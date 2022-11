Germania. Le manifestazioni contro il carovita, oltre “la bolla della sinistra”

La Germania e l’Italia, sono i paesi europei occidentali più danneggiati dalle sanzioni contro la Russia. Da mesi ogni lunedi nelle città tedesche, soprattutto in quelle dell’est, si svolgono manifestazioni contro l’aumento dei prezzi, le sanzioni e le conseguenze che ne derivano. Molte di queste manifestazioni sono strumentalizzate dalla destra, in alcune occasioni settori della sinistra di classe tedesca hanno organizzato a loro volta manifestazioni per sottrarre la rabbia popolare alla destra. Ma dentro una recessione che sta diventando sempre più carogna si agisce spesso dentro contraddizioni sociali e aree grigie. Il se e il come intervenire anima da mesi un aspro dibattito nella sinistra tedesca, sia dentro che fuori la Linke.

Pubblichiamo questa interessante intervista ad un deputato della sinistra della Linke comparsa sul giornale di sinistra “Unsere Zeit“. E’ una discussione e una situazione che possono rivelarsi molto utili anche per la sinistra alternativa e di classe in Italia.

A Berlino, in agosto è stata fondata l’alleanza “Riscaldamento, Pane e Pace”, in cui sono attivi il DKP (Partito Comunista Tedesco, ndr), oltre ad Aufstehen (corrente di sinistra della Linke, ndr), l’SDAJ, DiDF, la rete dei sindacati militanti. Uno dei promotori è Alexander King, membro della Camera dei Rappresentanti di Berlino per il partito “Die Linke”. UZ ha parlato con lui dell’alleanza, delle accuse trasversali e dei compiti delle forze di sinistra nella crisi.

UZ: A Berlino ci sono diverse alleanze che vogliono organizzare la protesta contro la crisi e l’aumento dei prezzi. Siete attivi nell’alleanza “Riscaldamento, pane e pace”. Cosa distingue questa alleanza e cosa pensa delle accuse di Querfront (1) che sono state fatte?

Alexander King: Facevo parte di un gruppo di persone che si è riunito in agosto e ha pensato a come riprendere il clima di protesta che si stava creando a sinistra e portarlo nelle strade. È così che è nata l’alleanza “Riscaldamento, Pane e Pace”. Abbiamo l’ambizione di mobilitarci oltre la bolla della sinistra. Non ci siamo ancora riusciti a sufficienza. Tuttavia, possiamo riconoscerci il merito di essere stati con la nostra alleanza tra le prime a realizzare una significativa mobilitazione da sinistra contro la politica del governo “semaforo” con le azioni del 5 settembre davanti alla sede federale dei Verdi e la manifestazione “Protestare invece di congelare” del 3 ottobre.

Oggi, l’accusa di frontismo trasversale è subito venuta fuori quando si tratta di delegittimare la protesta. Anche la nostra alleanza ha dovuto affrontare a lungo e duramente insinuazioni di questo tipo. Naturalmente, non c’è alcuna collaborazione con i gruppi di destra. Chiunque sostenga il contrario sta mentendo.

UZ: La mobilitazione per le proteste della sinistra contro la guerra e la crisi è rimasta finora al di sotto delle aspettative. Quali sono le cause?

Alexander King: Al momento, purtroppo, abbiamo una situazione in cui le alleanze di sinistra si mobilitano sporadicamente, in parte anche in dissociazione l’una dall’altra, e quindi si rivolgono solo al proprio ambito. Questo ha anche a che fare con la discussione trasversale, che paralizza la mobilitazione della sinistra. Il primo prerequisito per sviluppare una maggiore forza è che le diverse alleanze di sinistra smettano di guardarsi l’un l’altra. Invece di cercare di condannarsi a vicenda per la cattiva gestione di persone di destra o di cosiddetti trasgressori del giuramento, dovrebbero lavorare insieme.

Naturalmente, i partiti della coalizione del governo-semaforo e i media stanno portando avanti una forte campagna di smobilitazione. Coloro che manifestano vengono accusati di complicità con Putin o addirittura con la destra. Purtroppo, questa accusa è stata ripresa anche da settori della sinistra. In sostanza, questa strategia equivale a rendere impossibile la protesta a sinistra. Naturalmente, le persone scendono ancora in piazza, in Germania Est, a decine di migliaia ogni settimana. Ma le proteste in quel paese sono ora in gran parte portate avanti da persone di destra.

UZ: È così? Quando guardiamo le immagini, spesso ci sono prima di tutto molti cittadini normali con richieste ragionevoli nelle strade.

Alexander King: Sì, è corretto. Ed è proprio questo il problema: ci sono cittadini normalissimi che manifestano. Abbiamo il compito urgente di non lasciare queste persone in mano all’AfD e alle altre destre. Dovremmo essere coinvolti in questo clima di protesta e sostenere le azioni di protesta che non provengono dalla destra.

Sono stati commessi degli errori che dobbiamo correggere. Un esempio: A Brandenburgo, i compagni di “Aufstehen”, membri della “sinistra”, hanno promosso due manifestazioni alle quali hanno partecipato migliaia di persone. La “Die Linke” ha preso le distanze perché alla prima manifestazione è stata avvistata una manciata di persone di destra. Chi ha individuato e fotografato le persone di destra non si è rivolto agli organizzatori per segnalare il problema, ma ha immediatamente messo le foto su internet per screditare la manifestazione nel suo complesso. Lo trovo inqualificabile. Fortunatamente, i compagni hanno continuato nonostante la tempesta di merda che li ha colpiti, altrimenti l’AfD avrebbe certamente apprezzato di poter raccogliere il popolo dietro la propria bandiera in futuro.

UZ: Nella Germania dell’Est i cittadini manifestano contro le politiche del governo molto più che in Occidente. Ha una spiegazione?

Alexander King: Forse perché gli effetti della crisi sociale ed economica sono ancora una volta più evidenti nella Germania Est, soprattutto se pensiamo alla politica delle sanzioni. La raffineria di Schwedt, che dal prossimo anno non potrà più ricevere petrolio russo, rifornisce di prodotti petroliferi tutto l’Oriente.

UZ: Molti attivisti di sinistra non vogliono nominare proprio questo “elefante nella stanza” nella crisi energetica, cioè la guerra economica contro la Russia e i gasdotti Nord Stream …

Alexander King: È chiaro che la crisi energetica di questa portata è strettamente legata alle conseguenze delle sanzioni e delle controsanzioni, alcuni dicono della guerra economica. La carenza di materie prime sui mercati mondiali, voluta e deliberatamente indotta, ha fatto aumentare i prezzi. Queste sono le basi dell’economia di mercato e non sono difficili da capire. Ora, si può ancora essere dell’opinione che le sanzioni siano giuste per ragioni morali. Ma bisogna sapere quali sono gli effetti di questa politica. Le sanzioni non hanno effetto solo in Russia, che è l’obiettivo, ma anche in Germania e in tutto il mondo, soprattutto nei Paesi del Sud.

Purtroppo, la questione del senso e del non senso delle sanzioni è un tabù in Germania. Chiunque lo chieda, viene fatto passare per un amico di Putin. Chiunque si interroghi sui beneficiari di questa politica di sanzioni, come l’industria statunitense del fracking o le multinazionali del petrolio del Golfo e, ironia della sorte, non ultima Gazprom, viene considerato un teorico della cospirazione.

UZ: Il suo partito, “Die Linke”, è di nuovo in prima pagina in questo momento. I risultati elettorali non sono soddisfacenti, c’è polemica intorno a Sahra Wagenknecht. Quali sono le sfide che il partito deve affrontare e quali le possibili soluzioni?

Alexander King: Non capisco questa polemica su Sahra Wagenknecht. Mi sembra insensato. Sahra Wagenknecht rappresenta le nostre posizioni di sinistra con un grande raggio d’azione e potenza di penetrazione. “Die Linke” dovrebbe essere felice di poter influenzare il dibattito pubblico in questo modo. Invece, alcune persone stanno cercando di spingere Sahra Wagenknecht e i suoi sostenitori fuori dal partito. L’esecutivo del partito dovrebbe opporre un netto rifiuto a questi piani distruttivi.

Credo che sarebbe opportuno condurre un’indagine indipendente sulle ragioni degli scarsi risultati elettorali e poi trarre delle conclusioni. Spero che l’esecutivo del partito riesca ad adottare un approccio di questo tipo. Credo che nessuno possa desiderare che la “sinistra” scompaia nell’insignificanza in questa situazione, in cui le contraddizioni sociali stanno arrivando al culmine e in Europa infuria una guerra di cui non si vede la fine.

(1) Querfront è una rubrica del Tages Zeitung, più noto come Taz, il giornale della sinistra riformista tedesca, simile a Il manifesto in Italia

Da Unsere Zeit, giornale del DKP (Partito Comunista Tedesco)

8 Novembre 2022 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO