Siamo alla fine del progetto francese nel Sahel africano?

Il 15 maggio 2022, la giunta militare del Mali ha annunciato che non farà più parte della piattaforma G5 Sahel. Il G5 Sahel è stato creato nel 2014 a Nouakchott, in Mauritania, e ha riunito i governi di Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania e Niger per collaborare sul deterioramento della situazione della sicurezza nella fascia del Sahel – la regione africana appena sotto il deserto del Sahara – e per aumentare gli scambi commerciali tra questi Paesi.

Dietro le quinte, era chiaro che la formazione del G5 Sahel era stata incoraggiata dal governo francese e che, nonostante tutti i discorsi sul commercio, il vero obiettivo del gruppo sarebbe stato la sicurezza.

All’inizio del 2017, su pressione francese, i Paesi del G5 Sahel hanno creato la G5 Sahel Joint Force (FC-G5S), un’alleanza militare per combattere la minaccia alla sicurezza rappresentata dalle conseguenze della guerra civile algerina (1991-2002) e dai detriti della guerra della NATO in Libia del 2011. La Forza congiunta G5 Sahel ha ricevuto il sostegno del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per condurre operazioni militari nella regione.

Il portavoce militare del Mali, il colonnello Abdoulaye Maïga, ha dichiarato il 15 maggio che il 22 aprile il suo governo ha inviato una lettera al generale Mahamat Idriss Déby Itno, presidente del Consiglio militare di transizione del Ciad e presidente uscente del G5 Sahel, per informarlo della decisione del Mali.

La mancanza di progressi nello svolgimento della conferenza dei capi di Stato del G5 Sahel, che avrebbe dovuto tenersi in Mali a febbraio, e nel passaggio della presidenza di turno della FC-G5S al Paese, ha costretto il Mali a prendere l’iniziativa di lasciare sia la FC-G5S che la piattaforma del G5 Sahel, ha dichiarato il colonnello Maïga alla televisione nazionale.

L’uscita del Mali era inevitabile. Il Paese è stato lacerato dalle politiche di austerità imposte dal Fondo Monetario Internazionale (FMI) e dai conflitti che percorrono l’intero territorio di questo Paese di oltre 20 milioni di abitanti. Due colpi di Stato nel 2020 e nel 2021 sono stati seguiti dalla promessa di elezioni, che non sembrano essere all’orizzonte.

Anche gli organismi regionali, come la Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (ECOWAS), hanno imposto dure sanzioni contro il Mali, che non hanno fatto altro che aggravare i problemi economici già affrontati dalla popolazione maliana.

I ministri della Difesa del G5 Sahel si sono riuniti per l’ultima volta nel novembre 2021 e la riunione dei capi di Stato dei Paesi membri del G5 Sahel del febbraio 2022 è stata rinviata. Il Mali avrebbe dovuto assumere la presidenza di turno del G5 Sahel, ma gli altri Stati che fanno parte della piattaforma non erano favorevoli a questo trasferimento (il Ciad ha continuato a mantenere la presidenza).

Potere extraregionale

La dichiarazione dei militari del Mali ha attribuito la colpa della deriva istituzionale del G5 Sahel alle “manovre di uno Stato extra-regionale che mira disperatamente a isolare il Mali”. Questo “Stato extra-regionale” è la Francia, che secondo il Mali ha cercato di “strumentalizzare” il G5 Sahel per gli obiettivi francesi.

I cinque membri del G5 Sahel sono tutte ex colonie francesi, che hanno espulso i francesi attraverso lotte anticoloniali e hanno cercato di costruire i propri Stati sovrani.

Questi Paesi hanno subito assassinii (come quello dell’ex leader del Burkina Faso Thomas Sankara nel 1987), hanno affrontato programmi di austerità del FMI (come le misure adottate contro il governo dell’ex presidente del Mali Alpha Oumar Konaré dal 1996 al 1999) e hanno affrontato la riaffermazione del potere francese (come quando la Francia appoggiò il maresciallo del Ciad Idriss Déby contro Hissène Habré nel 1990).

Dopo la guerra della NATO contro la Libia, iniziata dalla Francia nel 2011, e la destabilizzazione che ne è derivata, la Francia è intervenuta militarmente in Mali con l’Operazione Barkhane e poi – insieme alle forze armate degli Stati Uniti – è intervenuta in tutto il Sahel come parte della piattaforma G5 Sahel.

