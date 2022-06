Severodonetsk come Mariupol. Soldati ucraini e civili asserragliati in impianto industriale

A Severodonetsk si combatte strada per strada e la sua eventuale conquista da parte russa, secondo diversi esperti militari, potrebbe determinare il destino della regione del Donbass. Il capo dello Stato ucraino Zelenski ha affermato che la situazione in prima linea non è cambiata in modo significativo nelle ultime 24 ore. Severodonetsk, Lysychansk e altre città del Donbass, che sono attualmente obiettivi chiave per le truppe russe, continuano a resistere.

Anche a Severodonetsk, come avvenuto all’Azovstal di Mariupol, un contingente militare ucraino si è asserragliato portandosi dietro alcune centinaia di civili dentro l’impianto industriale Azot. “Circa 400 miitari ucraini sono bloccati nell’impianto Azot di Severodonetsk, l’ambasciatore della Repubblica Popolare di Lugansk in Russia Rodion Miroshnyk sul suo canale Telegram ripreso dall’agenzia Ria Novosti.

“Sono concentrati vicino alla prima guardiola dell’impianto chimico. Anche i 500 civili che si nascondevano dai bombardamenti nel rifugio antiaereo dell’impianto potrebbero rimanere lì. Ci sono anche altri civili nell’area, ma sono in altre parti dello stabilimento”, ha scritto. Secondo Miroshnyk, i militanti stanno cercando di fare delle richieste: lasciare il territorio dell’impianto chimico insieme agli ostaggi e fornire un corridoio per spostarsi a Lysychansk.

Secondo il Kyev Indipendent l’esercito russo continua a cercare di prendere il pieno controllo della città strategica nell’Oblast di Luhansk e di bloccare le truppe ucraine. L’elenco delle città vicine bombardate il 10 giugno dalla Russia comprende Lysychansk, Ustynivka, Zolote e Horske.

Il vice capo dell’intelligence militare ucraina Vadym Skibitsky ha dichiarato che l’Ucraina sta perdendo contro la Russia in prima linea e che ora dipende quasi esclusivamente dalle armi provenienti dall’Occidente per tenere a bada la Russia: “Questa è ormai una guerra di artiglieria. I fronti sono ora il luogo in cui si deciderà il futuro e stiamo perdendo in termini di artiglieria. Tutto ora dipende da ciò che l’Occidente ci dà”, ha detto in una intervista al The Guardian.

“L’operazione militare speciale della Russia in Ucraina terminerà una volta raggiunti i suoi obiettivi” ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov rispondendo ai giornalisti che chiedevano una data per la conclusione delle operazioni militari. Secondo quanto riporta la Tass, Peskov non ha commentato l’affermazione secondo cui i risultati dell’operazione speciale non potrebbero essere raggiunti sotto l’attuale regime ucraino.

*****

ll primo ministro britannico, Boris Johnson ha dichiarato che il governo del Regno Unito farà di tutto per il rilascio dei due mercenari britannici che sono stati condannati a morte nel processo tenutosi nella Repubblica del Donnetsk. Johnson, che si è detto “sconvolto” dalle condanne a morte inflitte ad Aiden Aslin e Shaun Pinner, ha ordinato ai ministri di fare “tutto ciò che è in loro potere” per ottenere il loro rilascio.

Il portavoce di Downing Street ha affermato che ai due uomini è stata richiesta la protezione ai sensi della Convenzione di Ginevra come membri delle Forze armate ucraine, “motivo per cui vogliamo continuare a lavorare a stretto contatto con loro per cercare di liberarli il più rapidamente possibile”.

La decisione sui mercenari britannici e marocchino, condannati a morte nel Donetsk, è presa “in base alle leggi del Dpr (la Repubblica Popolare del Donetsk, ndr)” e non si deve interferire “con il sistema giudiziario della Repubblica” ha detto il ministro degli esteri russo Serghei Lavrov che ha esortato “a non speculare sull’argomento della condanna ai mercenari stranieri condannati nella Dpr”.

*****

Un generale ucraino, Andriy Naumov, a capo del dipartimento di sicurezza interna, secondo Ukrainska Pravda, è stato arrestato per sospetto riciclaggio di denaro dalle guardie di frontiera serbe. Il generale aveva lasciato l’Ucraina il 23 febbraio, poche ore prima che la Russia lanciasse il suo attacco.

11 Giugno 2022 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO