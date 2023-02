Gran Bretagna: “Siamo la classe operaia, e siamo tornati”

Con queste parole, Mick Lynch segretario della RMT , ha arringato la folla di scioperanti a Westminster, in una giornata che ha visto l’inizio di una nuova ondata di mobilitazioni in tutta la Gran Bretagna.

La richiesta di aumenti salariali e di contratti adeguati sono al centro di diverse vertenze che stanno interessando molti settori, in particolare quello pubblico, dove il 1 febbraio hanno scioperato circa mezzo milioni di lavoratori: ferrovieri, insegnanti, personale del pubblico impiego (Civil Servants), lavoratori dell’università.

A questi vanno aggiunti gli infermieri e le infermiere del settore sanitario (NHS) e lo staff delle ambulanze che sciopereranno nei prossimi giorni, in continuità con le iniziative intraprese già nel mese di dicembre dello scorso anno.

L’ultimo tassello di questo quadro composito sono stati i pompieri della Fire Brigade Union che a stragrande maggioranza hanno votato per lo sciopero.

Ma la giornata di ieri è stata anche un importante momento di mobilitazione contro la draconiana legge anti-sciopero in via di approvazione – Minimum Service Levels Bill – che introduce la “precettazione” dei lavoratori in alcuni settori essenziali e il licenziamento in caso di mancato adempimento delle norme, assolutamente arbitrarie, di obbligo al lavoro.

Il segretario generale della TUC Paul Nowak – che raggruppa i sindacati di categoria – ha consegnato, al numero 10 di Downing Street, al primo ministro britannico Rishi Sunak, una petizione sottoscritta da 200 mila persone finalizzata a far cadere la proposta di legge, già passata alla Camera dei Comuni.

Il Segretario dell’Aslef, uno dei sindacati che insieme alla RMT sta portando avanti la dura lotta dei ferrovieri, ha detto senza mezzi termini: “se non hai il diritto di sciopero, allora sei uno schiavo”.

Alla campagna di sistematica denigrazione che i tories stanno portando avanti nei confronti dei lavoratori in via di mobilitazione risponde Matt Wark, segretario generale del sindacato dei pompieri (FBU): “i sindacati stanno lottando non per demolire i sevizi pubblici, ma per salvarli”.

Ci voleva l’azione dei lavoratori e delle lavoratrici per rendere evidente la bancarotta delle politiche neoliberiste lì dove per prime si sono insediate in Europa. Iniziative che hanno un forte sostegno popolare e che stanno affossando il già scarso consenso nei confronti della classe politica conservatrice.

Ed anche il settore “privato” si sta muovendo.

Abbiamo tradotto dalla prestigiosa testata socialista Tribune Magazine questo reportage sul primo sciopero degli operai di Amazon in Gran Bretagna.

Alcuni mesi fa avevamo tradotto un’intervista alla vittoriosa campagna di sindacalizzazione degli operai di un magazzino Amazon nello Stato di New York a Staten Island in cui di fatto – al di là delle specificità dei differenti contesti – le condizioni di lavoro, la modalità di operare di un sindacato combattivo e la risposta “spontanea” della classe erano del tutto simili: per niente diverse da quelle che si ritrovano nel comparto logistico anche nel nostro paese.

Per riprendere le parole del comizio di Lynch, leader sindacale popolarissimo anche tra gli attivisti di Amazon: “siamo qua, chiediamo un cambiamento, ci rifiutiamo di svenderci, e vinceremo per la nostra gente alle nostre condizioni”.

Buona lettura.

All’interno del primo sciopero di Amazon della Gran Bretagna

Taj Ali

Amazon è una delle aziende più ricche del mondo, ma i suoi lavoratori non sono pagati abbastanza per vivere. Ecco perché oggi (il 25 gennaio, ndT), il personale del magazzino di Coventry ha fatto la storia organizzando il primo sciopero ufficiale del Regno Unito.

Sono le 5 del mattino e Amin è sul picchetto fuori dal magazzino Amazon a Coventry. È uno delle centinaia di lavoratori di Amazon che hanno fatto la storia, essendo il primo in assoluto nel Regno Unito a impegnarsi in azioni formali di sciopero. È una fredda mattina d’inverno, e siamo riuniti intorno al fuoco, impegnati in una conversazione su questo momento importante.

Amin lavora qui da quasi tre anni. Non avrebbe mai pensato di trovarsi su un picchetto, ma dice che non aveva scelta. “Il costo della vita sta salendo. Le cose sono molto, molto difficili, non solo per me ma per le persone in tutto il Regno Unito. I prezzi stanno salendo. I prezzi dell’energia sono ridicoli. Quando hai una famiglia da sfamare, è ancora più difficile”.

Sul fuoco c’è anche Mark, che ha lavorato in Amazon per quasi quattro anni. “Non c’era nessun altro posto dove andare”, spiega. “Molte persone qui dipendono da questi posti di lavoro e meritano molti più soldi. Non dovresti vivere appena sopra la soglia di povertà quando lavori per una delle aziende più ricche del mondo”.

Mark ha ragione: Amazon è una delle aziende più redditizie del pianeta, con un fatturato annuo che sale a $ 386 miliardi nel 2020. Con la chiusura delle strade principali, il suo modello di vendita online lo ha reso uno dei principali beneficiari della pandemia; le vendite nel solo Regno Unito sono aumentate del cinquantuno percento quell’anno, per raggiungere i 19,4 miliardi di sterline. Inoltre, Amazon UK Services Limited ha riferito di aver pagato solo 10,8 milioni di sterline di tasse nel 2021, nonostante abbia registrato un utile ante imposte di 204 milioni di sterline.

“Non stavamo salvando vite umane durante la pandemia, ma stavamo lavorando”, dice Mark. “Lavoravamo con circa 800 persone ogni sera in un magazzino. A quel punto, avevo un’e-mail per mostrare alla polizia che ero un lavoratore chiave se fossi stato fermato sulla strada; due anni dopo, sono solo “non qualificato”.

Date queste circostanze e una crisi del costo della vita, i lavoratori hanno visto gli aumenti salariali proposti di 35-50 pence l’anno scorso come un calcio nei denti. Così, ad agosto, i lavoratori di Amazon in tutto il paese hanno affrontato il colosso. Da Rugby a Rugely, da Doncaster a Bristol e, naturalmente, Coventry, i lavoratori si sono impegnati in una serie di scioperi selvaggi.

Questi scioperi sono iniziati nel sito Amazon di Tilbury, nel Kent, per un aumento salariale proposto di 35 pence. Sebbene non ufficiali, gli scioperi hanno dimostrato la forza dei sentimenti tra una forza lavoro demoralizzata e oppressa e avrebbero portato a una crescente sindacalizzazione in un certo numero di magazzini Amazon.

“Io e praticamente tutti gli altri nel magazzino siamo stati coinvolti“, dice Amin. “È stata una protesta pacifica. Non siamo stati pagati per quelle ore, ma avevamo bisogno di far sentire la nostra voce“.

Ai lavoratori di Coventry fu offerto un aumento di stipendio di 50 pence all’epoca. Con l’inflazione alle stelle, l’aumento degli affitti e le bollette alle stelle, lavoratori come Amin si sono sentiti insultati.

“Nessuno ne era contento. Abbiamo lavorato molto duramente durante la pandemia e Amazon ha aumentato i suoi profitti. Impegnarsi in scioperi selvaggi era qualcosa che la gente voleva fare da molto tempo. L’offerta di paga è stata la scintilla che ha acceso il fuoco“.

Durante questi scioperi selvaggi, esisteva un certo grado di coordinamento tra i lavoratori nei diversi magazzini, con i social media uno strumento importante per diffondere informazioni. I lavoratori dei gruppi Telegram condividevano spesso clip di Mick Lynch della RMT che parlava in TV e notizie di sindacati che vincevano aumenti salariali, incoraggiando i lavoratori di Amazon a chiedere di meglio.

“È da lì che la maggior parte delle persone ha preso la propria motivazione“, dice Amin. “Abbiamo anche avuto il sostegno di Doncaster, Rugeley e altri luoghi in tutto il Regno Unito.“

Indossando un berretto della Fire Brigades Union, Zarah Sultana, la deputata di Coventry South, arriva sul picchetto intorno alle 6 del mattino. Molti dei suoi elettori lavorano in questo magazzino e lei è determinata a sostenerli.

“Oggi è un momento storico“, dice al Tribune. “Amazon è una delle aziende più redditizie al mondo. Durante la pandemia, Jeff Bezos avrebbe potuto dare a ogni singolo lavoratore un bonus di £ 90.000 ed essere ancora ricco come lo era durante l’inizio della pandemia.”

“Questa è una società che ha realizzato 23 miliardi di sterline di vendite nel Regno Unito [nel 2021] e ha offerto ai lavoratori solo un aumento di stipendio di 50 pence, il che è un insulto. È uno schiaffo in faccia quando abbiamo una crisi del costo della vita. Solo un lavoratore Amazon su quattro a Coventry afferma di potersi permettere di pagare le bollette, secondo un sondaggio GMB.

Quando guardiamo alla salute e alla sicurezza in tutta Amazon, è assolutamente scioccante. Più di mille feriti gravi dal 2016. Dal 2018, nel magazzino di Amazon qui a Coventry, hanno ricevuto 59 chiamate in ambulanza. La gente sta svenendo. Le persone hanno gravi lesioni come ustioni e incidenti traumatici“.

Sindacalizzazione

Dopo questi scioperi selvaggi, Amin e molti dei suoi colleghi si sono uniti al sindacato GMB. Originario dell’Africa occidentale, prima di trasferirsi in Norvegia e poi nel Regno Unito, Amin afferma che l’adesione al sindacato lo ha aiutato a familiarizzare con i diritti dei dipendenti qui.

Come Amin, Mark è stato coinvolto nel sindacato GMB. Pur non essendo un rappresentante sindacale, è esplicito nel suo sostegno alla sindacalizzazione. Mi racconta che molti lavoratori spesso si rivolgono a lui nell’area fumatori e in altre aree comuni, chiedendo come possono essere coinvolti nel sindacato.

Amazon è un luogo notoriamente difficile da organizzare per i sindacati, non solo per la loro cultura antisindacale, ma anche per la prevalenza di agenzie e, in particolare nel contesto del Regno Unito, di una forza lavoro composta prevalentemente da immigrati provenienti da vari paesi, che non hanno familiarità con il movimento operaio britannico.

“Mentre abbiamo cercato di costruire il sostegno per questo sindacato e far avanzare questo sindacato, abbiamo avuto così tanti problemi con la barriera linguistica. Quindi abbiamo tradotto tutto“, spiega Mark. “Abbiamo avuto un certo sostegno da alcune università del nord che hanno tradotto tutto ciò che potevamo desiderare in ogni singola lingua.“

Mentre sta per lasciare il picchetto, chiedo a Zarah Sultana cosa può fare di più il movimento operaio per impegnarsi con questi lavoratori. “Il movimento sindacale deve adattarsi ed evolversi alla natura mutevole del lavoro, cose ovvie come la letteratura in diverse lingue, ma anche rappresentanti e organizzatori che riflettono la diversa natura del Regno Unito, specialmente nei luoghi di lavoro come i magazzini“, dice.

“Abbiamo lavorato all’organizzazione in Amazon per oltre dieci anni“, afferma Rachel Fagan, organizzatrice GMB nelle Midlands. “Abbiamo fatto un sacco di lavoro solido a Coventry. Abbiamo avuto membri GMB che si sono trasferiti a Coventry quando quel sito è stato aperto per la prima volta.“

Pur iniziando con un numero relativamente piccolo di membri GMB, l’ultimo anno circa ha visto un aumento significativo della densità sindacale nel magazzino. Dopo la pietosa offerta di paga dell’anno scorso, Rachel dice di aver ricevuto telefonate da lavoratori che dicevano che stavano facendo dimostrazioni selvagge nelle fabbriche.

I lavoratori avrebbero portato la loro protesta al centro di Coventry per far arrivare il messaggio al grande pubblico. Insieme ad altri organizzatori del GMB, Rachel ha partecipato alla manifestazione e ha incontrato un mix di membri del sindacato e non membri.

