Scholz smentisce Boris Johnson sulle “minacce di Putin”

Il Presidente russo Vladimir Putin, nelle sue conversazioni telefoniche con il Cancelliere tedesco Olaf Scholz, “non ha fatto alcuna minaccia contro di me o la Germania“, ha dichiarato Scholz in un’intervista al quotidiano domenicale Bild am Sonntag.

L’ex primo ministro britannico Boris Johnson, parlando con la BBC per un documentario all’inizio di questa settimana, ha detto che il leader russo lo aveva minacciato di un attacco missilistico che sarebbe durato “solo un minuto“. Il Cremlino ha detto che Johnson ha mentito.

“Ho detto chiaramente a Putin che la Russia è l’unica responsabile della guerra“, ha detto Scholz.

“La Russia ha invaso il suo vicino senza motivo, per prendere parti dell’Ucraina o l’intero Paese sotto il suo controllo“, ha detto Scholz.

Poiché la Germania ritiene che le azioni della Russia violino il quadro di pace europeo, sta fornendo all’Ucraina aiuti finanziari, umanitari e militari.

Nonostante la posizione tedesca sia completamente allineata a quella Nato, dunque, Scholz ha voluto smentire l’ex premier inglese, autentico “pallone ….” della politica europea recente.

In fondo, tra Germania e Russia c’è un consolidata tradizione da “nemici storici”, e dunque sarebbe stato molto più logico che le minacce di Putin fossero indirizzate a Berlino, anziché a Londra. Oltretutto, la capitale tedesca è molto più vicina….



