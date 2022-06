Catturati a Kharkiv due “amerikani”. Le milizie di Lungansk affermano di essere dentro la Azot di Severodonetsk

Ultim’ora:

Le milizie della Repubblica Popolare di Luhansk affermano di essere entrate nel territorio dell’impianto chimico Azot di Severodonetsk. Secondo la Tass lo ha annunciato il leader della Repubblica popolare, Leonid Pasechnik, a margine del Forum economico internazionale di San Pietroburgo. Pasechnik ha aggiunto che finora nessuno ha preso contatti in merito allo scambio di prigionieri. “Purtroppo non ho cifre sul numero di prigionieri sul loro territorio. Non siamo padroni di questa situazione, non comunicano con noi”, ha sottolineato il leader della repubblica popolare.

*****

Due ex militari statunitensi, che combattevano a fianco delle forze di Kiev, sarebbero stati catturati dalle forze armate russe nei pressi di Kharkiv. Lo riferisce il quotidiano britannico Daily Telegraph, citando un altro contractor statunitense. I due sono stati identificati come Alexander Druke, 39 anni, e Andy Huynh, 27 anni. Si tratterebbe dei primi due contractor statunitensi caduti nelle mani delle forze di Mosca dall’inizio delle ostilità. La madre di Drueke, Lois Druke, ha affermato che suo figlio aveva detto alla sua famiglia che stava insegnando alle truppe ucraine come usare armi prodotte negli Stati Uniti.

Il capo della Repubblica Popolare di Donetsk (DPR), Denis Pushilin, ha dichiarato di non avere informazioni su due ex militari statunitensi che combattono per le Forze Armate ucraine e che sarebbero stati fatti prigionieri nei pressi di Kharkiv. “Al momento non ho informazioni di questo tipo e non posso fare alcun commento”, ha dichiarato Pushilin a Interfax a margine del Forum economico internazionale di San Pietroburgo.

Secondo il quotidiano Telegraph, due ex militari dell’esercito statunitense, che combattevano per le forze armate ucraine, sono stati fatti prigionieri in un combattimento nei pressi di Charkiv.

Secondo il Telegraph, Alexander Druke, 39 anni, e Andy Huynh, 27 anni, si sono uniti a un’unità regolare delle Forze armate ucraine come volontari e sono stati fatti prigionieri la scorsa settimana. Si ritiene che siano i primi combattenti statunitensi ad essere stati catturati nella zona di conflitto in Ucraina.

*****

“La contesa feroce per il Lugansk continua e gli invasori russi stanno cercando di attaccare contemporaneamente da 9 direzioni diverse” ha affermato il comandante in Capo delle Forze Armate dell’Ucraina, Valeriy Zaluzhny.

Secondo lo Stato Maggiore ucraino l’esercito russo prosegue gli sforzi tesi a conquistare interamente Severodonetsk, nel Luhansk, e hanno concentrato i loro sforzi principali in direzione di Bakhmut, nella regione di Donetsk. “In direzione di Severodonetsk, gli occupanti russi continuano ad attaccare le unità delle forze armate ucraine con tutta la potenza di fuoco disponibile nelle aree degli insediamenti di Belogorovka, Lysychansk e Severodonetsk”, si legge nel rapporto.

La città, è sotto costante bombardamento e i tre ponti che la collegavano alla vicina città di Lysytchansk sono ormai distrutti.

Il ministero della Difesa russo ha invece accusato Kiev di impedire l’evacuazione dei civili bloccati nell’impianto Azot a Severodonetsk. La Russia aveva annunciato ieri che avrebbe allestito un “corridoio umanitario” per oggi dalle 07:00 alle 19:00 per consentire ai civili che si sono rifugiati nella fabbrica di lasciare Severodonetsk, ma in direzione dei territori controllati dalle forze di Mosca. Quest’oggi non è uscito praticamente nessuno. Solo un anziano sarebbe stato evacuato dalla fabbrica assediata. Il ministero della Difesa russo ha accusato le forze ucraine di aver “violato più volte il cessate il fuoco” e di aver “usato la pausa umanitaria per riposizionarsi in modo piu’ vantaggioso”. Secondo Kiev, al momento sono rifugiati nel grande impianto chimico diverse centinaia di persone sotto i bombardamenti, una situazione che ricorda quella vista nel grande complesso siderurgico Azovstal a Mariupol, espugnata a maggio dalle forze armate russe dopo diverse settimane di sanguinoso assedio.

*******

Il primo vice ministro degli Interni ucraino Yevhen Yenin non ha condiviso alcun dettaglio sull’operazione effettuata dai servizi di sicurezza ucraini (SBU). Secondo Yenin, la polizia nazionale ha arrestato più di 800 persone sospettate di “attività di sabotaggio e ricognizione” dall’inizio della guerra totale in Russia.

Secondo il Centro di resistenza ucraino, miliziani ucraini non identificati hanno preso di mira i dipendenti del Ministero delle Emergenze russo a Mariupol il 9 e l’11 giugno.

