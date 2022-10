Per gli USA non esiste la diplomazia ma solo la coercizione

Così come gli Stati Uniti hanno inventato l’inglese americano, hanno anche creato il gergo diplomatico per il loro modo di gestire le relazioni tra Stato e Stato. Uno dei metodi di riferimento è la “diplomazia coercitiva”.

È stato usato per la prima volta dallo studioso americano Alexander George per descrivere come una persona o un paese appoggia la sua richiesta a un avversario, non con la violenza, ma con una minaccia di punizione per la non conformità. L’ingegnosità accademica è stata mostrata negli anni ’90, verso la fine della Guerra Fredda, come un mezzo relativamente a basso costo per promuovere l’agenda strategica degli Stati Uniti.

Oggi, il contesto storico per la creazione del termine è quasi svanito dalla memoria, ma gli Stati Uniti stanno ancora costringendo gli altri e violando le regole nello stesso modo in cui hanno agito negli ultimi 30 anni. Ossessionati dalla “diplomazia coercitiva”, gli Stati Uniti invocano spesso intimidazioni e punizioni, a volte anche un intervento militare diretto.

Ad oggi Washington ha imposto sanzioni economiche a quasi 40 paesi, colpendo quasi la metà della popolazione mondiale. Nessun presidente degli Stati Uniti batte Donald Trump nel maneggiare il testimone della coercizione. Durante il suo mandato, gli Stati Uniti hanno emesso quasi 1.000 sanzioni ogni anno, equivalenti a tre sanzioni al giorno. In particolare, per aumentare la sua influenza geopolitica in Medio Oriente, la sua amministrazione ha avviato una campagna di massima pressione sull’Iran riattivando e intensificando le sanzioni e minacciando i partner iraniani con le cosiddette sanzioni secondarie, il tutto nella speranza di mettere in ginocchio l’Iran .

Non sorprende che le esportazioni di petrolio dell’Iran siano crollate di oltre l’80% alla fine del 2020 rispetto al livello del 2017. L’escalation della pressione statunitense è culminata con l’assassinio del comandante militare iraniano Qassem Soleimani, che ha oltrepassato il confine sottile tra la coercizione diplomatica e la semplice criminalità.

La coercizione statunitense non discrimina gli amici dai nemici. Per trattenere la Cina nello sviluppo della tecnologia scientifica e nella crescita a lungo termine, l’allora segretario di Stato Mike Pompeo ha proposto un’iniziativa di “rete pulita”, tentando di disaccoppiare tecnologicamente con la Cina e legare i suoi alleati e partner, pur sapendo che sarebbe non portare loro alcun beneficio.

Nel suo ultimo libro “The Secret History of the Five Eyes”, il giornalista investigativo britannico Richard Kerbaj ha ricreato la scena di Matthew Pottinger, l’allora direttore asiatico del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, riportando “cinque ore di urla con una sceneggiatura preparata, arrabbiata e stranamente non minacciosa ,” per costringere la Gran Bretagna a rimuovere tutte le apparecchiature 5G prodotte dal gigante tecnologico cinese Huawei dalla sua rete di telecomunicazioni.

Anche se senza uno straccio di prova, Pottinger ha comunque portato a termine il suo lavoro, mentre la Gran Bretagna ha dovuto ingoiare l’amara pillola da sola. La decisione del governo britannico di bandire Huawei ritarderebbe di tre anni il lancio del 5G nel paese e costerebbe almeno 2 miliardi di sterline britanniche (2,15 miliardi di dollari USA) per essere libero da Huawei entro il 2027.

Henry Kissinger ha fatto l’osservazione più perspicace di tutte: “può essere pericoloso essere il nemico dell’America, ma essere amico dell’America è fatale”.

Prima di assumere la carica di Consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan ha criticato Trump poiché “la sua strategia è tutta coercizione e niente diplomazia”. Ma l’amministrazione Biden ha seguito lo stesso corso.

Da quando è scoppiato il conflitto Russia-Ucraina alla fine di febbraio, gli Stati Uniti hanno condotto la campagna di pressione contro la Russia, principalmente con sanzioni finanziarie per paralizzare l’economia russa e indirettamente con continue forniture di armi all’Ucraina per esaurire la Russia sul campo di battaglia.

Mentre Washington aumenta la sua pressione, la risposta della Russia è stata ferma e decisa: sospendere il trasporto di gas naturale attraverso il gasdotto Nord Stream II e bloccare le esportazioni di cibo dai porti ucraini. Lo stop ha danneggiato gravemente l’Europa, spingendo alle stelle i prezzi dell’energia e dei generi alimentari. Lo stesso presidente Joe Biden ha ammesso a marzo che “il prezzo delle sanzioni non è imposto solo alla Russia, ma anche a moltissimi paesi”.

Se 200 giorni fossero stati troppo pochi per consentire agli Stati Uniti di comprendere il limite della diplomazia coercitiva, 20 anni avrebbero dovuto essere abbastanza lunghi. Gli Stati Uniti sono ricorsi all’ultima forma di coercizione nel 2001 invadendo l’Afghanistan nella speranza di rovesciare i talebani, ma hanno miseramente fallito in questa “grande strategia” con i talebani che sono tornati al potere nel 2021. Tuttavia, gli Stati Uniti non hanno ancora ceduto alla fantasia che la coercizione avrebbe funzionato e avrebbe fatto crollare i talebani.

Gli Stati Uniti e pochi altri paesi occidentali hanno respinto la richiesta dell’Afghanistan di sbloccare 7 miliardi di dollari dei suoi beni, anche quando fino a 22,8 milioni di afgani – più della metà della popolazione del paese – stavano affrontando una carenza di cibo pericolosa per la vita in passato inverno. Peggio ancora, l’attuale amministrazione statunitense ha sfacciatamente deciso di prendersi metà dei beni congelati per il proprio uso domestico. Proprio di recente, gli Stati Uniti hanno annunciato un trasferimento di 3,5 miliardi di dollari di attività della banca centrale afgana a un nuovo fondo fiduciario con sede in Svizzera, e il suo vice segretario al Tesoro Wally Adeyemo ha affermato apertamente che nessun denaro andrà alla banca centrale afgana finché non sarà ” libero da ingerenze politiche”.

Gli Stati Uniti hanno l’abitudine di abusare delle proprie forze economiche, tecnologiche, politiche e talvolta militari per perseguire i propri interessi egoistici. Proprio come l’epidemia di overdose negli Stati Uniti, la coercizione crea dipendenza ed è dannosa. Tutti gli interessi e i piaceri immediati generati espongono solo l’incompetenza e la fragilità degli Stati Uniti e restringono lo spazio della ragione e della prudenza.

*commentatore di affari internazionali per Xinhua News Agency, Global Times, CGTN, China Daily

Da The People’s Daily

9 Ottobre 2022 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO