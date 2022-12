L’Europa accusa gli Stati Uniti di trarre profitto dalla guerra

Qualche rima di frattura comincia a manifestare nel muro dell’alleanza eur-atlantica.Per averne notizia, però, bisogna andare a leggere le testate internazionali più importanti, perché nel pollaio di servi cui è ridotto il sistema informativo italiano è difficile trovarne anche l’eco.

Abbiamo qui tradotto un articolo apparso su Politico, che certamente non può essere spacciato per “putiniano”.

Buona lettura.



*****

Nove mesi dopo aver invaso l’Ucraina, Vladimir Putin sta iniziando a spaccare l’Occidente.

Alti funzionari europei sono furiosi con l’amministrazione di Joe Biden e ora accusano gli americani di aver guadagnato una fortuna dalla guerra, mentre i Paesi dell’UE soffrono.

“Il fatto è che, se si guarda con sobrietà, il Paese che sta traendo maggior profitto da questa guerra sono gli Stati Uniti, perché vendono più gas e a prezzi più alti, e perché vendono più armi“, ha dichiarato un alto funzionario a POLITICO.

I commenti esplosivi – sostenuti in pubblico e in privato da funzionari, diplomatici e ministri di altri Paesi – seguono la crescente rabbia in Europa per i sussidi americani, che minacciano di distruggere l’industria europea. È probabile che il Cremlino accolga con favore l’avvelenamento dell’atmosfera tra gli alleati occidentali.

“Siamo davvero in una congiuntura storica“, ha detto un alto funzionario dell’UE, sostenendo che il doppio colpo dello stop al commercio dovuto ai sussidi americani e agli alti prezzi dell’energia rischia di mettere l’opinione pubblica contro lo sforzo bellico e l’alleanza transatlantica. “L’America deve rendersi conto che l’opinione pubblica sta cambiando in molti Paesi dell’UE“.

Un altro alto funzionario, il capo diplomatico dell’UE Josep Borrell, ha invitato Washington a rispondere alle preoccupazioni europee. “Gli americani – i nostri amici – prendono decisioni che hanno un impatto economico su di noi“, ha dichiarato in un’intervista a POLITICO.

Gli Stati Uniti hanno respinto le lamentele dell’Europa. “L’aumento dei prezzi del gas in Europa è causato dall’invasione dell’Ucraina e dalla guerra energetica di Putin contro l’Europa, punto e basta“, ha dichiarato un portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale di Biden.

Le esportazioni di gas naturale liquefatto dagli Stati Uniti all’Europa “sono aumentate drasticamente e hanno permesso all’Europa di diversificarsi dalla Russia“, ha dichiarato il portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale.

Il principale punto di tensione nelle ultime settimane è stato quello dei sussidi e delle ‘tasse verdi’ di Biden, che secondo Bruxelles allontanano ingiustamente il commercio dall’UE e minacciano di distruggere le industrie europee. Nonostante le obiezioni formali dell’Europa, Washington non ha finora mostrato alcun segno di cedimento.

Allo stesso tempo, le perturbazioni causate dall’invasione dell’Ucraina da parte di Putin stanno facendo precipitare le economie europee in recessione, con un’inflazione alle stelle e una stretta devastante sulle forniture energetiche, che minaccia blackout e razionamenti per quest’inverno.

Nel tentativo di ridurre la loro dipendenza dall’energia russa, i Paesi dell’UE si stanno rivolgendo al gas proveniente dagli Stati Uniti, ma il prezzo che gli europei pagano è quasi quattro volte superiore allo stesso costo del carburante in America. E poi c’è la probabile impennata degli ordini di materiale militare di fabbricazione americana, quando gli eserciti europei saranno a corto di armi dopo averle inviate all’Ucraina (la Francia sembra già a questo punto).

Tutto questo è diventato troppo per gli alti funzionari di Bruxelles e delle altre capitali dell’UE. Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che i prezzi elevati del gas negli Stati Uniti non sono “amichevoli” e il ministro dell’Economia tedesco ha chiesto a Washington di mostrare maggiore “solidarietà” e di contribuire a ridurre i costi dell’energia.

Ministri e diplomatici di altri Paesi del blocco hanno espresso la loro frustrazione per il modo in cui il governo di Biden ignora l’impatto delle sue politiche economiche interne sugli alleati europei.

Secondo l’alto funzionario citato, quando i leader dell’UE hanno affrontato Biden in merito ai prezzi elevati del gas negli Stati Uniti durante la riunione del G20 a Bali la scorsa settimana, il presidente americano sembrava semplicemente ignaro della questione. Altri funzionari e diplomatici dell’UE concordano sul fatto che l’ignoranza americana sulle conseguenze per l’Europa sia un problema importante.

“Gli europei sono chiaramente frustrati per la mancanza di informazioni e consultazioni preliminari“, ha dichiarato David Kleimann del think tank Bruegel.

I funzionari di entrambe le sponde dell’Atlantico riconoscono i rischi che l’atmosfera sempre più tossica comporta per l’alleanza occidentale. I diplomatici dell’UE e degli Stati Uniti concordano sul fatto che i contrasti sono esattamente ciò che Putin vorrebbe vedere.

La crescente disputa sull’Inflation Reduction Act (IRA) di Biden – un enorme pacchetto di misure fiscali, climatiche e sanitarie – ha riportato in cima all’agenda politica i timori di una guerra commerciale transatlantica.

I ministri del commercio dell’UE discuteranno la loro risposta venerdì (il 2 dicembre, ndr), mentre i funzionari di Bruxelles elaborano piani per un fondo di emergenza con sussidi per salvare le industrie europee dal collasso.

“La legge sulla riduzione dell’inflazione è molto preoccupante“, ha dichiarato il ministro del Commercio olandese Liesje Schreinemacher. “L’impatto potenziale sull’economia europea è molto forte“.

“Gli Stati Uniti stanno seguendo un’agenda interna, che purtroppo è protezionistica e discrimina gli alleati degli Stati Uniti“, ha dichiarato Tonino Picula, responsabile del Parlamento europeo per le relazioni transatlantiche.

Un funzionario americano ha sottolineato che la fissazione dei prezzi per gli acquirenti europei di gas riflette le decisioni del mercato privato e non è il risultato di alcuna politica o azione del governo statunitense. “Le aziende statunitensi sono state fornitori trasparenti e affidabili di gas naturale in Europa“, ha dichiarato il funzionario.

La capacità di esportazione sarebbe stata però limitata anche da un “incidente” che a giugno ha costretto a chiudere un impianto chiave.

Nella maggior parte dei casi, ha aggiunto il funzionario, la differenza tra i prezzi di esportazione e di importazione non va agli esportatori statunitensi di GNL, ma alle società che rivendono il gas all’interno dell’UE. Il maggior detentore europeo di contratti a lungo termine per il gas statunitense è, ad esempio, la francese TotalEnergies.

Il portavoce dell’NSC sopra citato ha aggiunto: “L’aumento delle forniture globali di GNL, guidato dagli Stati Uniti, ha aiutato gli alleati e i partner europei a portare i livelli di stoccaggio a un punto incoraggiante prima di questo inverno, e continueremo a lavorare con l’UE, i suoi membri e altri Paesi europei per garantire la disponibilità di forniture sufficienti per l’inverno e oltre“.

Non è un argomento nuovo da parte americana, ma non sembra convincere gli europei. “Gli Stati Uniti ci vendono il loro gas con un effetto moltiplicatore di quattro quando attraversano l’Atlantico“, ha detto mercoledì alla TV francese il commissario europeo per il mercato interno Thierry Breton. “Naturalmente gli americani sono nostri alleati… ma quando qualcosa va storto è necessario dirlo anche tra alleati“.

L’energia più economica è diventata rapidamente un enorme vantaggio competitivo anche per le aziende americane. Le imprese stanno pianificando nuovi investimenti negli Stati Uniti o addirittura stanno trasferendo le loro attività esistenti dall’Europa alle fabbriche americane.

Proprio questa settimana, la multinazionale chimica Solvay ha annunciato di aver preferito gli Stati Uniti all’Europa per nuovi investimenti, ultimo di una serie di annunci simili da parte di importanti colossi industriali dell’UE.

Alleati o no?

Nonostante i disaccordi in materia di energia, è stato solo quando Washington ha annunciato un piano di sovvenzioni industriali da 369 miliardi di dollari per sostenere le industrie verdi nell’ambito dell’Inflation Reduction Act che Bruxelles è entrata in piena modalità panico.

“L’Inflation Reduction Act ha cambiato tutto“, ha detto un diplomatico dell’UE. “Washington è ancora nostra alleata o no?“.

Per Biden, la legge è un risultato storico per il clima. “Pur comprendendo che alcuni partner commerciali sono preoccupati per il modo in cui le disposizioni sul credito d’imposta [per i veicoli elettrici] contenute nell’IRA funzioneranno in pratica nei confronti dei loro produttori, ci impegniamo a continuare a lavorare con loro per comprendere meglio e fare il possibile per rispondere alle loro preoccupazioni“, ha dichiarato il portavoce dell’NSC.

“Non si tratta di un gioco a somma zero. L’IRA farà crescere la torta degli investimenti in energia pulita, non la dividerà“.

Ma l’UE la vede diversamente. Un funzionario del Ministero degli Affari Esteri francese ha detto che la diagnosi è chiara: si tratta di “sussidi discriminatori che distorceranno la concorrenza“.

Questa settimana il ministro dell’Economia francese Bruno Le Maire ha persino accusato gli Stati Uniti di aver imboccato la strada dell’isolazionismo economico, “come quella della Cina”, esortando Bruxelles a replicare tale approccio. “L’Europa non deve essere l’ultima dei Mohicani“, ha dichiarato.

L’UE sta preparando le sue risposte, come ad esempio una grande spinta ai sussidi per evitare che l’industria europea venga spazzata via dai rivali americani. “Stiamo vivendo una crisi di fiducia strisciante sulle questioni commerciali in questa relazione“, ha dichiarato il deputato tedesco Reinhard Bütikofer.

“A un certo punto, bisogna farsi valere“, ha affermato l’europarlamentare francese Marie-Pierre Vedrenne. “Siamo in un mondo di lotte di potere. Quando si fa un braccio di ferro, se non si è muscolosi, se non si è preparati fisicamente e mentalmente, si perde“.

Dietro le quinte, cresce anche l’irritazione per il denaro che affluisce nel settore della difesa americano.

Gli Stati Uniti sono stati di gran lunga il maggior fornitore di aiuti militari all’Ucraina, fornendo più di 15,2 miliardi di dollari in armi ed equipaggiamenti dall’inizio della guerra. Secondo Borrell, l’UE ha finora fornito all’Ucraina circa 8 miliardi di euro in attrezzature militari.

Secondo un alto funzionario di una capitale europea, il rifornimento di alcune armi sofisticate potrebbe richiedere “anni” a causa di problemi nella catena di approvvigionamento e nella produzione di chip. Ciò ha alimentato il timore che l’industria della difesa statunitense possa trarre ancora più profitto dalla guerra.

Il Pentagono sta già sviluppando una tabella di marcia per accelerare la vendita di armi, mentre cresce la pressione degli alleati per rispondere alle maggiori richieste di armi ed equipaggiamenti.

Un altro diplomatico dell’UE ha sostenuto che “i soldi che stanno facendo sulle armi” potrebbero aiutare gli americani a capire che fare “tutti questi soldi sul gas” potrebbe essere “un po’ troppo“.

Il diplomatico ha sostenuto che uno sconto sui prezzi del gas potrebbe aiutarci a “tenere unite le nostre opinioni pubbliche” e a negoziare con i Paesi terzi sulle forniture di gas. “Non è bene, in termini di ottica, dare l’impressione che il tuo migliore alleato stia in realtà traendo enormi profitti dai tuoi problemi“, ha detto il diplomatico.

* da Politico. Hanno collaborato Giorgio Leali, Stuart Lau, Camille Gijs, Sarah Anne Aarup e Gloria Gonzalez

4 Dicembre 2022 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO