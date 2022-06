La fornitura di armi all’Ucraina da parte degli Usa rivela una politica estera egoista

Domenica, parlando al canale televisivo statale Rossiya-1, il presidente russo Vladimir Putin ha avvertito gli Stati Uniti che il suo Paese colpirà nuovi obiettivi se verranno forniti all’Ucraina sistemi missilistici avanzati, aggiungendo che le nuove forniture di armi a Kiev mirano a “prolungare il conflitto”.

Le osservazioni di Putin sono giunte pochi giorni dopo che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato di aver deciso di “fornire agli ucraini sistemi missilistici e munizioni più avanzate che consentiranno loro di colpire con maggiore precisione obiettivi chiave sul campo di battaglia in Ucraina”.

Putin non ha specificato a quali obiettivi si riferisse. Song Zhongping, un esperto militare di Pechino, ha dichiarato al Global Times che gli obiettivi potrebbero essere sia all’interno che all’esterno dell’Ucraina.

Il conflitto tra Russia e Ucraina sembra non avere fine. Fin dall’inizio, gli Stati Uniti hanno inviato all’Ucraina armi sempre più avanzate e pesanti, aggravando la situazione. Gli Stati Uniti sanno chiaramente che un conflitto prolungato tra Russia e Ucraina serve ai loro interessi. Finché la Russia e l’Ucraina non raggiungeranno una riconciliazione, la Russia sarà indebolita e dovrà affrontare maggiori incertezze.

Xu Liang, professore associato presso la Scuola di Relazioni Internazionali dell’Università di Studi Internazionali di Pechino, ha dichiarato al Global Times che la natura dell’assistenza militare statunitense all’Ucraina è cambiata.

“L’assistenza militare statunitense ha superato di gran lunga l’obiettivo originario di aiutare l’Ucraina a vincere il conflitto con la Russia. Gli Stati Uniti hanno preso in considerazione i loro interessi nazionali e l’assistenza militare all’Ucraina è stata adattata al loro obiettivo strategico di lotta per il potere globale“, ha dichiarato Xu.

L’egoismo è sempre stato il tratto distintivo della politica estera americana e il conflitto in corso in Ucraina ne è la migliore dimostrazione. Tenendo a mente gli interessi personali, gli Stati Uniti non si assumono alcuna responsabilità per lo sviluppo dei Paesi che vantano come “alleati” o “partner”, né si preoccupano del benessere delle popolazioni di questi Paesi.

Mentre la crisi ucraina si trascina, gli Stati Uniti, pur avendo in mano la chiave per risolvere la crisi, continuano ad aumentare le tensioni tra Russia e Ucraina e a creare ulteriori ostacoli a una soluzione pacifica.

In altre parole, gli Stati Uniti stanno cercando di approfittare della crisi ucraina per mantenere la propria egemonia nel mondo.

Il ruolo di leadership globale degli Stati Uniti è già scosso. Dal ritiro degli Stati Uniti dalla Siria, alla debacle in Afghanistan, fino agli attuali calcoli in Ucraina, gli Stati Uniti hanno sempre voluto controllare la situazione da dietro le quinte e raccogliere i frutti in cambio di nulla, il che non fa altro che renderli sempre meno affidabili e trascinarli giù dall’altare dell’egemonia globale su cui un tempo si erano posti.

Gli Stati Uniti calcolano con attenzione: vogliono comportarsi come uno “spettatore” durante la crisi e vedere gli altri Paesi consumare le loro risorse. Ma la situazione si evolve al di fuori del controllo degli Stati Uniti.

Dopo tutto, la crisi ucraina riflette il difetto dell’egemonia statunitense e dell’ordine globale definito esclusivamente dagli Stati Uniti.

Da un lato, gli Stati Uniti portano avanti la loro politica estera e ignorano le preoccupazioni di sicurezza degli altri Paesi; dall’altro, quando la loro forza non è sufficiente a sostenere l’ordine globale, non fanno altro che portare turbolenze nel mondo e caderne vittime.

Durante il primo Forum economico eurasiatico di fine maggio, Putin ha affermato che nessun poliziotto mondiale può fermare il processo globale dei Paesi che perseguono una politica indipendente. Quando gli Stati Uniti non si comporteranno più come un gendarme mondiale, significherà che Washington non saranno più una forza egemone globale e che il mondo non sarà più un mondo unipolare.

Washington deve prendere sul serio l’avvertimento di Putin e non scatenare la Terza Guerra Mondiale. Deve capire che non è più in grado di imporre le proprie regole agli altri Paesi e di definire l’ordine mondiale.

* quotidiano cinese

8 Giugno 2022 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO