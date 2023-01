Ucraina. I giornalisti stranieri “non sanno” come raccontare la realtà della guerra

La testata ucraina Interfax-Ukraine riferisce che, secondo un sondaggio condotto dall’Istituto internazionale di sociologia di Kiev (KIIS) e dal Centro per le comunicazioni strategiche e la sicurezza delle informazioni, più della metà dei giornalisti stranieri intervistati in Ucraina considera le difficoltà nell’ottenere informazioni dalle autorità di Kiev come un problema significativo.

Secondo l’analisi dei risultati dell’indagine, il 51% dei giornalisti intervistati ha indicato che le difficoltà nell’ottenere informazioni dalle autorità sono un problema “significativo” e “piuttosto significativo”.

Tra i problemi principali, i giornalisti hanno menzionato un atteggiamento di parte nei confronti dei media; incapacità dei servizi stampa di lavorare con i giornalisti; riluttanza a fornire commenti ufficiali o ad assumersi la responsabilità della decisione; processo troppo lungo e complicato di coordinamento e accesso a funzionari e istituzioni a loro subordinati (è stato menzionato più spesso l’accesso complicato alle istituzioni mediche).

Inoltre, secondo i giornalisti stranieri, in Ucraina mancano informazioni sugli eventi al fronte: statistiche militari, informazioni sull’ultimo corso dell’evento.

“Allo stesso tempo, la maggior parte degli intervistati considera questa situazione abbastanza prevedibile, perché durante la guerra tali informazioni sono segrete. Tuttavia, secondo una parte significativa dei giornalisti, anche in queste condizioni le autorità potrebbero pubblicare più informazioni. Secondo loro, la divulgazione delle proprie perdite e il riconoscimento degli errori hanno aumentato il livello di fiducia in essa“, afferma il rapporto.

Inoltre, si osserva che i giornalisti stranieri considerano i tentativi di nascondere gli errori e di controllare e censurare troppo attentamente le informazioni come un rischio significativo per la reputazione delle autorità ucraine.

Tra gli altri potenziali rischi di una comunicazione insufficiente, hanno citato l’attenzione rivolta solo a pochi importanti media (prevalentemente TV) invece di una distribuzione più uniforme dell’attenzione tra diversi tipi di media, regioni e dimensioni, che manterrebbe l’attenzione e l’impegno nei confronti dell’Ucraina tra un pubblico molto più vasto.

Per quanto riguarda le informazioni che i media non potevano ottenere, molto spesso tali informazioni riguardavano le statistiche: il numero di vittime, feriti e prigionieri; in particolare, è impossibile ottenere il permesso di filmare sul territorio degli ospedali.

Il sondaggio è stato condotto nel settembre-dicembre 2022 utilizzando il metodo delle interviste personali tra i giornalisti dei media stranieri che hanno visitato l’Ucraina almeno una volta dopo il 24 febbraio 2022 e hanno pubblicato almeno un materiale sulla guerra in Ucraina.

Sono stati intervistati circa 55 giornalisti (reporter e corrispondenti di media stranieri), in rappresentanza di 28 paesi, oltre a cinque faccendieri ucraini che avevano esperienza di lavoro con giornalisti stranieri in Ucraina. Va notato che la maggior parte degli intervistati erano rappresentanti dei paesi del G7 e dei paesi confinanti con l’Ucraina.

Il KIIS ha sottolineato che lo studio non è rappresentativo di tutti i rappresentanti dei media stranieri che lavorano in Ucraina ed esprime l’opinione solo di coloro che vi hanno preso parte.

Da Interfax Ucraina

