Colombia. Il giuramento di Petro. Per la prima volta nella storia un presidente progressista

Davanti a centinaia di migliaia di persone nella piazza centrale di Bogotá, Petro ha prestato giuramento in una cerimonia emozionante e carica di simbolismi: il ricordo del collega Carlos Pizarro – ucciso dal terrorismo di Stato nel 1990 – e la prima decisione presidenziale, che rompe un ordine di Iván Duque. Il vertice con Alberto Fernández e le prime riforme del suo governo.

Gustavo Petro ha prestato giuramento come presidente della Colombia domenica, davanti a centinaia di migliaia di persone che hanno partecipato alla cerimonia di insediamento a Bogotà. È un giorno storico, perché l’ex senatore è diventato il primo presidente di sinistra della Colombia.

“Giuro su Dio e prometto al popolo di adempiere fedelmente alla Costituzione e alle leggi della Colombia”, ha detto Petro, 62 anni, al capo del Congresso nella centrale Plaza de Bolivar.

Petro ha ricevuto la fascia presidenziale dalla senatrice María José Pizarro, figlia di Carlos Pizarro, compagno di Petro nel movimento guerrigliero M-19, assassinato dai terroristi di Stato nel 1990 quando era candidato alla presidenza.

Pochi minuti dopo, il nuovo presidente ha giurato sulla sua compagna di corsa, Francia Márquez, che occuperà la carica di vicepresidente. In quel preciso momento ha avuto luogo la prima decisione presidenziale di Petro, carica di simbolismo: il nuovo presidente ha ordinato alla Casa Militare di portargli la spada del liberatore Simón Bolívar, una reliquia che era stata depositata nella Casa de Nariño, sede del governo, per espressa decisione del predecessore di Petro, Iván Duque, che si era rifiutato di autorizzarne la partenza.

Vertice tra Alberto Fernández e Gustavo Petro

Questa domenica, nelle ore precedenti l’inaugurazione, Petro ha ricevuto il Presidente Alberto Fernández nella Casa Privada del Palacio de San Carlos, dove un tempo risiedeva il liberatore Simón Bolívar. Fernández gli ha dato il sostegno permanente dell’Argentina per la grande sfida del nuovo presidente di raggiungere la pace totale con tutti gli attori del conflitto armato.

Fernández ha apprezzato la decisione di Petro di riprendere il dialogo con l’Esercito di Liberazione Nazionale (ELN) e ha espresso la volontà dell’Argentina di accompagnare il processo verso la fine della violenza dopo sei decenni di guerra. “Abbiamo seguito da vicino le proposte e le linee guida per raggiungere la pace totale, sia durante la campagna elettorale che dopo la vittoria. Siamo determinati a continuare e rafforzare l’impegno e il sostegno dell’Argentina alla pace in Colombia”, ha dichiarato il Presidente.

Fernández e Petro hanno convenuto che l’America Latina deve coordinarsi per rafforzare organizzazioni come la Celac e per avvicinare la Colombia al Mercosur, in tempi di turbolenza economica globale. I due hanno discusso dell’impatto della guerra in Ucraina e della pandemia sulla crisi nella regione.

Per decenni, la Colombia è stata governata da una destra che ha mantenuto una politica estera fortemente allineata con gli Stati Uniti. Per anni, gli Stati Uniti hanno finanziato la lotta del Plan Colombia contro il traffico di droga e l’insurrezione. Dopo gli accordi di pace dell’Avana, Washington ha appoggiato Bogotà con il nome di Paz Colombia.

È in questo nuovo contesto che si apre con l’insediamento di Petro che Fernández ha espresso speranza. “Abbiamo bisogno di una Colombia attiva sulla strada dell’integrazione latinoamericana”. E il ristabilimento delle relazioni tra Colombia e Venezuela farà sicuramente parte del percorso, dopo anni di allontanamento tra due Paesi che condividono un confine di 2.200 chilometri.

La preparazione all’insediamento: rituale indigeno e sostegno popolare

Con canti nelle lingue ancestrali degli “anziani” (leader) e un grande mandala pieno di elementi della natura, il vicepresidente e il presidente eletto dell’alleanza del Patto storico sono stati investiti spiritualmente alla vigilia dell’insediamento formale di sabato scorso.

“Vorrei ringraziarvi per la vostra presenza a questo atto cerimoniale. Questo è l’inizio di un governo di pace, di giustizia ambientale, di giustizia sociale. Il vero potere è qui, nel movimento popolare”, ha detto Petro ai movimenti sociali.

Prime riforme

Tra le prime misure che saranno discusse al Congresso ci sono il divieto di fracking, una legge di emergenza contro la fame e una riforma fiscale. Un nuovo sistema fiscale “più progressivo e più equo”, ha ripetuto Petro durante la campagna elettorale. In questo modo, l’onere fiscale maggiore ricadrà sulle 4.000 fortune più grandi della Colombia. L’obiettivo è raccogliere circa 50.000 miliardi di pesos all’anno (circa 11,5 miliardi di dollari).

Con l’ambiziosa riforma fiscale, il governo entrante mira ad aumentare le risorse della nazione, che entro il 2023 avrà un bilancio di 391,4 trilioni di pesos (circa 91,19 miliardi di dollari attuali), secondo il disegno di legge.

In un Paese di 50 milioni di abitanti, punito dall’inflazione (10,2% su base annua), dalla disoccupazione (11,7%) e dalla povertà (39%), il governo eletto propone una batteria di riforme per ridurre il divario tra ricchi e poveri, in uno dei Paesi più diseguali della regione.

Queste iniziative stanno generando aspettative tra le persone riunite nel Parco del Tercer Milenio. Come Jorge Lara, un professore universitario afro-discendente di 52 anni. “Il divario economico e sociale è molto ampio. Speriamo che Petro possa ridurlo. Il 40% della popolazione vive in condizioni di povertà. È estremamente elevato.

Secondo il Dipartimento Nazionale Amministrativo di Statistica (DANE), l’anno scorso 19,6 milioni di persone vivevano in povertà nel Paese, su 50 milioni.

Fonte: Resumenlatinoamericano.org

