Le conclusioni del vertice del G 20. Una visione diversa del comunicato finale

Sulle conclusioni del vertice del G 20 i mass media occidentali piegano il legno a favore della propria visione. In questo editoriale del giornale cinese Global Times emerge invece una visione completamente diversa. Buona lettura

La dichiarazione del G20 dissipa le nuvole, evidenzia il valore della ricerca di un terreno comune riservando le differenze

Si è concluso mercoledì il 17° vertice dei capi di Stato e di governo del G20. Il vertice ha approvato la “Dichiarazione dei leader del G20 a Bali”. Questo è un risultato conquistato a fatica. A causa dell’attuale complicata situazione internazionale con crescenti divergenze e turbolenze, molti analisti avevano previsto che il vertice avrebbe potuto non essere in grado di adottare una dichiarazione congiunta come i precedenti vertici del G20. È stato riferito che l’Indonesia, presidente del G20, avesse preparato un piano B.

Tuttavia, i leader dei paesi partecipanti hanno gestito le loro divergenze con un atteggiamento pragmatico e flessibile, hanno cercato la cooperazione da una posizione più elevata e con un maggiore senso di responsabilità, e alla fine hanno raggiunto una serie di consensi importanti.

Abbiamo visto che lo spirito di cercare un terreno comune pur riservando le differenze ha giocato ancora una volta un ruolo di primo piano in un momento critico dello sviluppo umano.

Nel 1955, l’allora premier cinese Zhou Enlai partecipò alla Conferenza di Bandung in Indonesia e avanzò il principio della ricerca di un terreno comune pur riservando le differenze. La Conferenza di Bandung, che ha attuato il principio, è diventata una pietra miliare nella storia mondiale. Dalla Conferenza di Bandung al vertice di Bali è passato più di mezzo secolo. Nell’era odierna di diversificazione e multipolarizzazione, il significato pratico di cercare un terreno comune pur riservando le differenze è diventato più importante, che è diventato il principio guida nell’affrontare le relazioni bilaterali e risolvere i problemi globali.

Alcuni hanno definito il vertice del G20 “un salvataggio d’emergenza dell’economia globale sotto la minaccia della recessione”. Se visti in questa luce, gli impegni reiterati dei leader partecipanti alla cooperazione per affrontare le sfide economiche globali hanno indubbiamente dimostrato che si è trattato di un vertice di successo.

La dichiarazione è un segno del successo del vertice. Ha iniettato fiducia nella comunità internazionale nella risoluzione della lenta economia globale e di altre questioni globali. Dovremmo dare all’Indonesia un pollice in su per un lavoro ben fatto.

La maggior parte delle opinioni pubbliche americane e occidentali si sta concentrando sulle espressioni rilevanti del conflitto Russia-Ucraina nella dichiarazione. Alcuni media americani hanno affermato che “è una grande vittoria per gli Stati Uniti e i suoi alleati”. Dobbiamo dire che questa non è solo un’interpretazione unilaterale, ma completamente sbagliata. Fuorvia l’attenzione internazionale, delude e manca di rispetto agli sforzi multilaterali di questo vertice del G20. Apparentemente, i media che mettono come priorità la loro posizione spesso non riescono a riconoscere ciò che è importante o confondono deliberatamente il pubblico.

La dichiarazione, all’inizio, affermava che il G20 è il forum principale per la cooperazione economica globale, “non il forum per risolvere i problemi di sicurezza”. Ha affermato che “collettivamente abbiamo delle responsabilità e che la nostra cooperazione era necessaria per la ripresa economica globale, per affrontare le sfide globali e gettare le basi per una crescita forte, sostenibile, equilibrata e inclusiva”.

Il vertice ha tenuto un gran numero di discussioni professionali e pragmatiche su argomenti tra cui la pandemia, il clima e l’ecologia, la trasformazione digitale, l’energia e il cibo, la finanza, la riduzione del debito, il sistema commerciale multilaterale e la catena di approvvigionamento. L’importanza della cooperazione è stata inoltre sottolineata in vari campi. Questi contenuti sono i punti chiave. Va aggiunto che la posizione della Cina sulla questione ucraina è coerente, chiara e immutata.

Quando i cinesi leggeranno questa dichiarazione, vedranno molte parole ed espressioni familiari, come mettere le persone al centro della preparazione nell’affrontare l’epidemia, vivere in armonia con la natura e la riaffermazione dell’impegno per la tolleranza zero per corruzione, ecc. La dichiarazione menzionava anche l’iniziativa del “vertice di Hangzhou”. Queste idee e saggezza cinesi mostrano il contributo della Cina al meccanismo multilaterale del G20.

In generale, il G20 ha svolto la sua funzione principale di piattaforma per il coordinamento economico globale e il multilateralismo è stato enfatizzato. Questo è il risultato che la Cina spera di vedere e si sforza di promuovere. È una vittoria per il multilateralismo e la cooperazione vantaggiosa per tutti.

Tuttavia, queste vittorie sono preliminari e dipendono da come vengono implementate. Le persone hanno grandi aspettative sul G20 perché non è un “talk shop”, ma un “action team”. Va notato che le basi dell’attuale cooperazione internazionale sono ancora fragili e la fiamma della cooperazione deve ancora essere attentamente curata. La conclusione del vertice dovrebbe essere l’inizio del rispetto degli impegni per tutti i paesi. In linea con le indicazioni specifiche indicate nella dichiarazione, dovrebbero essere intraprese azioni più concrete per tendere a maggiori risultati. Le grandi potenze dovrebbero in particolare svolgere un ruolo di primo piano e infondere più fiducia e forza nel mondo.

Durante il vertice del G20, un missile di fabbricazione russa è atterrato fuori da un villaggio polacco vicino al confine ucraino, uccidendo due persone. L’incidente ha sollevato preoccupazioni circa un’escalation del conflitto e l’interferenza con l’agenda del G20. Tuttavia, i paesi interessati hanno risposto in modo razionale e calmo e il vertice si è concluso senza intoppi. Questo incidente ricorda ancora una volta al mondo la preziosità della pace e dello sviluppo e che il consenso raggiunto al vertice di Bali è di grande importanza per la ricerca della pace e dello sviluppo da parte dell’umanità.

