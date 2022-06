Guerra in Ucraina. L’Africa chiede lo sminamento dei porti. Sentenza capitale per tre mercenari a Donetsk. A Kyev arriva l’artiglieria

Sul grano l’Unione Africana torna a chiedere lo sminamento dei porti ucraini

Il presidente senegalese e presidente di turno dell’Unione Africana, Macky Sall, ha chiesto lo sminamento del porto ucraino di Odessa per consentire l’export dei cereali e ha aggiunto di aver ricevuto rassicurazioni dal presidente russo Putin, che i russi non ne approfitteranno per sbarcare nella regione di Odessa.

Se le esportazioni di grano non riprenderanno, l’Africa “sarà in una situazione di carestia molto grave che potrebbe destabilizzare il continente”, ha detto in un’intervista ai media francesi France 24 e RFI. Il continente africano è fortemente dipendente dalle importazioni di grano ucraine e russe e dai loro fertilizzanti, essenziali per la sua agricoltura.

“Se i fertilizzanti non arrivano quando è inverno (la stagione delle piogge) nella maggior parte dei Paesi africani, significa che non ci sarà raccolto”.

La scorsa settimana il presidente dell’Unione Africana ha incontrato a Mosca Putin. “Fino a quando non avrò dimostrazione del contrario, non ho elementi per contraddire le assicurazioni di Mosca che non cercherà di bloccare il grano ucraino se le acque saranno ripulite dalle mine.

“Gliel’ho anche detto: gli ucraini dicono che se rimuovono le mine, loro (i russi) entreranno nel porto. Lui assicura che, no, non entreranno, ed è un impegno che ha preso”, ha aggiunto. “Ora dobbiamo lavorare all’eliminazione delle mine, alla partecipazione dell’Onu e di tutte le parti interessate, per iniziare a portare fuori il grano ucraino”.

*****

A Donetsk sentenza capitale per tre mercenari stranieri

La corte suprema della Repubblica Popolare del Donetsk ha condannato a morte i mercenari britannici Aiden Aslin e Shaun Pinner, e Saaudun Brahim, marocchino, catturati al fronte mentre combattevano con l’esercito ucraino. L’agenzia Donetsk news riferisce che i tre mercenari sono stati accusati in base a quattro articoli del Codice penale della Repubblica Popolare del Donetsk: commissione di reati da parte di un gruppo di persone, colpo di stato violento e mantenimento del potere con la forza, mercenarismo e addestramento per attività terroristiche. I mercenari si sono dichiarati colpevoli delle accuse.

Il tribunale ha emesso le sentenze di morte in modo cumulativo. “Il verdetto di colpevolezza si basa sulle prove fornite dall’accusa, senza contare che gli imputati si sono dichiarati colpevoli per tutti i capi d’accusa. Le prove dimostrano che le accuse non si basano esclusivamente sulla loro confessione”.

Nell’emettere il verdetto, la corte è stata guidata non solo dalle norme e dalla condotta prescritte, ma anche dal principio chiave inviolabile della giustizia. È questo principio che ha permesso alla corte di prendere questa decisione difficile e piuttosto dura sulla pena capitale per gli imputati”, ha dichiarato ai giornalisti il presidente del tribunale Alexander Nikulin.

I mercenari britannici e quello marocchino hanno il diritto di chiedere la grazia.

Il governo di Boris Johnson si è detto “profondamente preoccupato” per la condanna a morte inflitta da una corte del Donetsk ai due mercenari britannici e a un commilitone marocchino. “Abbiamo ripetutamente detto che sono prigionieri di guerra, che non vanno strumentalizzati a scopi politici e che hanno diritto all’immunità in base alla Convenzione di Ginevra”, ha commentato un portavoce di Downing Street.

Poche settimane fa un tribunale ucraino, anche qui con un processo-lampo, ha condannato all’ergastolo un soldato russo catturato al fronte. Altri due soldati russi catturati sono stati condannati a 11 anni di carcere.

*****

Ucraina in difficoltà sul fronte militare. Arriva l’artiglieria dall’estero

Le truppe russe hanno guadagnato terreno nei pressi di Komyshuvakha, un villaggio vicino alla città di Popasna nell’Oblast di Luhansk, e del villaggio di Roty nell’Oblast di Donetsk, ha dichiarato lo Stato Maggiore ucraino. Le forze armate russe stanno ancora assaltando Severodonetsk per ottenere il pieno controllo della città, ma senza successo, ha aggiunto lo Stato Maggiore ucraino citato da Kyev Indipendent.

Le unità della Repubblica popolare di Donetsk (Dpr), nell’Est dell’Ucraina, si stanno avvicinando a Sloviansk, ha annunciato il quartier generale della Difesa territoriale della Dpr, sul proprio canale Telegram, rilanciato dall’agenzia Ria Novosti. “Stiamo avanzando in direzione Sloviansk”, si legge nel messaggio, in cui le milizie dei separatisti filo-russi rivendicano di aver liberato con l’aiuto delle forze armate russe 235 insediamenti nella Repubblica del Donetsk.

“È una guerra di artiglieria ora e in questi termini la stiamo perdendo”, “Tutto dipende da quello che l’Occidente ci dà”, è quanto affermato da Vadym Skibitsky, vicecapo dell’intelligence ucraina in una intervista al The Guardian. “L’Ucraina ha un pezzo di artiglieria ogni 10-15 pezzi di quella russa. I nostri partner occidentali ci hanno dato circa il 10% di quello che hanno”, ha aggiunto, precisando che le forze di Kiev usano 5-6 mila colpi di artiglieria al giorno.

“Abbiamo quasi esaurito tutte le nostre munizioni – ha confessato Skibitsky – e ora stiamo usando proiettili standard Nato calibro 155. Anche l’Europa fornisce proiettili di calibro inferiore, ma man mano che li esaurisce, la quantità sta diminuendo”

Mykhailo Podoliak, aiutante del capo di gabinetto del presidente Zelenski, ha dichiarato alla BBC che l’Ucraina sta perdendo tra i 100 e i 200 soldati al giorno. Qualche giorno fa, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy aveva dichiarato che la situazione nell’est del Paese era “molto grave” e che, secondo lui, l’esercito ucraino perde tra i 60 e i 100 soldati ogni giorno al fronte, senza contare i feriti.

Per Podoliak una delle ragioni principali dell’elevato numero di vittime tra i soldati ucraini è la mancanza di parità tra le capacità militari ucraine e russe. Tale parità potrebbe essere raggiunta se l’Ucraina ricevesse centinaia di potenti sistemi di artiglieria dall’Occidente.

Il 9 giugno, il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha pubblicato una foto di un obice M777 da 155 millimetri mentre viene caricato su un aereo in rotta verso l’Ucraina. Il giorno prima, il Ministero della Difesa norvegese ha annunciato di aver consegnato all’Ucraina 22 unità di artiglieria semovente M109. L’obice semovente AHS Krab progettato in Polonia è il quinto tipo di artiglieria da 155 mm che l’Ucraina ha ricevuto dai suoi alleati, ha riferito il Ministro della Difesa Oleksiy Reznikov.

Mosca risponderà immediatamente se la Russia verrà attaccata con sistemi d’arma a lungo raggio, ha dichiarato giovedì al canale televisivo Rossiya-24 il capo della delegazione russa ai negoziati sulla sicurezza militare e il controllo degli armamenti a Vienna, Konstantin Gavrilov.

“Abbiamo posto l’accento in particolare sulla consegna all’Ucraina di obici a lungo raggio e di HIMARS MLRS che minacciano non solo il Donbass ma anche la Russia. Abbiamo esposto chiaramente la posizione della Russia: se la Federazione Russa viene attaccata con questi sistemi a lungo raggio, la risposta contro i centri decisionali sarà immediata”, ha sottolineato Gavrilov.

