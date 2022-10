Turchia. Perquisizioni armate contro i giornalisti oppositori al governo di Erdogan

Il regime autoritario di Erdogan continua indisturbato la sua guerra contro i curdi e la repressione dell’opposizione a livello internazionale.

Tutti coloro che in Turchia si oppongono alle sue politiche ostili vengono repressi, criminalizzati e imprigionati. Recentemente sono stati arrestati Sebnem Korur Fincanci, presidente della Turkish Medical Association (TTB) e ieri 11 giornalisti curdi.

Ieri la polizia ha effettuato incursioni simultanee nelle case di 11 giornalisti ad Ankara, Diyarbakir, Mardin, Urfa, Van e Istanbul. I nomi dei giornalisti arrestati sono: Diren Yurtsever, Selman Güzelyüz, Emrullah Acar, Hakan Yalçın, Berivan Altan, Zemo Ağgöz, Ceylan Şahinli, Deniz Nazlım, Habibe Eren, Mehmet Günhan e Öznur Değer. Anche Derya Ren, reporter di JinNews, è stato preso in custodia nell’ambito di un’altra inchiesta.

Secondo i loro avvocati, tutti i giornalisti sono stati arrestati sotto la minaccia delle armi, ammanettati e torturati durante le irruzioni nelle case e i trasferimenti dalle loro abitazioni alle stazioni di detenzione. I giornalisti ammanettati sono stati fatti sdraiare e la polizia si è seduta sulla schiena dei giornalisti durante la perquisizione della casa.

L’approccio aggressivo e disumano mostrato dalla polizia nei confronti dei giornalisti è un messaggio per tutti i giornalisti e gli operatori dei media critici nei confronti del governo. Le incursioni armate contro i giornalisti sono un tentativo di criminalizzazione da parte della coalizione AKP-MHP al governo. Purtroppo, possiamo aspettarci che l’oppressione contro le istituzioni democratiche dell’opposizione aumenti sistematicamente man mano che ci avviciniamo alle elezioni del 2023.

Secondo il rapporto della Media and Law Studies Association ( MLSA ) del 22 ottobre, 57 giornalisti sono già stati imprigionati. A causa degli emendamenti censori al diritto penale recentemente approvati dall’Assemblea nazionale, è diventato ancora più facile per giornalisti e cittadini essere imprigionati senza un motivo legittimo.

Come HDP, chiediamo alle organizzazioni internazionali per i diritti umani e ai media di reagire alle politiche autoritarie di repressione contro i giornalisti in Turchia.

Feleknas Uca e Hişyar Özsoy (portavoce dell’HDP per gli Affari esteri)

È in corso una guerra costante contro i curdi all’interno e all’esterno dei confini della Turchia, che è contraria al diritto internazionale e che l’HDP respinge nelle sue risoluzioni parlamentari, e l’oppressione ad essa associata non conosce fine.

L’esercito turco sta usando ogni tipo di arma, bombe, jet da combattimento e droni nelle aree occupate della Siria settentrionale e dell’Iraq settentrionale, popolate da curdi. Di recente, i media hanno diffuso notizie, immagini e telefonate che indicano l’accusa di aver usato armi chimiche.

Questa guerra, che viola il diritto internazionale, deve essere fermata. In particolare, è necessaria una rapida indagine internazionale su queste accuse, che è anche una richiesta del comitato esecutivo centrale del Partito democratico dei popoli (HDP). Tale indagine è di competenza dell’OPCW. Le organizzazioni pubbliche curde e i rapporti dei media forniscono molte prove. L’OPCW non può ignorarle e deve condurre indagini nelle aree colpite e tra la popolazione.

Tutti gli organi decisionali politici, i partiti e le istituzioni, i parlamentari e gli uomini politici devono richiamare l’OPCW ai suoi doveri, in modo che si possa svolgere un’indagine chiara su questi casi.

Inoltre, la Turchia dovrebbe essere invitata a porre fine alla guerra e alla criminalizzazione, alle vessazioni e all’oppressione che la accompagnano. Gli ultimi 38 anni ci hanno dimostrato che la questione curda non può essere risolta con la guerra e la violenza.

L’HDP e l’opposizione democratica in Turchia si sono espressi più volte su come potrebbe essere una soluzione, che dovrebbe essere sostenuta a livello internazionale.

I giornalisti e le persone che parlano non devono essere criminalizzati, repressi e arrestati.

In questo senso, noi come Rappresentanza europea dell’HDP possiamo sostenervi con ogni tipo di informazione.

Devriş Çimen (Rappresentante europeo dell’HDP in Europa)

