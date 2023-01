Germania. La “Panzerfraktion” insorge contro il governo sui Leopard all’Ucraina

Il dibattito sulla consegna di carri armati pesanti di fabbricazione tedesca a Kiev si fa di giorno in giorno più acceso dopo la riunione del “Gruppo di contatto per l’Ucraina” di venerdì a Ramstein, considerata un fallimento dagli attori che lavorano per il prolungamento e l’escalation della guerra.

I Verdi e l’FDP su questo tema si comportano ormai come partiti di opposizione, di fatto in sintonia con i partiti dell’Unione – guidati ancora una volta dalla deputata del FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann, che ha dato il tono alla ZDF venerdì sera: “La storia ci guarda, e la Germania purtroppo ha appena fallito”. Ha detto che la comunicazione del Cancelliere Olaf Scholz è stata un “disastro”.

A Ramstein, nonostante le enormi e accuratamente orchestrate pressioni interne ed esterne, il governo tedesco aveva per il momento rifiutato di piegarsi alle richieste di consegna immediata di carri armati “Leopard 2” all’Ucraina.

Il governo di coalizione SPD/Verdi/Liberali, inoltre, non ha rilasciato ad altri Paesi un permesso di consegna per i carri armati prodotti in Germania. Proprio questo rilascio è un fattore essenziale nel calcolo volto a fornire a Kiev un numero significativo, cioè almeno a tre cifre, di carri armati di produzione “occidentale”.

Strack-Zimmermann ha aggiunto in un’intervista al Tagesschau che: “Se non vogliono consegnare i Leopard 2, devono spiegare perché. Poi bisogna spiegare all’Ucraina il perché”. Ha detto che la discussione “non ci mette in buona luce, perché ovviamente il mondo occidentale si aspetta che sia la Germania a guidare”. “Noi” siamo “sconfortati”, ha rilevato ancora Strack-Zimmermann. “Siamo sempre dietro l’onda. Quindi aspettiamo sempre che succeda qualcosa”, ha denunciato l'”esperto di difesa”.

Il deputato dei Verdi Anton Hofreiter ha dichiarato domenica ai giornali del gruppo mediatico Funke di aver chiesto “subito” di iniziare l’addestramento dei soldati ucraini sui carri armati “Leopard”. Ha affermato che “la Germania” ha “commesso un errore considerevole a Ramstein e di conseguenza ha perso ulteriore prestigio”. Questo deve “essere corretto rapidamente”. La sua collega del gruppo parlamentare dei Verdi, Katrin Göring-Eckardt, ha dichiarato alla Funke-Zeitung che “avrebbe voluto che il governo tedesco avesse già spianato la strada per la consegna dei carri armati Leopard questa settimana”. Questi sono “urgentemente necessari in Ucraina”. L’Ucraina non stava “solo difendendo il proprio Paese, ma anche la nostra libertà”.

L’esperto di politica estera della CDU Roderich Kiesewetter ha denunciato sabato all’Augsburger Allgemeine che l’incontro di Ramstein ha “purtroppo portato a un ulteriore isolamento della Repubblica federale”. Ha inoltre dichiarato di essere “senza parole” per il fatto che solo il Ministro della Difesa Boris Pistorius, nominato giovedì, avrebbe dovuto commissionare un inventario dei carri armati disponibili nella Bundeswehr e nelle scorte industriali. È stato “imbarazzante e spaventoso”.

Domenica, il segretario generale della SPD Kevin Kühnert si è sentito in dovere di difendere il suo partito e la Cancelleria da “critiche eccessive e ostilità personali”. Ha dichiarato al Rheinische Post che la SPD rimane un “partner solidale e prevedibile dell’Ucraina democratica e libera”, senza perdere di vista il fatto che “milioni di tedeschi sono seriamente preoccupati per il coinvolgimento della Germania nella guerra”. Ha affermato che il Paese dovrebbe essere orgoglioso di essere il “secondo maggior donatore di aiuti” dopo gli Stati Uniti e di essersi “sganciato con successo dalla Russia”.

Il capogruppo parlamentare della SPD Rolf Mützenich si è espresso in modo molto più netto all’agenzia Dpa. “La signora Strack-Zimmermann e altri ci stanno forzando a un conflitto militare. Le stesse persone che oggi chiedono un’azione unilaterale con carri armati pesanti domani chiederanno aerei o truppe”, ha detto Mützenich. “La politica in tempo di guerra in Europa” non si fa “nello stile dei rituali di indignazione o con i rantoli”. Dopo questo intervento, Mützenich è stato definito “il più cinico e disgustoso politico tedesco” dal viceministro degli Esteri ucraino Andrij Melnyk su Twitter.

