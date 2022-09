Impero del male: Che la monarchia muoia insieme a Elisabetta

Vista dai paesi colonizzati dalla Gran Bretagna, la morte della regina Elisabetta assume un tutt’altro significato. E anche la strombazzata emozione dei suoi sudditi (non cittadini) rivela un’amara verità: anche le figure più povere di una società colonialista si rendono confusamente conto che la loro relativa condizione di superiorità materiale /benessere) rispetto ai colonizzati è dipesa dalle politiche di rapina nei confronti del resto del mondo. Oltre che da proprio stesso sfruttamento.

*****

La morte della regina Elisabetta II, la monarca più longeva della famiglia reale britannica, ha suscitato un fascino globale e ha generato migliaia di notizie sui dettagli del suo funerale. Gli americani, che secoli fa rifiutavano la monarchia, sono apparentemente ossessionati dal rituale, bizzarramente in lutto per la scomparsa di una donna anziana e favolosamente ricca, nata nel privilegio e morta per cause naturali alla matura età di 96 anni dall’altra parte dell’oceano.

Forse perché i popolari e longevi programmi televisivi sui reali britannici, come “The Crown”, ci hanno convinto di conoscere dettagli intimi sui reali e, peggio ancora, ci hanno fatto credere che dovremmo preoccuparci di una famiglia che è un marcatore simbolico della passata grandezza imperiale.

Ma per coloro che discendono dai sudditi della conquista imperialista britannica, la regina, i suoi antenati e i suoi discendenti rappresentano l’ultimo impero del male.

L’India, il mio Paese, ha celebrato quest’anno il 75° anniversario dell’indipendenza dal dominio britannico. Entrambi i miei genitori sono nati prima dell’indipendenza, in una nazione ancora governata dagli inglesi. Durante la mia infanzia ho sentito molti racconti sulle assenze di mio nonno, che si era dato alla “clandestinità”, ricercato per attività sediziose contro gli inglesi. Dopo l’indipendenza, nel 1947, fu premiato per essere stato un “combattente per la libertà” contro la monarchia.

Nonostante la popolarità e l’acclamazione della critica di “The Crown” e di film e spettacoli simili, ho trovato un legame molto più forte con la nuova serie di supereroi “Ms. Marvel”, se non altro perché affronta gli orrori della divisione, un’eredità poco conosciuta (negli Stati Uniti) dell’impero del male.

Come spiega la scrittrice pakistana Minna Jaffery-Lindemulder su New Lines, “nel 1947 gli inglesi cambiarono i confini dell’India e del Pakistan all’undicesima ora prima di dichiarare l’indipendenza di entrambe le nazioni, lasciando gli ex sudditi della corona confusi su dove dovessero migrare per garantire la loro sicurezza”. Di conseguenza, 15 milioni di persone si sentirono costrette a spostarsi da una parte all’altra del subcontinente sud-asiatico, un esodo di massa con un numero di morti stimato tra il mezzo milione e i 2 milioni.

Oggi, quei confini contestati, tracciati in modo sconsiderato nel 1947 da funzionari britannici che agivano per conto della corona, rimangono una fonte di tensioni ribollenti tra India e Pakistan, che di tanto in tanto sfociano in guerre vere e proprie.

Questa è l’eredità della monarchia britannica. Il Regno Unito gode di un’odiosa distinzione nel Guinness dei primati, per il “maggior numero di Paesi [62] che hanno ottenuto l’indipendenza dallo stesso Paese”.

Si potrebbe obiettare che Elisabetta, che ha ricevuto il trono e il titolo nel 1952, non ha guidato un impero aggressivo di conquista e ha invece presieduto un’istituzione che, sotto il suo governo, è diventata in gran parte simbolica e cerimoniale. E in effetti molti fanno proprio questo, riferendosi a lei, ad esempio, come a un “esemplare di decenza morale”.

Rahul Mahajan, autore di Full Spectrum Dominance e The New Crusade, ha un’opinione diversa, riferendosi in un’intervista a Elizabeth come a una “persona moralmente irrilevante con un lavoro che comportava il fare cose estremamente irrilevanti”.

Mahajan spiega ulteriormente, dicendo che si tratta di “una persona altamente privilegiata, a cui è stata data l’opportunità di influenzare in qualche misura gli eventi mondiali, che non ha dovuto fare nulla per guadagnarsela, e che non ha mai fatto nulla di particolarmente notevole, innovativo o perspicace”.

Mentre i 70 anni di Elisabetta sul trono furono per lo più spesi a supervisionare l’apparente disfacimento dell’Impero britannico in un mondo meno tollerante nei confronti dell’occupazione, della schiavitù e del saccheggio imperiale, a pochi mesi dall’inizio del suo ruolo di regina, i britannici sedarono violentemente la ribellione dei Mau Mau in Kenya. Secondo un articolo del New York Times su come i cittadini delle nazioni africane abbiano oggi poca simpatia per la monarca morta, la repressione della ribellione “portò alla creazione di un vasto sistema di campi di detenzione e alla tortura, allo stupro, alla castrazione e all’uccisione di decine di migliaia di persone”.

Anche se Elisabetta non era responsabile della direzione degli orrori, questi furono compiuti in suo nome. Nei sette decenni in cui ha esercitato un potere simbolico, non si è mai scusata una volta per ciò che è stato fatto durante il suo governo in Kenya, né per ciò che è stato fatto in nome della sua famiglia in decine di altre nazioni del Sud globale.

Non c’è da stupirsi che i neri e i marroni di tutto il mondo abbiano espresso apertamente il loro disgusto per l’adulazione collettiva di un’eredità così brutta.

La professoressa Uju Anya della Carnegie Mellon University, che è nigeriana, è sotto tiro per il suo schietto disconoscimento di Elisabetta dopo aver postato su Twitter che “ha sentito che il capo monarca di un impero genocida ladro e stupratore sta finalmente morendo. Che il suo dolore sia straziante”.

Kehinde Andrews, professore di studi sui neri alla Birmingham City University, ha scritto su Politico di non potersi immedesimare nel desiderio dei suoi concittadini di piangere Elisabetta, una donna che considera “il simbolo numero uno della supremazia bianca” e una “manifestazione del razzismo istituzionale che dobbiamo affrontare quotidianamente”.

Elisabetta poteva sembrare un’anziana benigna e sorridente che manteneva la correttezza che ci si aspettava da un leader reale. Ma ha lavorato duramente per preservare un’istituzione che avrebbe dovuto estinguersi da tempo. Il trono le era stato affidato dopo che lo zio, il duca di Windsor, aveva abdicato per sposare un’americana due volte divorziata. Sia il matrimonio con una divorziata che il fatto che la coppia si sia rivelata simpatizzante del nazismo hanno segnato un punto basso per i reali.

“La monarchia si trovava in una posizione davvero favorevole per scomparire con questo tipo di pagliacciate”, afferma Mahajan. Ma fu Elisabetta a “salvare la popolarità della monarchia”.

Inoltre, Elisabetta preservò tranquillamente il patrimonio di famiglia, di cui lei e i suoi discendenti avevano beneficiato in un mondo postcoloniale. “Una cosa che avrebbe potuto, e naturalmente dovuto, fare e dire qualcosa è l’enorme patrimonio reale”, dice Mahajan. Gli osservatori possono solo stimare il valore della famiglia reale (Forbes parla di 28 miliardi di dollari), che comprende gioielli rubati nelle ex colonie, investimenti artistici costosi e proprietà immobiliari in tutta la Gran Bretagna.

Il nuovo re di Gran Bretagna, Carlo III, eredita ora i frutti dell’impero del male. Secondo Mahajan, Carlo “è apparentemente molto deciso a prendere la sua fortuna e a investirla in modo da arricchirsi il più possibile”. Secondo il New York Times, “come principe, Carlo ha usato agevolazioni fiscali, conti offshore e astuti investimenti immobiliari per trasformare una sonnolenta tenuta in un business da miliardi di dollari”.

Nel 2017 l’International Consortium of Investigative Journalists ha scoperto che sia Elisabetta che Carlo sono stati citati nei “Paradise Papers” trapelati, indicando che hanno nascosto i loro soldi in paradisi per evitare di pagare le tasse.

Truffare i contribuenti e vivere di ricchezze rubate – il modus operandi originale della monarchia – sembra essere al centro dell’eredità di Elisabetta, che trasmette al figlio (il quale non pagherà nemmeno l’imposta di successione sul patrimonio che gli ha lasciato).

La monarchia britannica, secondo Mahajan, “rappresenta soprattutto una vera e propria concessione all’idea che alcune persone sono nate migliori e più importanti di te, e che dovresti guardare a loro”.

Mahajan aggiunge: “È un buon momento per far svanire la popolarità di questa istituzione”.

Questo articolo è stato prodotto da Economy for All, un progetto dell’Independent Media Institute.

Sonali Kolhatkar è fondatrice, conduttrice e produttrice esecutiva di “Rising Up With Sonali”, un programma televisivo e radiofonico che va in onda su Free Speech TV e sulle stazioni Pacifica. È collaboratrice del progetto “Economia per tutti” dell’Independent Media Institute.

* da Indipendenti Media Institute

18 Settembre 2022 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO