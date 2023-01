Brasile e Argentina avviano i preparativi per una moneta comune

Questa settimana il Brasile e l’Argentina annunceranno l’avvio dei lavori preparatori per la creazione di una moneta comune, in un’operazione che potrebbe creare il secondo blocco valutario più grande del mondo.

Le due maggiori economie del Sudamerica discuteranno il piano in occasione di un vertice che si terrà a Buenos Aires questa settimana e inviteranno altre nazioni latinoamericane ad aderire.

L’attenzione iniziale si concentrerà su come una nuova valuta, che il Brasile suggerisce di chiamare “sur” (sud), possa dare impulso al commercio regionale e ridurre la dipendenza dal dollaro statunitense, hanno dichiarato i funzionari al Financial Times.

In un primo momento, la nuova valuta funzionerà in parallelo con il real brasiliano e il peso argentino.

“Ci sarà … una decisione per iniziare a studiare i parametri necessari per una moneta comune, che comprende tutto, dalle questioni fiscali alle dimensioni dell’economia e al ruolo delle banche centrali“, ha dichiarato al Financial Times il ministro dell’Economia argentino Sergio Massa.

“Si tratterebbe di uno studio sui meccanismi di integrazione commerciale“, ha aggiunto. “Non voglio creare false aspettative. . è il primo passo di un lungo cammino che l’America Latina deve percorrere“.

Inizialmente un progetto bilaterale, l’iniziativa sarà offerta ad altre nazioni dell’America Latina. “Sono l’Argentina e il Brasile che invitano il resto della regione“, ha detto il ministro argentino.

Secondo le stime del FT, un’unione valutaria che coprisse tutta l’America Latina rappresenterebbe circa il 5% del PIL globale. L’unione valutaria più grande del mondo, l’euro, comprende circa il 14% del PIL globale se misurato in termini di dollari.

Altri blocchi valutari includono il franco CFA, utilizzato da alcuni Paesi africani e agganciato all’euro, e il dollaro dei Caraibi orientali. Tuttavia, questi blocchi comprendono una fetta molto più piccola della produzione economica globale.

Il progetto richiederà probabilmente molti anni per essere realizzato; Massa ha ricordato che l’Europa ha impiegato 35 anni per creare l’euro.

Un annuncio ufficiale è atteso durante la visita del presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva in Argentina, che inizierà domenica sera, il primo viaggio all’estero del veterano di sinistra da quando ha assunto il potere il 1° gennaio.

Negli anni scorsi, Brasile e Argentina hanno discusso di una moneta comune, ma i colloqui sono naufragati per l’opposizione della banca centrale brasiliana all’idea, come ha dichiarato un funzionario vicino alle discussioni. Ora che i due Paesi sono entrambi governati da leader di sinistra, il sostegno politico è maggiore.

Un portavoce del ministero delle Finanze brasiliano ha dichiarato di non essere a conoscenza di un gruppo di lavoro su una moneta comune. Ha fatto notare che il ministro delle Finanze Fernando Haddad è stato coautore di un articolo l’anno scorso, prima di assumere il suo attuale incarico, in cui proponeva una moneta comune digitale sudamericana.

Gli scambi commerciali tra Brasile e Argentina sono fiorenti e hanno raggiunto i 26,4 miliardi di dollari nei primi 11 mesi dello scorso anno, con un aumento di quasi il 21% rispetto allo stesso periodo del 2021. Le due nazioni sono la forza trainante del blocco commerciale regionale Mercosur, che comprende anche Paraguay e Uruguay.

Le attrattive di una nuova moneta comune sono più evidenti per l’Argentina, dove l’inflazione annuale si avvicina al 100 percento mentre la banca centrale stampa denaro per finanziare la spesa. Nei primi tre anni di mandato del Presidente Alberto Fernández, secondo i dati della banca centrale, la quantità di denaro in circolazione è quadruplicata e la banconota di peso di maggior taglio vale meno di 3 dollari al tasso di cambio parallelo ampiamente utilizzato.

Tuttavia, in Brasile ci sarà preoccupazione per l’idea di agganciare la più grande economia dell’America Latina a quella del suo vicino perennemente instabile. L’Argentina è stata in gran parte tagliata fuori dai mercati internazionali del debito dopo il default del 2020 e deve ancora più di 40 miliardi di dollari al FMI per il salvataggio del 2018.

Lula resterà in Argentina per il vertice di martedì della Comunità dei 33 Stati dell’America Latina e dei Caraibi (Celac), che riunirà i nuovi leader di sinistra della regione per la prima volta da quando un’ondata di elezioni lo scorso anno ha invertito la tendenza della destra.

Il presidente colombiano Gustavo Petro parteciperà probabilmente all’evento, insieme al cileno Gabriel Boric e ad altre figure più controverse come il presidente socialista rivoluzionario del Venezuela Nicolás Maduro e il leader cubano Miguel Díaz-Canel. Il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador in genere evita i viaggi all’estero e non ha in programma di partecipare alla conferenza.

Il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador, che in genere evita i viaggi all’estero, non è previsto che partecipi. Domenica a Buenos Aires sono previste proteste contro la partecipazione di Maduro [su input statunitense, ovvio…, ndr].

Il ministro degli Esteri argentino, Santiago Cafiero, ha dichiarato che il vertice prenderà anche impegni su una maggiore integrazione regionale, sulla difesa della democrazia e sulla lotta al cambiamento climatico.

Soprattutto, ha dichiarato al Financial Times, la regione deve discutere il tipo di sviluppo economico che desidera in un momento in cui il mondo è affamato di cibo, petrolio e minerali dell’America Latina.

“La regione ha intenzione di fornirli in modo da trasformare la sua economia [esclusivamente] in un produttore di materie prime o in un modo che crei giustizia sociale [aggiungendo valore]?“, ha affermato.

Alfredo Serrano, economista spagnolo che dirige il think-tank politico regionale Celag a Buenos Aires, ha affermato che il vertice discuterà di come rafforzare le catene del valore regionali per sfruttare le opportunità regionali, oltre a fare progressi su un’unione valutaria.

“I meccanismi monetari e di cambio sono fondamentali“, ha affermato. “Oggi in America Latina, date le sue forti economie, c’è la possibilità di trovare strumenti che sostituiscano la dipendenza dal dollaro. Questo sarà un passo avanti molto importante“.

Manuel Canelas, politologo ed ex ministro del governo boliviano, ha affermato che la Celac, fondata nel 2010 per aiutare i governi dell’America Latina e dei Caraibi a coordinare le politiche senza gli Stati Uniti o il Canada, è l’unico organismo di integrazione pan-regionale sopravvissuto nell’ultimo decennio, mentre altri sono caduti in disgrazia.

Tuttavia, i presidenti di sinistra dell’America Latina devono ora affrontare condizioni economiche globali più difficili, una politica interna più complicata con molti governi di coalizione e un minore entusiasmo dei cittadini per l’integrazione regionale.

“Per questo motivo, tutti i passi verso l’integrazione saranno certamente più cauti… e dovranno concentrarsi direttamente sul raggiungimento di risultati e sulla dimostrazione della loro utilità“, ha ammonito.

* dal Financial Times



24 Gennaio 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO