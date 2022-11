La vittoria di Lula riflette l’indebolimento dell’influenza statunitense

Il 30 ottobre l’ex presidente brasiliano di sinistra Luiz Inácio Lula da Silva ha sconfitto di stretta misura il candidato della destra Jair Bolsonaro, vincendo le elezioni presidenziali del Brasile. La sua vittoria porta la crescente corrente di sinistra in America Latina a un nuovo traguardo e segna un cambiamento fondamentale nel panorama politico del continente.

Tra la fine del XX e l’inizio del XXI secolo, in più di dieci Paesi latinoamericani le forze di sinistra hanno vinto successivamente le elezioni. Alcuni osservatori considerano questo fenomeno una “svolta a sinistra” collettiva e una “marea rosa” in America Latina. All’epoca Lula era un leader della sinistra moderata.

Il governo di Lula ha incoraggiato i cittadini a partecipare alla vita politica, ha conciliato la crescita economica con l’aumento della spesa sociale e degli investimenti pubblici nei settori critici dell’economia, ha introdotto norme per la manodopera nazionale e ha fornito loro assistenza sociale e salari più alti, ha promosso la giustizia sociale aumentando l’occupazione e ha partecipato in modo proattivo alla formulazione di norme internazionali… Il suo governo ha fornito risposte che hanno soddisfatto il popolo brasiliano, che considera Lula “il miglior presidente che il Brasile abbia mai avuto”.

Tuttavia, dalle elezioni generali del 2015 in Argentina, le forze di sinistra in molti Paesi latinoamericani hanno perso alle elezioni e l’idea della “fine della sinistra latinoamericana” è proliferata. Ma solo tre anni dopo la sinistra ha ricominciato a riemergere, a partire dalle elezioni del 2018 in Messico, Venezuela e Costa Rica, e dalle elezioni in Argentina, Bolivia, Perù, Cile, Nicaragua, Colombia e altri Paesi. Finora, circa due terzi dei Paesi latinoamericani hanno eletto governi di sinistra.

In termini geopolitici, gli Stati Uniti considerano l’America Latina la loro sfera di influenza e la loro influenza sull’America Latina può essere descritta come onnipresente. Negli anni ’80 gli Stati Uniti hanno utilizzato l’America Latina come “terreno di prova” per promuovere il neoliberismo. Essere l’alternativa al neoliberismo è stata la forza trainante dell’ultima ondata di sinistra in America Latina, che ha ottenuto importanti risultati in termini di promozione del processo di integrazione in America Latina e di indebolimento dell’influenza statunitense, accumulando così esperienza per resistere all’egemonia statunitense. Il fallimento del neoliberismo e le sue conseguenze negative restano la ragione fondamentale dell’attuale ondata di sinistra.

La pandemia di covid 19 ha aumentato i deficit di governance causati dal modello di sviluppo promosso dagli Stati Uniti in America Latina, portando a un livello di insoddisfazione pubblica senza precedenti nei confronti delle istituzioni delle democrazie liberali. In Cile, uno dei primi Paesi ad avviare le riforme con un certo successo, il governo ha cercato di rinegoziare gli accordi di libero scambio e ha cercato di entrare nel Mercosur come membro a pieno titolo in risposta alle proteste popolari.

La crisi interna degli Stati Uniti e la loro egemonia sull’America Latina sono le principali forze esterne che alimentano questo contraccolpo di sinistra. Covid-19 ha messo a nudo le debolezze della democrazia liberale statunitense. L’inefficacia e la risposta disastrosa alla pandemia hanno messo in luce la crisi e i difetti intrinseci del modello di sviluppo capitalistico, che ha ulteriormente rafforzato la determinazione dei popoli latinoamericani a esplorare le possibilità di un percorso non occidentale.

L’ondata di sinistra in America Latina evidenzia l’indebolimento della leadership globale degli Stati Uniti e il declino del loro controllo sull’America Latina. Il Forum di San Paolo e il Forum sociale mondiale hanno fornito una piattaforma per le forze della sinistra anti-neoliberale in America Latina e nel mondo. La vittoria di Lula può far avanzare in modo significativo il processo di cooperazione della sinistra latinoamericana per esplorare un nuovo ordine internazionale alternativo.

*Jin Chengwei è ricercatore presso l’Istituto di storia e letteratura del Partito del Comitato centrale del PCC. Questo articolo è stato pubblicato sul giornale cinese Global Times

10 Novembre 2022 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO