Terremoto politico a Kiev. La sinistra ucraina (messa al bando) spiega cosa sta accadendo

Intervista ad Alexei Albu, esponente del partito Borotba e sopravvissuto alla strage di Odessa

L’ondata di dimissioni e destituzioni di alti funzionari ucraini è solo l’ultimo scossone di un più ampio terremoto politico che sta facendo tremare Kiev. Tutto è iniziato con le dimissioni di Oleksij Arestovych, uno dei consiglieri più di spicco del presidente Volodymir Zelensky, travolto dalle polemiche dopo aver messo in dubbio la causa del disastro di Dnipro.

Il giorno dopo la sua lettere di rinuncia, il 18 gennaio, un elicottero si schianta su un asilo a Brovery, a bordo c’erano il ministro degli Interni, il suo vice ed il segretario di Stato, tutti e tre morti. Nell’indagine, affidata ai servizi di sicurezza ucraini (SBU), non è escluso il sabotaggio.

Nel frattempo uno scheletro viene tirato fuori dall’armadio dell’SBU. Il capo dell’intelligence militare, (GUR), Kirill Budanov, in un’intervista al Wall Street Journal, accusa i servizi di sicurezza dell’omicidio di Denis Kireev, uno dei suoi più stretti uomini di fiducia, a cui aveva dato l’incarico di sedere al tavolo dei negoziati di Gomel. Inutilmente il consigliere di Zelensky, Mykhailo Podolyak, aveva cercato di minimizzare, parlando di “mancanza di coordinamento” tra SBU e GUR.

In una successiva intervista rilasciata a Radio Svoboda, Budanov ha dichiarato che il suo funzionario era stato eliminato da agenti dell’SBU al fine di affossare il processo di negoziazione.

Poche ore dopo arrivano le dimissioni di Kyrilo Timoshenko, vice capo dell’Ufficio presidenziale, arrivate dopo l’annuncio di Zelensky riguardo “decisioni sul personale”, seguite da quelle del vice ministro della Difesa ucraino Vyacheslav Shapovalov, del sostituto procuratore generale, Oleksiy Symonenko, e alcuni governatori di diverse regioni controllati da Kiev, tra cui Kherson e Zaporizhye.

Davanti a questa rapida e drammatica successione dei fatti, l’apparato di potere costruito attorno a Zelensky potrebbe implodere? Rischiamo di assistere ad una notte dei lunghi coltelli?

Abbiamo chiesto un commento ad un esponente dell’opposizione di sinistra (messa fuorilegge dal governo), Alexei Albu, deputato del consiglio di Odessa per il partito Borotba, sopravvissuto alla strage del 2 maggio 2014 e rifugiato a Lugansk.

Raffica di dimissioni e destituzioni, cosa sta accadendo nella Junta di Kiev?

Il governo ucraino non è omogeneo. Diversi clan politici hanno diversi mecenati stranieri. Qualcuno interagisce con il settore semicivile, ad esempio con varie fondazioni, come la Free Soros Society, USAID, UKAID, IRI, NED, Freedom House, Conrad Adenauer Foundation, ecc.

Alcuni interagiscono direttamente con agenzie di intelligence straniere, come la CIA e l’MI-6. Qualcuno rappresenta gli interessi del capitale europeo.

Le dimissioni dal governo ucraino possono indicare divisioni all’interno del campo imperialista: dividono le rimanenti zone di influenza politica.

Il 16 gennaio parlamento lancia una petizione per le dimissioni di Arestovich, che arrivano con un post su Facebook il giorno dopo. Cos’ha portato a questa eclatante destituzione?

L’uscita di Arestovich potrebbe essere correlata al suo desiderio di diventare il principale negoziatore dall’Ucraina con la parte russa.

Invia spesso al Cremlino segnali di essere, fra tutto l’establishment politico ucraino, la figura più adeguata. E quindi, il candidato più conveniente per i negoziati.

Le contraddizioni all’interno dell’élite ucraina si intensificano e crescono ogni giorno.

Pertanto, Arestovich vuole dissociarsi dai rabbiosi russofobi, perché pensa al suo futuro politico nella realtà del dopoguerra. In questa realtà, l’Ucraina dovrà ancora negoziare con la Russia.

Quali equilibri si sono rotti all’interno del gruppo di potere che governa l’Ucraina?

Sfortunatamente, non disponiamo di informazioni privilegiate. Possiamo trarre conclusioni solo dalle manifestazioni esterne di determinati processi.

Probabilmente il gruppo che era collegato all’MI6 sta perdendo terreno. E il gruppo associato alla CIA, al contrario, si rafforza.

La CIA controlla il lavoro dell’Ufficio nazionale anticorruzione dell’Ucraina, che ha avviato gli arresti di funzionari di alto rango. Era impossibile senza un permesso dall’alto.

Lo vediamo in altri segni che hanno influenzato gli arresti di alti funzionari e uomini d’affari nella regione di Odessa.

Riguardo il disastro aereo di Brovery si sono diffuse alcune voci su un inside job. Alla luce di quello che sta accadendo lo ritieni possibile?

Sappiamo che Monastyrsky (ministro dell’Interno, NdR), che si trovava a bordo, aveva iniziato ad allontanarsi da Zelensky. E iniziò un riavvicinamento politico con Zaluzhny. Inoltre il viceministro, che ha supervisionato molti casi criminali di alto profilo che interessavano gli interessi del gruppo Zelensky, è morto in elicottero. Ciò suggerisce che l’elicottero potrebbe non essersi schiantato a causa di un malfunzionamento.

Lo scandalo sull’omicidio di Kireev mostra una frattura in seno all’intelligence. Perché questa vicenda è venuta fuori proprio adesso?

Il fatto che queste informazioni siano apparse solo ora può indicare che alcuni clan politici vogliono usarle nella loro lotta interna. Questo è l’ulteriore segno di una grave divisione e squilibrio nel sistema.

Queste vicende possono portare ad una implosione del governo o il potere di Zelensky resta ben saldo?

Oggi tutti gli attori che giocano sulla scacchiera ucraina capiscono che è impossibile mostrare all’opinione pubblica il reale stato delle cose. Pertanto c’è un tacito consenso al silenzio. Questo perché se la gente capirà che le autorità non sono monolitiche ma invece sono deboli, si rifiuterà di combattere. Questo non è vantaggioso per chi trae vantaggio del conflitto militare. Tuttavia, come possiamo vedere, alcuni clan politici hanno violato questo consenso. Ciò potrebbe provocare una reazione a catena e mandare tutto a rotoli. Pertanto, le autorità e i responsabili dei gruppi di opposizione faranno di tutto per mantenere il sistema stabile.

Alcuni giorni fa Victor Medvedchuk ha lanciato la proposta di un nuovo movimento politico, una specie di “partito della pace” da opporre al “partito della guerra”, incassando l’adesione di personalità come Azarov. Un progetto del genere potrebbe sostituirsi all’attuale governo?

No. Questa opzione è esclusa. Il popolo del Donbass e quella parte del popolo ucraino che non sostiene i nazionalisti e attende la liberazione disprezza Medvedchuk. Un tentativo di assumere posizioni di leadership porterà a un conflitto con la società. Penso che il suo tempo sia scaduto. È tempo di nuovi, giovani leader.

* da Pressenza