Da quando l’esercito francese è rientrato nella regione, ha portato avanti un’agenda che sembra essere più orientata a soddisfare le esigenze dell’Europa che quelle della regione del Sahel. Il principale argomento addotto per l’intervento francese (e statunitense) nel Sahel è la volontà di collaborare con i militari della regione per combattere il terrorismo.

È vero che c’è stato un aumento della militanza, in parte radicata nell’espansione delle attività di Al Qaeda e dello Stato Islamico nel Sahel. Dalle conversazioni con i funzionari degli Stati del Sahel, tuttavia, emerge che essi non credono che la lotta al terrorismo sia la questione principale per la pressione francese sui loro governi.

Essi ritengono, anche se sono cauti nell’esprimersi, che gli europei siano preoccupati più per la questione della migrazione che per quella del terrorismo. Piuttosto che permettere ai migranti, molti dei quali provenienti dall’Africa occidentale e dall’Asia occidentale, di raggiungere le coste libiche e tentare di attraversare il Mediterraneo, vogliono costruire un perimetro nel Sahel per limitare il movimento dei migranti al di là di esso; in altre parole, la Francia ha spostato il confine meridionale dell’Europa dal nord del Mediterraneo al sud del Sahara.

Il luogo più povero della Terra

“Viviamo in uno dei luoghi più poveri della terra”, mi disse l’ex presidente del Mali Amadou Toumani Touré prima di morire nel 2020. Circa l’80% delle persone del Sahel vive con meno di 1,90 dollari al giorno e si prevede che la crescita della popolazione di questa regione passerà dai 90 milioni del 2017 a 240 milioni entro il 2050.

La fascia del Sahel ha un debito enorme nei confronti dei ricchi obbligazionisti degli Stati del Nord Atlantico, che non sono disposti a condonare il debito. Al settimo vertice del G5 Sahel del febbraio 2021, i capi di Stato hanno chiesto una “profonda ristrutturazione del debito dei Paesi del G5 Sahel”. Ma la risposta ricevuta dal FMI è stata assordante.

Parte del problema di bilancio è rappresentato dalle richieste fatte a questi Stati dalla Francia di aumentare le spese militari a fronte di un aumento della spesa per gli aiuti umanitari e lo sviluppo. I Paesi del G5 del Sahel spendono tra il 17% e il 30% del loro bilancio per le forze armate.

Secondo l’Istituto internazionale di ricerca sulla pace di Stoccolma, tre dei cinque Paesi del Sahel hanno aumentato astronomicamente le loro spese militari nell’ultimo decennio: Burkina Faso del 238%, Mali del 339% e Niger del 288%. Il commercio di armi sta soffocando questi Paesi.

Con il potenziale ingresso della NATO nella regione, questa forma illusoria di trattare i problemi del Sahel come problemi di sicurezza non potrà che persistere. Anche per le Nazioni Unite, le questioni relative allo sviluppo dell’area sono diventate un secondo piano rispetto all’attenzione principale per la guerra.

La mancanza di sostegno ai governi civili per affrontare i veri problemi della regione ha portato a colpi di stato militari in tre dei cinque Paesi: Burkina Faso, Ciad e Mali. La giunta militare del Mali ha espulso i militari francesi dal suo territorio il 2 maggio, una settimana prima di lasciare il G5 Sahel. Nella regione si avvertono segnali di inquietudine nei confronti delle politiche francesi.

L’esempio del Mali sarà seguito da altri Paesi che fanno parte del G5 Sahel e il vero progetto della Francia nel Sahel – limitare la migrazione di persone dal Sud globale verso l’Europa – finirà per crollare con l’uscita del Mali dal G5 Sahel?

Questo articolo è stato prodotto da Globetrotter.media

* Vijay Prashad è uno storico, editore e giornalista indiano. È collaboratore di redazione e corrispondente capo di Globetrotter. È editore di LeftWord Books e direttore di Tricontinental: Institute for Social Research. È senior fellow non residente presso il Chongyang Institute for Financial Studies della Renmin University of China. Ha scritto più di 20 libri, tra cui The Darker Nations e The Poorer Nations. Il suo ultimo libro è Washington Bullets, con un’introduzione di Evo Morales Ayma.

