Quale governo riconoscono gli Stati Uniti in Venezuela?

Il 3 gennaio 2023, Shaun Tandon dell’Agenzia France-Presse ha posto una domanda sul Venezuela al portavoce del Dipartimento di Stato americano Ned Price.

A fine dicembre, l’opposizione venezuelana ha deciso, dopo un dibattito contraddittorio, di sciogliere il “governo provvisorio” guidato da Juan Guaidó.

A partire dal 2019, il governo statunitense ha riconosciuto Guaidó come “presidente ad interim del Venezuela”. Con la fine dell’amministrazione di Guaidó, Tandon ha chiesto se “gli Stati Uniti riconoscono ancora Juan Guaidó come legittimo presidente ad interim”.

La risposta di Price è stata che il governo statunitense riconosce “l’unica istituzione democraticamente eletta rimasta oggi in Venezuela, ovvero l’Assemblea nazionale del 2015“. È vero che quando il governo statunitense ha sostenuto Guaidó come “presidente ad interim” del Venezuela, lo ha fatto per il suo ruolo di presidente a rotazione dell’Assemblea nazionale nel 2019.

Poiché la presidenza dell’Assemblea nazionale ruota annualmente, Guaidó avrebbe dovuto lasciare la posizione di “presidente ad interim” entro la fine del 2020. Ma non lo ha fatto, andando contro l’articolo 233 della Costituzione venezuelana del 1999, che ha citato come base per la sua ascesa nel 2019.

Price ha dichiarato: “L’Assemblea nazionale del 2015 ha rinnovato il suo mandato“. Tuttavia, tale assemblea è stata sciolta per scadenza del mandato ed è stata sostituita, dopo un’elezione nel dicembre 2020, da un’altra Assemblea Nazionale.

Il governo statunitense ha definito le elezioni del 2020 una “farsa politica“. Ma quando ho incontrato i leader dei due partiti storici dell’opposizione in Venezuela nel 2020 – Pedro José Rojas di Acción Democrática (AD) e Juan Carlos Alvarado del Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI) – questi hanno detto che le elezioni del 2020 erano legittime e che non sapevano come superare la massiccia ondata di elettori chavisti.

Da quando i membri della nuova assemblea si sono insediati, l’assemblea del 2015 non ha messo piede nel Palacio Federal Legislativo, che ospita l’Assemblea Nazionale, vicino a Plaza Bolívar a Caracas.

In sostanza, quindi, il governo statunitense ritiene che la vera istituzione democratica del Venezuela sia quella che non si riunisce da sette anni e le cui forze politiche hanno deciso – contro il parere di AD e COPEI – di boicottare le elezioni del 2020.

Nel frattempo, all’inizio di gennaio 2023, il presidente del Venezuela Nicolás Maduro ha parlato con il giornalista veterano Ignacio Ramonet. Maduro ha detto a Ramonet di essere “pronto a dialogare al più alto livello e con relazioni di rispetto“.

Ha auspicato che “un alone di luce” raggiunga l’ufficio del presidente statunitense Joe Biden e permetta agli Stati Uniti di mettere da parte la loro “politica estremista“.

Ned Price non solo ha rifiutato questo ramo d’ulivo, ma ha anche affermato che l’approccio degli Stati Uniti a “Nicolás Maduro non cambierà“.

Si tratta di un’affermazione imbarazzante, dal momento che i membri del governo dello stesso Price si sono recati a Caracas nel marzo e nel giugno del 2022 per incontrare l’amministrazione Maduro e parlare della normalizzazione delle vendite di petrolio e del rilascio dei cittadini statunitensi detenuti.

Nel frattempo, la domanda di Tandon incombe sulla Casa Bianca.

* Fonte: Globetrotter

