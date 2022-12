Rompere il blocco Euroatlantico, per la pace e l’alternativa

La rottura del Blocco Euroatlantico torna ad essere la sintesi del nemico da indicare ai settori popolari, democratici, antagonisti, come quello da battere perché esso agisce qui e i comunisti agiscono qui.

Le ambizioni imperialiste cresciute nell’Unione Europea negli ultimi decenni, non sono diverse da quelle degli Stati Uniti, la loro debolezza nei confronti degli USA non ci solleva dalla responsabilità di indebolirle e contrastarle per la minaccia che rappresentano sia per le classi lavoratrici europee che per gli altri popoli.

La realtà ci consegna uno scenario in cui le contraddizioni diventano più nitide e le conseguenze più visibili. Quello che fu il programma vincente fondato su “Pace e pane” dai rivoluzionari russi, oggi va declinato dentro la realtà del nostro paese.

Da dicembre in diverse città italiane la Rete dei Comunisti promuove un ciclo di incontri pubblici per confrontarsi su questo tema.

