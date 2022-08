Gran Bretagna in ebollizione, tra disobbedienza al carovita e scioperi dei lavoratori

In Gran Bretagna si sta estendendo il movimento di protesta contro l’aumento delle bollette. Si calcola che ad oggi più di 100.000 persone si sono impegnate a cancellare i loro addebiti diretti per gas ed elettricità da ottobre in segno di protesta contro l’aumento dei prezzi dell’energia, secondo un gruppo di campagna. Contemporaneamente hanno dato vita a scioperi ripetuti e continuativi i lavoratori di ferrovie, porti, poste e telecomunicazioni.

Insomma il “fronte interno” del bellicista governo britannico potrebbe riservare parecchie – e amare – sorprese al blocco liberista e guerrafondaio.



Il movimento Don’t Pay UK, lanciato a giugno di quest’anno, ha affermato che la sua campagna ha raggiunto “milioni di persone” e il supporto ricevuto finora “dimostra la rabbia e la frustrazione per un sistema energetico rotto che deve essere trasformato drasticamente per gli interessi di le persone”. “In poche settimane, oltre 100.000 di noi da tutto il paese si sono riuniti per dire che ci rifiuteremo di essere spinti nella povertà energetica e che non vogliamo più pagare per i profitti delle compagnie energetiche”, ha affermato.

Don’t Pay UK, che è gestito da un gruppo di attivisti che operano in modo anonimo, ha affermato che oltre ai 100.000 che già hanno dichiarato il loro impegno, più di 31.000 persone si sono iscritte come attivisti nelle loro comunità e 3.000 si sono unite a 150 gruppi Don’t Pay in tutto il paese.

L’annuncio arriva quando si prevede che le bollette annuali per una famiglia tipica supereranno le 4.200 sterline da gennaio , nel mezzo della più grande crisi del costo della vita in Gran Bretagna da decenni.

Entro l’inverno, Don’t Pay UK stima che circa 6,3 milioni di famiglie in Gran Bretagna non saranno in grado di pagare le bollette energetiche, con 10 milioni di case in “stress da combustibile”.

Don’t Pay UK ha affermato che interverrà solo se un milione di persone si iscriverà al mancato pagamento di massa delle bollette energetiche entro il 1 ottobre e il governo non “affronterà adeguatamente la crisi”.

La campagna stima che un milione di mancati pagamenti costerebbe alle compagnie energetiche una media di 233 milioni di sterline al mese di entrate ritardate.

La campagna, Don’t Pay si basa su precedenti campagne di disobbedienza di massa in Gran Bretagna contro pagamenti particolarmente odiosi. Alla fine degli anni ’80 e primi anni ’90, milioni di persone in Inghilterra, Galles e Scozia si rifiutarono di pagare la neonata Poll Tax – una flat tax sulle famiglie per finanziare il governo locale – portando all’annullamento delle sue misure più dure e alla fine a far cadere il primo ministro Margaret Thatcher.

Infine un dettaglio che è bene conoscere a conferma di come le organizzazioni No Profit non siano affatto sganciate dalla logica liberista. Sul The Guardian si riporta che gli enti di beneficenza hanno avvertito che il mancato pagamento delle bollette energetiche potrebbe portare a gravi conseguenze, incluso il danneggiamento del punteggio di credito di un individuo per l’accesso all’assistenza negli enti benefici.

Ma nella guerrafondaia Gran Bretagna di Johnson e –forse – della ultrabellicista Truss, non ci sono le lotte sociali a scuotere quello che sembrava torpore e consenso intorno al governo conservatore.

Da settimane ferrovieri, portuali ed ora i lavoratori delle poste sono scesi in sciopero massicciamente bloccando i servizi strategici del paese.

Più di 115.000 lavoratori delle poste hanno pianificato quattro giorni di sciopero tra la fine di agosto e l’inizio di settembre, mentre circa 40.000 dipendenti dell’operatore di telecomunicazioni BT continueranno il loro primo sciopero in 35 anni.

I lavoratori di più settori stanno cercando sostanziali aumenti salariali per compensare i tassi di inflazione in rapido aumento e l’aumento dei prezzi di cibo e carburante. I lavoratori chiedono aumenti salariali in linea con l’inflazione, che ha raggiunto il 10,1% a luglio e potrebbe superare il 13% a ottobre, secondo le previsioni della Bank of England.