“Abbiamo iniziato a costruire una relazione con alcuni di quei leader naturali all’interno del posto di lavoro“, racconta al Tribune, spiegando come ha preso un libro e una penna, annotando i nomi per creare dei gruppi WhatsApp. “Abbiamo avuto così tanto interesse che abbiamo dovuto creare un secondo gruppo WhatsApp. Ad un certo punto, abbiamo avuto 700 lavoratori che si sono uniti“.

Oltre alla crisi del costo della vita, le preoccupazioni per la salute e la sicurezza e le cattive condizioni di lavoro avrebbero creato la tempesta perfetta.

“I lavoratori fanno il massimo per un’azienda di proprietà di uno degli uomini più ricchi del mondo, che spedisce razzi nello spazio per hobby, mentre i suoi stessi lavoratori sono in difficoltà e fisicamente non possono più stringere la cinghia”.

Nel corso dei mesi autunnali, sempre più persone si sono iscritte al sindacato, con uno sforzo concertato da parte degli organizzatori GMB che hanno volantinato i lavoratori nel parcheggio.

“Siamo arrivati alla festa un po’ tardi“, dice Mark a proposito della crescente ondata di scioperi in altre industrie. “A causa delle scappatoie e dell’altezza delle recinzioni che il governo conservatore ha messo sulla nostra strada, abbiamo dovuto fare lo scrutinio due volte. La prima volta abbiamo fallito per tre voti, il che ci ha distrutto l’anima. Ma siamo tornati più forti e stiamo andando avanti“.

Per Mark, la crescente ondata di azioni di sciopero, la più grande degli ultimi decenni, è qualcosa che mantiene alto il morale dei lavoratori di Amazon. “I vigili del fuoco, gli infermieri e gli operatori delle ambulanze sono ciò che tiene insieme questo Paese. Queste persone valgono il loro peso in oro.

Non riesco a vedere nessuno del Governo che entra in un edificio in fiamme per tirare fuori un bambino. Non vedo nessuno di loro cercare di fare la rianimazione cardiopolmonare a qualcuno che sta morendo. Non riesco a vederli seduti con i pazienti nei reparti, sapendo che stanno esalando i loro ultimi respiri. Queste persone non hanno la minima idea di cosa significhi vivere in questo mondo“.

Il giro di vite

L’organizzazione in Amazon non è stata priva di sfide: i lavoratori e gli organizzatori GMB sono convinti che Amazon stia cercando di reprimere il dissenso e il malcontento.

Questo è evidente per me non appena arrivo al magazzino. Ci sono due picchetti in funzione, sia all’ingresso che al drive-in. Amazon ha assunto guardie di sicurezza private a piedi e parcheggiate in veicoli a pochi metri da entrambi i picchetti. “Sono davvero sorpreso da quello che sto vedendo oggi”, dice Amin. “Non ho mai visto questo livello di sicurezza prima d’ora“.

Negli ultimi mesi, è stato segnalato un aumento delle recinzioni, delle telecamere a circuito chiuso e della presenza di personale di sicurezza. Stuart Richards, un organizzatore GMB, indica un percorso precedentemente pubblico che ora è stato chiuso al pubblico. Il percorso conduce al magazzino di Amazon e si trova a breve distanza dal picchetto.

È stata dipinta una nuova linea gialla ed è stata installata una nuova telecamera a circuito chiuso. “Sono così spaventati da persone come noi all’esterno, senza sapere che siamo già presenti all’interno“, dice ridendo.

C’è anche una significativa presenza della polizia sul picchetto, cosa che non va giù bene ai lavoratori in sciopero. “Vogliono intimidirci“, dice Ahmed, un giovane lavoratore di Amazon che è arrivato nel Regno Unito cinque anni fa come rifugiato dall’Eritrea e ha lavorato nel magazzino per quattro anni.

Ci sono molti come lui sul picchetto di questa mattina, lavoratori di vari paesi che sono desiderosi di agire ma, allo stesso tempo, incredibilmente preoccupati. Ahmed è con i suoi colleghi che esitano a parlare con la stampa, il che non sorprende dato il livello di ostilità da parte della direzione.

“Quando abbiamo avuto la protesta nella mensa, tutti hanno aderito, ma la gente ha paura di scioperare. Quando non l’hai mai fatto prima, è difficile“, dice, citando la mancanza di conoscenza dei sindacati come un ostacolo chiave. Lui stesso si è unito al GMB molto recentemente e, come altri con cui parlo, dice che una situazione disperata richiede un’azione come questa.

“Quest’inverno è stato molto freddo. Non potevo permettermi di accendere il riscaldamento. Non possiamo permetterci di vivere. Dobbiamo prendere posizione“, dice al Tribune.

“Le tattiche antisindacali sono presenti anche all’interno della fabbrica stessa“, dice Rachel, citando messaggi antisindacali in brevi riunioni – ma, aggiunge, “questo ha solo reso sempre più lavoratori determinati a prendere posizione.”

“I lavoratori di Amazon in diversi siti ci hanno contattato. La gente ci chiede come fare quello che sta facendo Coventry. Speriamo che questa azione consenta a più lavoratori di organizzarsi, e il sindacato sarà presente in ogni fase del percorso per facilitare questo“.

Chiedo a Rachel quanto è probabile che altri seguiranno l’esempio. “Penso che ci sia una probabilità che vedremo più azioni selvagge in seguito perché questo è il processo naturale di ciò che è successo finora“, mi dice. La comunicazione tramite piattaforme di social media come TikTok e piattaforme Telegram ha contribuito a diffondere il messaggio.

“Ha dato loro quel senso di solidarietà, che non sono soli. Fanno parte di questa enorme organizzazione in tutto il paese. Si sentono anche autorizzati a guardare ad altre forti forze lavoro sindacalizzate, come le ambulanze, gli infermieri e il sindacato RMT“.

Un momento storico

L’azione intrapresa oggi dai lavoratori di Amazon è destinata a innescare conversazioni su retribuzioni e condizioni nei magazzini di tutto il paese. Mesi di organizzazione, centinaia di conversazioni e una presenza costante sul sito hanno portato a questo momento cruciale.

“Siamo stati in grado di organizzare un folto gruppo di lavoratori non organizzati in un breve lasso di tempo“, dice Rachel, esultante mentre sempre più lavoratori si uniscono a lei sul picchetto.

È improbabile che questa azione di sciopero intacchi i profitti dell’azienda, ma per Mark è solo l’inizio. “Possenti querce crescono da piccole ghiande. Abbiamo il sostegno dell’Europa, abbiamo il sostegno degli Stati Uniti, abbiamo il sostegno di tutto il mondo“, dice.

In una dichiarazione di sostegno al Tribune, il sindacato Amazon Labour, che organizza i lavoratori di Amazon negli Stati Uniti, ha dichiarato: “Il messaggio è chiaro: i lavoratori di Amazon in tutto il mondo non continueranno a restare seduti e lasciare che questa azienda li maltratti“.

Accanto ai messaggi di sostegno sia a livello nazionale che internazionale, Rachel afferma che un gruppo di supporto Amazon di 70 membri è stato istituito da lavoratori che non sono lavoratori Amazon, ma sono di supporto a coloro che lo sono. Questi lavoratori hanno bussato alle porte e hanno fatto volantinaggio a sostegno dei lavoratori di Amazon e hanno organizzato una raccolta fondi per i lavoratori in sciopero nel centro di Coventry nel fine settimana.

Per Amin, questa azione di sciopero potrebbe non portare a un cambiamento immediato, ma è un piccolo passo nella giusta direzione. Anche Mark non si fa illusioni sulla portata della sfida, ma dice che i lavoratori sono pronti per il lungo lavoro.

“Amazon come datore di lavoro sono bulli. Lo sono e basta. E le persone come noi a Coventry devono resistere a quei bulli. C’è forza nei numeri, e noi abbiamo i numeri. Non si tratta solo di Coventry. Questo riguarda ogni lavoratore Amazon nel Regno Unito. Queste persone meritano molti più soldi, e quando dico molti più soldi, intendo abbastanza per vivere. Non vogliamo comprare yacht come fa Jeff. Vogliamo solo essere in grado di pagare la nostra vita“.

3 Febbraio 2023