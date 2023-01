Brasile. Il ruolo dei militari nel tentativo di colpo di stato

La folla di estrema destra che l’8 gennaio ha invaso il palazzo federale, il Congresso e la Corte Suprema e ha vandalizzato gli edifici governativi nella piazza dei Tre Poteri a Brasília, ha chiesto un “intervento militare” in Brasile.

Da novembre avevano allestito accampamenti davanti alle caserme dell’esercito in tutto il Paese, chiedendo ai militari di “rovesciare” l’elezione del presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva (noto come Lula).

L’11 novembre 2022, i comandanti delle forze armate hanno diffuso una nota in cui si dava ai campi golpisti un rifugio sicuro, non solo fisicamente ma anche legalmente.

È importante notare due elementi di questo documento: in primo luogo, i comandanti hanno affermato, attraverso un’interpretazione illogica, che gli accampamenti a favore di un colpo di Stato erano legali perché i manifestanti erano pacifici, e che “sia le possibili restrizioni dei diritti da parte di agenti pubblici che gli eventuali eccessi commessi nelle manifestazioni sarebbero stati riprovevoli”, nonostante il fatto che chiedere ai militari di organizzare un colpo di Stato sia un reato (articolo 286).

In pratica, i comandanti delle tre forze armate hanno agito come interpreti costituzionali, difendendo la legittimità democratica dei campi golpisti e dicendo, in anticipo, che qualsiasi misura presa dalle istituzioni contro i campi sarebbe stata considerata illegale da loro.

Il secondo elemento della nota faceva riferimento al concetto di “potere moderatore”. Ribadendo il loro impegno nei confronti del popolo brasiliano, i comandanti hanno affermato che le forze armate sono state “sempre presenti e moderatrici nei momenti più importanti della nostra storia”.

Il potere moderatore è stato introdotto nella Costituzione del 1824, sulla base delle idee di Benjamin Constant, il quale aveva previsto che per evitare “l’anarchia” che caratterizzava il concetto dei tre rami del governo, sarebbe stato necessario concedere a uno dei poteri (in Brasile, il monarca) un quarto potere, in grado di risolvere i disaccordi istituzionali.

Il 2 gennaio, quando il ministro della Difesa di Lula, José Múcio, ha detto di considerare gli accampamenti una “manifestazione di democrazia” e di avere “amici e parenti” che ne fanno parte, non ha fatto altro che ripetere quello che i militari dicono da novembre.

Il Brasile ha una lunga storia di interventi militari in politica. La Repubblica brasiliana è stata fondata con un colpo di Stato militare nel 1889.

Da allora fino al 1989, il Brasile ha sperimentato almeno 15 tentativi di colpo di Stato, di cui cinque hanno avuto successo: tra questi, una dittatura militare durata 21 anni.

Dopo la caduta della dittatura, nel 1985, i brasiliani si aspettavano che si stabilisse un controllo civile sui militari e che prevalesse il rispetto per la democrazia. Ma lo stesso processo di ridemocratizzazione è stato controllato dal governo militare uscente, attraverso una “lenta, graduale e sicura apertura politica”, secondo le parole dell’allora presidente militare Ernesto Geisel, e la pressione dell’esercito sull’Assemblea Costituente che ha scritto la Costituzione del 1989 ha garantito loro il ruolo di “garanti dei poteri e difensori della legge e dell’ordine”.

Durante i primi due mandati di Lula (dal 2003 al 2011) come presidente, i militari hanno adottato una strategia di lobbying nei confronti del governo. Dopo l’impeachment dell’ex presidente brasiliana Dilma Rousseff nel 2016, tuttavia, sembrano essere tornati in prima linea nella politica.

Sono cominciate a emergere dichiarazioni che incoraggiano i colpi di Stato da parte del personale militare attivo e della riserva, senza alcuna punizione, e persino l’allora comandante delle forze armate, il generale Eduardo Villâs Boas, ha dichiarato in un tweet di “ripudiare l’impunità” quando la Corte Suprema si stava preparando a decidere su una petizione di habeas corpus presentata da Lula nel 2018. Villâs Boas avrebbe poi descritto il suo tweet come un “allarme”.

L’esercito ha assunto posizioni importanti nel governo dell’ex presidente Michel Temer e ha ampliato la sua partecipazione politica sotto il governo dell’ex presidente Jair Bolsonaro, minacciando continuamente il processo elettorale del 2022.

L’8 gennaio, mentre gli edifici governativi di Brasília venivano vandalizzati dalla folla inferocita, è stato discusso un decreto di garanzia dell’ordine pubblico (GLO) e sono stati mobilitati 2.500 militari, pronti a rispondere all’escalation della situazione. Se tale decreto fosse stato firmato, le forze armate sarebbero state responsabili del controllo della sicurezza della capitale federale del Brasile.

Lula, invece, ha decretato un intervento federale “nell’area della sicurezza del Distretto Federale”, nominando al comando Ricardo Capelli, segretario esecutivo del Ministero della Giustizia. Il presidente ha poi dichiarato che se avesse effettuato un GLO, “allora si sarebbe verificato il colpo di Stato che queste persone volevano”.

Si sta indagando sul coinvolgimento dei militari negli atti dell’8 gennaio. Molti membri di riserva delle forze armate hanno partecipato agli atti.

Si sta indagando anche sulle ragioni per cui il Battaglione della Guardia Presidenziale, il battaglione dell’esercito responsabile della sicurezza del Palazzo del Planalto, non ha impedito ai manifestanti di invadere la sede del governo. “C’erano molte persone conniventi. C’erano molte persone della [polizia] conniventi. Molte persone delle forze armate erano conniventi. Sono convinto che la porta di Palazzo Planalto sia stata aperta per far entrare queste persone, perché non ci sono porte rotte. Questo significa che qualcuno ha facilitato il loro ingresso”, ha detto Lula.

Dopo l’istituzione dell’intervento federale, le forze di sicurezza, guidate dall’interveniente Ricardo Capelli, hanno represso e arrestato i manifestanti golpisti. L’esercito ha mobilitato veicoli blindati per bloccare e impedire alla polizia di entrare nell’accampamento e arrestare i responsabili l’8 gennaio.

Secondo il Washington Post, l’alto comandante dell’esercito, il generale Júlio César de Arruda, ha detto al ministro della Giustizia Flávio Dino: “Non arresterete le persone qui”. La polizia ha avuto il permesso di entrare nell’accampamento solo il giorno successivo.

Questo incidente è solo una manifestazione di ciò che le forze armate dicono dal novembre 2022: che si considerano un potere moderatore e che non permetteranno – anche dopo la distruzione dell’8 gennaio – che “agenti pubblici” compiano qualsiasi atto che considerano una “restrizione dei diritti” dei manifestanti golpisti.

L’esercito ha offerto un rifugio sicuro ai manifestanti golpisti prima e dopo aver vandalizzato gli edifici di Brasília e mentre chiedevano un intervento dell’esercito contro il presidente. Allo stesso tempo, non è stato in grado di proteggere il palazzo presidenziale da una tale folla. Questo manda un chiaro messaggio su chi l’esercito stava cercando di difendere e su quella che considera la sua vera missione.

In Brasile, diventa sempre più urgente che le masse, che hanno gridato in coro “Nessuna amnistia!” per Bolsonaro durante l’insediamento di Lula il 1° gennaio 2023, includano i militari nella loro richiesta.

****

Questo articolo è stato prodotto da Globetrotter in collaborazione con Revista Opera.

*Pedro Marin è caporedattore e fondatore di Revista Opera. In precedenza, è stato corrispondente in Venezuela per Revista Opera ed editorialista e corrispondente internazionale in Brasile per una pubblicazione tedesca. È autore di Golpe é Guerra-teses para enterrar 2016, sull’impeachment della presidente brasiliana Dilma Rousseff, e coautore di Carta no Coturno-A volta do Partido Fardado no Brasil, sul ruolo dei militari nella politica brasiliana.

21 Gennaio 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO