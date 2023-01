Yemen. Migliaia in piazza per dire basta alla guerra e all’aggressione saudita

Accadono cose sui fronti delle guerre dimenticate e occultate dalla “comunità internazionale”. Centinaia di migliaia di yemeniti hanno preso parte ad una massiccia marcia nelle principali città del paese per condannare la guerra e l’assedio imposto al loro Paese dalla coalizione saudita-americana.

Portando le immagini del leader del movimento popolare yemenita Ansarolah, Abdulmalik al-Houthi, manifestanti in diverse parti del Paese hanno intonato slogan contro le politiche egemoniche degli Stati Uniti.

Le proteste hanno avuto luogo nelle province di Saada (nord-ovest), Sana’a (centro-ovest), Taiz (sud-ovest), Ibb (sud-ovest), Dhamar (sud-ovest), Al-Hudaydah (ovest), Al-Bayda (centro -sud-ovest), Hajjah (nord-ovest), Amran (nord-ovest), Al-Yawf (nord) e Marib (centro-ovest).

I manifestanti yemeniti hanno condannato fermamente la continua aggressione dell’Arabia Saudita e dei suoi alleati contro lo Yemen, affermando che gli Stati Uniti sono i principali responsabili della guerra e dell’assedio imposto al paese più povero del mondo arabo. Hanno anche denunciato l’assedio come una guerra e un’aggressione a cui si deve rispondere .

Nel comunicato finale della marcia, gli yemeniti hanno lanciato l’allarme sulla chiusura di aeroporti e porti e sulla privazione dei cittadini di esercitare i propri diritti, e hanno invitato le forze armate a prendere misure adeguate per rompere il blocco.

In tal modo, hanno evidenziato l’importanza di mantenere l’unità per superare i piani del nemico.

I partecipanti hanno anche dichiarato il loro sostegno alla causa palestinese e condannato le invasioni di terre e santuari palestinesi da parte del regime israeliano, invitando i paesi islamici a prendere misure serie e appropriate di fronte alle atrocità israeliane.

Dal marzo 2015, l’Arabia Saudita e i suoi alleati sostenuti dagli Stati Uniti hanno condotto una campagna di bombardamenti nello Yemen, con conseguenze devastanti per il paese, in particolare per donne e bambini.

