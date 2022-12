Germania. Blitz contro i nostalgici del Reich. Ci sono diversi militari

I mostri si stanno risvegliando in tutta Europa, ed era più che prevedibile dopo il virus inseminato in Ucraina dal 2014. Un’operazione di polizia è in corso in tutta la Germania contro i cosiddetti “Reichsbuerger” ovvero i nostalgici del Reich.

Su mandato della Procura generale federale (Gba), sono stati effettuati 25 arresti su 52 sospettati e sono state compiute perquisizioni in 130 tra abitazioni e locali commerciali. I destinatari delle misure suono sospettati di aver costituito un’organizzazione terroristica, nota come “Unione patriottica” o “Il Consiglio”, per attuare un colpo di Stato.

Secondo le indagini, con questo obiettivo il gruppo si era dotato di un proprio governo e di un apparato militare. A capo degli eversori vi sarebbe il principe Enrico XIII di Reuss, tra gli arrestati risulta esserci Birgit Malsack-Winkemann, già deputata di Alternativa per la Germania (AfD) al Bundestag. Altri due mandati di cattura sono stati eseguiti rispettivamente in Italia e Austria.

Secondo quanto riferisce l’agenzia Nova, tra i sospettati di far parte della “Unione patriottica” vi sono diversi riservisti delle Forze armate tedesche (Bundeswehr) e un sottoufficiale in servizio attivo del Comando forze speciali dell’esercito (Ksk). Non necessariamente monarchici, i Reichsbuerger ossia “cittadini dell’Impero” sono nostalgici del Reich tedesco e non riconoscono la Repubblica federale di Germania e le sue leggi, sostengono forme di autogoverno comunitario a livello locale, di norma confinate a limitati agglomerati rurali o a singole abitazioni. Tra le attività dei Reichsbuerger figurano ronde di sorveglianza nelle città e l’organizzazione di milizie armate.

La casa e l’ufficio di un ufficiale nella caserma Graf Zeppelin a Calw sono stati perquisiti.

Secondo quanto riportano alcuni media tedeschi la magistratura ritiene che il gruppo avesse pianificato, tra le altre cose, di prendere d’assalto l’edificio del Reichstag, di creare condizioni simili a una guerra civile attaccando l’alimentazione elettrica e di deporre il governo federale per poi prendere il potere. Persone per incarichi ministeriali importanti sarebbero già state selezionate per il momento della “presa di potere”. I principali investigatori descrivono l’operazione odierna contro il gruppo come senza precedenti.

Il partito di destra AfD, ben presente al Bundestag e nei Lander, viene classificato come sospetta organizzazione estremista di destra dall’Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l’agenzia di intelligence interna della Germania.

Negli ultimi anni, le forze armate tedesche – e soprattutto le forze speciali (KSK) sono state sottoposte a un’approfondita riforma e ristrutturazione volta a epurare il reparto dall’infiltrazione dell’estrema destra.

7 Dicembre 2022 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO