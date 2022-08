Vortice di contraddizioni nella guerra in Ucraina

Mentre in Italia i guerrafondai de noantri hanno cercato – senza riuscirci – di schematizzare la guerra in Ucraina dentro lo schema “aggressore e aggredito”, la realtà sul campo si rivela molto più contraddittoria di qualsiasi lettura in bianco e nero. Alleanze trasversali, transazioni saltate, false notizie ci confermano che un teatro di guerra è sempre immensamente più complesso di quanto la propaganda cerchi di schematizzare. Negare questa complessità in nome dell’arruolamento in guerra al fianco di Nato e Ucraina è stato il punto di crisi proprio dei guerrafondai italiani.

Indigestione di false notizie

Nella sua ultima valutazione, il think tank statunitense Institut for Study of War ha affermato che gli organi di informazione occidentali e ucraini hanno diffuso una notizia, probabilmente falsa, secondo cui un generale russo avrebbe minacciato di distruggere il più grande impianto nucleare europeo, la centrale nucleare di Zaporizhzhia occupata dai russi, se la Russia non fosse riuscita a tenere l’impianto. Indipendentemente dall’origine (o dall’esistenza) del post originale, secondo gli esperti la notizia è inaffidabile e non cita una dichiarazione ufficiale o una dichiarazione fatta su un sito web ufficiale del governo o delle notizie russe. Dov’è il problema? E’ che il think thank statunitense è molto preoccupato del fatto che la grossolanità di questa falsa notizia rischia di depotenziare le notizie sulla situazione della centrale di Zaporizhzhia che lo stesso think thank vorrebbe veicolare in funzione antirussa. Il troppo stroppia.

Alleanze a geometria variabile

L’azienda turca che produce i droni da combattimento Bayraktar è attualmente in procinto di costruire una fabbrica in Ucraina, ha dichiarato l’ambasciatore ucraino in Turchia Vasyl Bodnar. Secondo Bodnar, la Baykar si è già registrata in Ucraina, ha sviluppato i documenti del progetto e ha acquistato un terreno. A luglio, il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan avrebbe dichiarato che Putin gli avrebbe chiesto un accordo con l’azienda di difesa turca. In precedenza, l’amministratore delegato di Baykar, Haluk Bayraktar, aveva dichiarato che la sua azienda non avrebbe venduto i droni alla Russia. “La Turchia sostiene l’Ucraina con droni da combattimento. Non lo faremmo mai”, ha dichiarato l’amministratore turco. Ma, secondo fonti citate dal Financial Times, l’Occidente è sempre più allarmato dall’intensificarsi dei legami tra il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e Vladimir Putin. Erdogan e Putin hanno concordato di rafforzare i legami economici durante un incontro a Sochi il 5 agosto. Il Washington Post ha riferito in precedenza che la Russia voleva che la Turchia la aiutasse a bypassare le sanzioni imposte a causa dell’aggressione all’Ucraina. Dunque oggi siamo alleati, domani non si sa, dopodomani vediamo.

Armi che nessuno conosce

L’8 agosto Colin Kahl, sottosegretario alla Difesa degli Stati Uniti, ha confermato che le autorità americane hanno trasferito alle forze armate ucraine non meglio specificati “missili anti-radiazioni”. È la prima volta che il Pentagono annuncia la fornitura specifica di tali armi all’Ucraina. I missili possono essere lanciati dagli aerei esistenti in Ucraina. Questi ASM (missili aria-superficie) sono tipicamente lanciati dall’aria contro obiettivi a terra, anche se in alcuni casi possono essere lanciati anche contro altri aerei. Si trovano all’interno di stazioni radar a terra utilizzate per dirigere i missili terra-aria contro gli aerei nemici individuati. Le agenzie mettono in circolazione notizie sulle nuove armi senza essere in grado di spiegarle.

Il grano rifiutato

Le regole del commercio non fanno sconti, neanche in guerra. Secondo lo spedizioniere del grano ucraino a bordo della nave da carico Razoni, l’acquirente in Libano ha rifiutato di accettare il carico a causa di un ritardo nella consegna di oltre cinque mesi, ha dichiarato l’ambasciata ucraina in Libano. Il caricatore sta quindi cercando un altro destinatario per scaricare il carico a Tripoli o in qualsiasi altro porto, ha dichiarato l’ambasciata. La Razoni, partita da Odessa il 1° agosto, è stata la prima nave di grano a lasciare l’Ucraina da quando la Russia ha lanciato la sua invasione totale il 24 febbraio.

N.B. La fonte di queste notizie così contraddittorie è il giornale ucraino Kyev Indipendent, quello che viene utilizzato come fonte dalla maggior parte delle agenzie e testate italiane.

9 Agosto 2022 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO