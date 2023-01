Congo. Il blocco occidentale, con in testa la Francia, sceglie soluzione militare

«The West is not interested in addressing the issues facing DRC, such as the UN-reported collaboration between the Congolese army and other illegal armed groups including the genocidal forces of FDLR, and the protection of Congolese citizens’ rights». («L’Occidente non ha interesse a risolvere i problemi della RDC, come la collaborazione denunciata dai rapporti delle NU tra l’esercito congolese e i gruppi armati illegali, tra cui le forze genocidarie FDLR, e la (mancata, ndr) protezione dei diritti dei cittadini congolesi»).

Con le sfumature del linguaggio diplomatico, questo osservatore della crisi congolese (@LawrenceRugwiro) denuncia l’atteggiamento del blocco capitalista euro-atlantico (l’Occidente) che non ha nulla da ridire, al contrario, sull’alleanza tra le FARDC e le FDLR, né sul dovere non adempiuto da parte dello Stato congolese di proteggere le proprie popolazioni.

Da notare ugualmente che, se numerosi rapporti onusiani hanno evidenziato in questi anni le collusioni sul piano economico e militare dell’esercito della RDC con i ribelli hutu ruandesi usciti dalle ex Forze armate ruandesi e dalle milizie Interahamwe responsabili del genocidio del 1994, la Missione dell’ONU (MONUSCO) sul posto non ne tiene conto e continua ad appoggiare la coalizione dei «lealisti» con le bande armate che dovrebbero invece essere eradicate.

E’ emblematico in questo senso che la Francia abbia redatto e fatto approvare d’Assemblea generale delle NU (AGNU), in data 20 dicembre 2023, la Risoluzione 2667 che annulla una precedente decisione relativa all’obbligazione della notificatione d’acquisto d’armi e altro materiale militare da parte del governo della RDC.

Di conseguenza, le FARDC possono ormai contare sulla non tracciabilità a monte e a valle delle armi acquisite, che potranno in tal modo essere direttamente fornite alle FDLR e alle altre milizie suppletive senza che se ne individui la fonte.

Ma non solo, perché la scomparsa delle tracce sulla provenienza delle armi utilizzate nelle guerra dell’Est permetterà anche di nascondere la provenienza dalle FARDC di quelle in dotazione all’M23, che se ne è procurato lungo il corso di tutta la sua storia di battagle contro l’esercito regolare. Un dato inquietante per le autorità congolesi, perché in contraddizione con la tesi governativa (recentemente sposata dalle potenze occidentali) dell’« aggressione ruandese», tesi nella quale Kigali figura come sponsor dell’M23, a cui fornirebbe sostegno militare ed armamento.

Un altro aspetto va sollevato sulle conseguenze della R 2667 e sulle intenzioni di chi ne ha redatto la lettera. Il via libera al rafforzamento militare delle milizie tribali nella guerra contro l’M23 avrà, tra i suoi effetti, un aumento esponenziale delle vittime civili tra le popolazioni supposte sostenere la ribellione ed obiettivo principale di queste bande armate.

Un tale scenario è tipico delle teorie contro-insurrezionali della Scuola militare di Parigi, chiamata Dottrina della « Guerra Rivoluzionaria » (DGR), che ha fatto centinaia di migliaia di morti tra le popolazioni civili quando è stata applicata in Camerun, Algeria e Ruanda.

Si tratta di una Dottrina della guerra totale, accompagnata dall’azione segreta, da operazioni psicologiche, dalla disinformazione, dalla tortura e dalla pulizia etnica, insomma del terrore diffuso, ed attuata con il concorso indispensabile di una serie variegata di forze irregolari, autoctone e non.

Due giorni dopo la promulgazione della Risoluzione, sono sbarcati in un albergo di Goma, capitale provinciale del Nord-Kivu, due contingenti di militari. Il primo, costituito dai soldati della società privata russa Wagner, tristemente celebri per le atrocità commesse contro i civili nella Repubblica centrafricana e altrove ; il secondo, composto da ex combattenti della Legione Straniera francese originari dell’Europa dell’Est.

E’ un caso? E c’è pure da chiedersi se Parigi e Mosca, divise dalla guerra in Ucraina, non si ricompongano in una sorta ambigua di concorrenza nella cooperazione riunendo le proprie forze a sostegno della coalizione promossa dalle FARDC nella guerra contro l’M23.

Il tutto in opposizione all’opzione degli organismi regionali africani che, attraverso il Processo di Nairobi (sostenuto dall’EAC) e il Processo di Luanda (appoggiato dai paesi della Conferenza internazionale della regione dei Grandi Laghi / CIRGL), insistono per una soluzione negoziata tra Kinshasa e l’M23. Una scelta a cui si è recentemente unito Sua Santità, Papa Francesco Bergoglio, che in una dichiarazione rilasciata a gennaio ha invitato le autorità della RDC al Dialogo con l’M23.

* da Il Faro di Roma

26 Gennaio 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO