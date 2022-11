Perché il sostegno all’Ucraina potrebbe diminuire negli ultimi mesi del 2022

Con le elezioni di midterm negli Stati Uniti e il deterioramento della situazione economica europea, la minaccia di una riduzione del sostegno internazionale all’Ucraina potrebbe limitare le opzioni di Kiev per il nuovo anno.

Dal 24 febbraio 2022, le forze armate ucraine hanno difeso con successo gran parte del Paese. Ma senza l’assistenza americana, la campagna militare ucraina si sarebbe probabilmente arenata mesi fa. Dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, gli Stati Uniti hanno fornito la maggior parte degli aiuti militari all’Ucraina, oltre a un’enorme assistenza finanziaria e umanitaria. Con le elezioni americane di midterm che si terranno l’8 novembre 2022, sia l’amministrazione del Presidente Joe Biden che il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy temono che questi canali di sostegno all’Ucraina diminuiscano in modo significativo.

Gli effetti economici del conflitto russo-ucraino, come l’aumento dei prezzi dell’energia, hanno avuto un impatto sugli elettori americani e recenti sondaggi mostrano che il sostegno degli Stati Uniti alla guerra sta diminuendo, soprattutto tra i repubblicani. Secondo il Pew Research Center, la convinzione che gli Stati Uniti stiano fornendo troppo sostegno all’Ucraina è aumentata tra i repubblicani e gli indipendenti di orientamento repubblicano, passando dal 9% di marzo al 32% di settembre.

Sebbene l’economia statunitense sia in uno stato relativamente buono rispetto a gran parte del resto del mondo, i repubblicani hanno sfruttato per mesi le preoccupazioni economiche interne per indebolire Biden e i democratici. E sebbene molti repubblicani influenti, come il senatore Lindsey Graham, continuino a esprimere un forte sostegno all’Ucraina, altri allineati con il Tea Party e con l’ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump formano l’ala “isolazionista” del GOP, che si sta facendo sempre più sentire.

L’influenza di questo gruppo populista si è riflessa nella crescente spaccatura tra il leader della minoranza al Senato, Mitch McConnell, e il leader della minoranza alla Camera, Kevin McCarthy, che si sono recentemente scontrati sulla questione degli aiuti all’Ucraina.

A maggio, 57 repubblicani della Camera hanno votato contro il pacchetto di aiuti all’Ucraina da 40 miliardi di dollari e, a metà ottobre, McCarthy ha avvertito che gli Stati Uniti “non starebbero firmando un assegno in bianco all’Ucraina”. Con i sondaggi elettorali che prevedono una maggioranza repubblicana alla Camera, è probabile che i futuri pacchetti di aiuti all’Ucraina incontrino una maggiore resistenza da parte del GOP.

Il sostegno alla NATO e all’Ucraina tra i repubblicani che sostengono Trump è tradizionalmente basso. Trump ha deriso la NATO durante tutta la sua campagna presidenziale del 2016 e la sua presidenza, e la sua telefonata del luglio 2019 con Zelenskyy ha portato ai primi tentativi ufficiali di impeachment. Anche il governatore repubblicano della Florida e alleato di Trump, Ron DeSantis, si è trovato abbastanza a suo agio da ignorare le richieste di ritirare i 300 milioni di dollari di investimenti del suo Stato dalla Russia poco dopo l’inizio della guerra.

Sfortunatamente per Kiev, anche il sostegno democratico all’Ucraina è diminuito, secondo il sondaggio del Pew Research Center di settembre, a causa dell’ansia per l’economia, l’accesso all’aborto e altre questioni. Un altro sondaggio del Pew Research Center di ottobre ha rilevato che l’economia è il problema principale per gli elettori in vista delle elezioni di midterm. La spiegazione di Biden sull’aumento dell’inflazione come “aumento del prezzo della benzina da parte di Putin” ha solo rafforzato l’idea, in alcuni elettori, che le sanzioni guidate dagli Stati Uniti contro Mosca e il sostegno all’Ucraina siano in parte responsabili del loro dolore economico.

Il 24 ottobre, 30 membri del caucus progressista della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti hanno inviato una lettera a Joe Biden, esortandolo a tenere colloqui diretti con la Russia e a porre fine alla guerra. Sebbene la lettera sia stata ritirata il giorno successivo, ha dimostrato ulteriormente il calo di consensi dell’Ucraina presso la sinistra statunitense.

Qualsiasi calo significativo dell’assistenza americana all’Ucraina – gli Stati Uniti hanno fornito più di 52 miliardi di euro in aiuti militari, umanitari e finanziari all’Ucraina dal 24 gennaio al 3 ottobre 2022 – avrà un grave impatto sulla capacità di quest’ultima di difendersi. Secondo Christoph Trebesch, capo del team che compila il Kiel Institute for the World Economy’s Ukraine Support Tracker, “gli Stati Uniti stanno ora impegnando quasi il doppio di tutti i Paesi e le istituzioni dell’UE messi insieme”.

Il Regno Unito ha guidato i principali sforzi europei per difendere l’Ucraina ed è sulla buona strada per addestrare fino a 10.000 soldati ucraini sul proprio territorio quest’anno. Ma il Regno Unito sta vivendo una fase di destabilizzazione politica dopo la morte della Regina Elisabetta II a settembre e le dimissioni di due primi ministri in meno di due mesi. Questi eventi hanno inibito la capacità del governo britannico di formare una politica estera coerente e di espandere il suo sostegno all’Ucraina.

Inoltre, il Regno Unito ha le sue controversie con l’UE riguardo alla Brexit ed è improbabile che riesca a convincere molti Stati dell’UE a unirsi ai suoi sforzi per sostenere l’Ucraina senza un forte coordinamento da parte degli Stati Uniti.

Dall’inizio del conflitto, l’UE ha inviato all’Ucraina miliardi di euro di aiuti finanziari, ma molto meno aiuti umanitari e militari. Gli aiuti militari bilaterali dei più importanti fornitori dell’UE all’Ucraina – Francia, Germania, Spagna, Italia e Polonia – sono diminuiti in modo significativo dalla fine di aprile 2022, e a luglio non sono state fatte nuove promesse militari. L’assistenza militare europea su larga scala è ripresa solo dopo il lancio dell’offensiva ucraina che ha recuperato gran parte del territorio dall’inizio di settembre.

Tuttavia, nello stesso periodo (il 5 settembre), il capo della politica estera dell’UE Josep Borrell ha avvertito che le scorte di armi degli Stati membri erano “gravemente ‘esaurite'” dopo mesi di fornitura di armi all’Ucraina, rafforzando la percezione dell’incapacità dell’UE di fornire un sostegno militare a lungo termine a Kiev.

Il 17 ottobre, l’UE ha creato un proprio programma di addestramento militare per i soldati ucraini. La Francia ha dichiarato che ne addestrerà 2.000 sul proprio territorio, mentre altri membri dell’UE addestreranno altri 13.000 soldati ucraini. Sebbene sia improbabile che possano eguagliare le iniziative guidate dalla NATO, l’ultima serie di sanzioni dell’UE contro la Russia, approvate il 5 ottobre, dimostra l’impegno dell’Europa a mantenere la pressione sulla Russia.

Un drastico aumento dell’assistenza dell’UE all’Ucraina e un confronto con la Russia rimangono tuttavia improbabili. La Polonia, il principale Stato membro che sostiene queste politiche, è stato il maggior beneficiario dei fondi UE tra il 2007 e il 2020 e non sarà in grado di coalizzare il blocco per questi scopi da solo. Con l’aumento dei costi energetici in Europa, anche la capacità dei Paesi dell’UE di mantenere, e tanto meno di aumentare, il loro sostegno all’Ucraina potrebbe presto essere messa a dura prova.

Come negli Stati Uniti, gran parte della destra politica europea (così come gli elementi politici di sinistra) è già molto meno entusiasta di mantenere il sostegno all’Ucraina rispetto al mainstream politico. Citando il dolore economico in patria, alimentato in parte dall’aumento dei costi dell’energia, il primo ministro ungherese Viktor Orbán, stretto alleato del presidente russo Vladimir Putin, ha guidato le critiche continentali contro le sanzioni russe dopo l’invasione ucraina. La sua accoglienza entusiastica alla Conservative Political Action Conference del 4 agosto a Dallas, in Texas, dimostra che queste politiche non hanno suscitato grandi preoccupazioni nel GOP.

Con la minaccia di una riduzione del sostegno da parte degli Stati Uniti e dell’Europa, la capacità dell’Ucraina di tenere a bada la Russia si indebolirà notevolmente nel 2023. Mentre la maggior parte dei membri delle Nazioni Unite ha votato per condannare la Russia per la sua invasione, solo gli alleati occidentali come Giappone, Corea del Sud, Taiwan, Australia, Canada e Nuova Zelanda hanno scelto di sanzionare la Russia e aiutare l’Ucraina. È improbabile che questa situazione cambi, soprattutto se le pressioni di Washington e Bruxelles si attenueranno.

Poiché i nuovi rappresentanti eletti e rieletti alle elezioni di midterm statunitensi del 2022 non entreranno in carica prima del gennaio 2023, l’amministrazione Biden sembra intenzionata a sfruttare questa finestra per rafforzare il proprio sostegno a Kyiv. I legislatori hanno iniziato a discutere un pacchetto di aiuti all’Ucraina da 50 miliardi di dollari che dovrebbe essere finalizzato entro gennaio.

Un problema di questa strategia è che il clima invernale rischia di bloccare l’offensiva autunnale dell’Ucraina. Qualsiasi potenziale controffensiva russa potrebbe aspettare fino alla prossima primavera e le esigenze dell’Ucraina potrebbero essere cambiate per allora. La Russia ha cambiato strategia nel corso della guerra, anche rafforzando l’uso dell’artiglieria, dei droni iraniani e di altre armi. Il primo dei circa 300.000 riservisti e volontari russi dovrebbe arrivare presto in Ucraina, consentendo alla Russia di cambiare ancora una volta strategia.

A quel punto la guerra sarebbe iniziata da più di un anno e il sostegno pubblico e politico degli Stati Uniti sarebbe probabilmente diminuito ulteriormente. Avendo già fornito più di 52 miliardi di euro in aiuti militari, umanitari e finanziari all’Ucraina dal 24 gennaio 2022, è improbabile che Washington fornisca all’Ucraina altri pacchetti di aiuti consistenti finché la situazione economica interna degli Stati Uniti non migliorerà.

Resta da vedere se i repubblicani vinceranno la Camera o il Senato. Se le forze ucraine riusciranno a riconquistare una quantità significativa di territorio dalla Russia nei prossimi mesi, gli attuali livelli di sostegno degli Stati Uniti potrebbero essere mantenuti anche se i repubblicani dovessero ottenere il controllo di una delle due camere del Congresso. Ciononostante, Kyiv potrebbe essere saggia nel prepararsi a un pacchetto di aiuti statunitensi più ampio e concentrarsi sul mantenimento del sostegno alle attuali sanzioni, facendo appello a un maggiore aiuto da parte dell’Europa. Sebbene le forze armate ucraine non possano organizzare nuove offensive importanti nel prossimo futuro, potrebbero essere in grado di impedire alle forze armate russe di farlo.

Questo articolo è stato prodotto da Globetrotter.

*John P. Ruehl è un giornalista australiano-americano che vive a Washington, D.C. È redattore di Strategic Policy e collaboratore di numerose altre pubblicazioni di affari esteri. Attualmente sta ultimando un libro sulla Russia che sarà pubblicato a fine anno..

