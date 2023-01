Turchia annulla la visita del ministro degli Esteri svedese

La Turchia ha annunciato di aver annullato una visita programmata del ministro della Difesa svedese, Pal Jonson.

La visita del ministro svedese era finalizzata a superare le obiezioni di Ankara alla richiesta di adesione della Svezia alla Nato. “La visita del ministro della Difesa svedese Pal Jonson in Turchia prevista il 27 gennaio ha perso significato, quindi la abbiamo annullata”, ha dichiarato il ministro della Difesa turcoHulusi Akar.

La Turchia ha usato come pretesto l’autorizzazione per lo svolgimento di una manifestazione anti-turca a Stoccolma per protestare contro l’estradizione dei rifugiati politici curdi e turchi dal paese. La Svezia ai primi di dicembre ha già estradato un rifugiato politico curdo – Mahmut Tat – indicato della lista nera compilata da Ankara.

Mahmut Tat, condannato in Turchia a sei anni e 10 mesi di carcere per appartenenza al Pkk , si era rifugiato in Svezia nel 2015 ma la sua richiesta di asilo è stata respinta. Tat era stato spedito a Istanbul ai primi di dicembre dopo essere stato arrestato dalla polizia svedese, ed era stato prelevato dalla polizia turca poco dopo il suo arrivo all’aeroporto di Istanbul

La Svezia come la Finlandia aspettano da mesi la ratifica del Parlamento di Ankara della loro adesione alla Nato. Senza il via libera di tutti i membri dell’Alleanza atlantica, i due paesi sono destinati a restare eterni candidati.

Nei giorni scorsi c’è stato negli Stati Uniti un incontro tra il segretario di Stato Usa, Antony Blinken con il ministro degli Esteri Cavusoglu, la prima dopo due anni dall’insediamento dell’amministrazione Biden.

Sul tavolo dei responsabili delle politica estera c’è il dossier sull’allargamento della Nato a Svezia e Finlandia, ma c’è anche il rognoso dossier sugli armamenti che la Turchia non riesce ad ottenere dagli Stati Uniti da quando Ankara è intervenuta militarmente in Siria bombardando le milizie curde. Ma a irritare gli Usa e la Nato è stato soprattutto l’acquisto nel 2019 da parte della Turchia di un sistema antimissile dalla Russia.

Ankara vorrebbe acquisire i jet militari F-16 statunitensi, ma il Congresso Usa ha escluso la vendita dei caccia bombardieri al Paese. Potrebbe però cambiare idea qualora Ankara dovesse impegnarsi a far entrare Svezia e Finlandia nella Nato. Ma il governo turco non sembra fin qui disponibile ad un simile compromesso. “Se gli Stati Uniti ci dicessero che dobbiamo ratificare l’adesione della Svezia e della Finlandia alla Nato per ottenere i jet F-16 dagli Usa, questo ci porterebbe a un vicolo cieco”, ha detto all’agenzia Reuters il vicepresidente della commissione Affari esteri del Parlamento turco, Berat Conkar.

