di aderire a un patto militare come la NATO viene negato dagli Stati Uniti ad altri paesi.

Anche se i leader europei sono consapevoli che gli Stati Uniti stanno negando ad altri paesi questo diritto, non farà alcuna differenza, dato lo stato di eccitazione militarista in cui si trovano. Così, per esempio, quando le piccole Isole Salomone nell’Oceano Pacifico hanno approvato un accordo preliminare di sicurezza con la Cina, nel 2021, gli Stati Uniti hanno risposto immediatamente e con allarme inviando alti funzionari della sicurezza nella regione per fermare l’intensificarsi della competizione sulla sicurezza nel Pacifico.

La verità arriva troppo tardi

La guerra d’informazione si basa sempre su una miscela di verità selettive, mezze verità e bugie palesi (chiamate false flag), organizzate con lo scopo di giustificare le azioni militari di chi la promuove.

Non ho dubbi che una guerra d’informazione sia in corso sia da parte russa che da parte statunitense/ucraina, anche se, dato il livello di censura che viene imposto alle persone di tutto il mondo che consumano queste informazioni, sappiamo ancora meno di quello che sta succedendo da parte russa. Prima o poi la verità emergerà, la tragedia è che sarà inevitabilmente troppo tardi. In questo travagliato inizio di un nuovo secolo, abbiamo un vantaggio: il mondo ha perso la sua innocenza.

Il fondatore di WikiLeaks, Julian Assange, per esempio, sta pagando un prezzo pesante per aver aiutato nel processo di ricerca della verità. A coloro che non hanno rinunciato a pensare con la propria testa, consiglio il capitolo intitolato “La menzogna in politica”, nel libro di Hannah Arendt Crisi della Repubblica del 1972.

Con questa brillante riflessione sui Pentagon Papers, la Arendt offre dati esaurienti sulla guerra del Vietnam (compresi molti crimini di guerra e molte bugie), raccolti su iniziativa di Robert McNamara, uno dei principali responsabili di quella guerra, che fu anche segretario alla difesa sotto due presidenti durante quel periodo.

Silenzio

Quando ci sono conflitti armati in Africa o in Medio Oriente, i leader europei sono i primi a chiedere la cessazione delle ostilità e a dichiarare l’urgenza dei negoziati di pace. Perché allora, quando c’è una guerra in Europa, i tamburi di guerra battono incessantemente, e non un solo leader chiede di farli tacere e di far sentire la voce della pace?

*Boaventura de Sousa Santos è professore emerito di sociologia all’Università di Coimbra in Portogallo. Il suo libro più recente è Decolonizzare l’Università: The Challenge of Deep Cognitive Justice.

