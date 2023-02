La Cina ha reso pubblico il suo progetto sulla pace e la sicurezza globale

È stato pubblicato oggi in Cina il “Documento sull’Iniziativa di sicurezza globale (Global Security Initiative, Gsi)”, proposto dal presidente cinese Xi Jinping.

L’Iniziativa punta ad “eliminare le cause alla radice dei conflitti internazionali, migliorare la governance sulla sicurezza globale, incentivare gli sforzi della comunità internazionale per conferire maggiore stabilità e certezza in un’era instabile e mutevole, nonché a promuovere pace e sviluppo globali a lungo termine”.

Il testo, articolato in quattro capitoli (contesto; concetti e principi chiave; priorità di cooperazione; piattaforme e meccanismi di cooperazione), intende delineare un “approccio sistematico per affrontare le sfide alla sicurezza” e invoca la partecipazione dell’intera comunità internazionale.

“Una guerra nucleare non può essere vinta e non deve mai essere combattuta”, ha annunciato la Cina nel Global Security Initiative Concept Paper reso noto oggi, segnalando i crescenti rischi e le sfide che il mondo deve affrontare, in particolare alla luce della crisi ucraina, con l’obiettivo di eliminare il cause profonde dei conflitti internazionali e miglioramento della sicurezza globale.

Il documento sostiene fermamente una struttura di governance della sicurezza incentrata sulle Nazioni Unite e sostiene i suoi sforzi per prevenire la guerra e guidare la ricostruzione postbellica, invitando i principali paesi a svolgere un ruolo di primo piano nelle questioni di sicurezza globale, a “rifiutare l’egemonia e il bullismo e a costruire un pacifico coesistenza, offrendo relazioni stabili ed equilibrate tra i principali paesi”, ha affermato il ministro degli Esteri cinese Qin Gang presentando il documento in un forum a Pechino.

Il documento include diversi concetti e principi fondamentali, tra cui il rimanere impegnati nella visione di una sicurezza comune, globale, cooperativa e sostenibile, il rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale di tutti i paesi e il rispetto degli scopi e dei principi della Carta delle Nazioni Unite, tenendo conto sul serio delle legittime preoccupazioni in materia di sicurezza di tutti i paesi.

Evidenzia inoltre che i paesi dovrebbero continuare a impegnarsi a risolvere pacificamente le differenze e le controversie tra i paesi attraverso il dialogo e la consultazione, mantenendo la sicurezza sia negli ambiti tradizionali che in quelli non tradizionali.

Per realizzare questa visione, la Cina ha fatto sapere che terrà eventi di alto livello relativi al Global Security Iniziative e inviterà varie parti a discutere di questioni di sicurezza, che non è un privilegio di pochi paesi selezionati.

“Il GSI è aperto e inclusivo, e se un paese si unirà all’iniziativa e vorrà sinceramente salvaguardare la pace nel mondo, lo sosterremo”, ha detto il ministro degli Esteri cinese Qin Gang.

Come parte del documento concettuale, la Cina invita tutti i paesi a praticare un vero multilateralismo, resistendo alla mentalità della guerra fredda, all’unilateralismo, allo scontro di blocco e all’egemonismo. I paesi dovrebbero sostenere con fermezza il consenso sul fatto che una guerra nucleare non può essere vinta e non deve mai essere combattuta e promuovere la soluzione politica delle questioni internazionali e dei punti caldi regionali.

“È passato un anno da quando la crisi ucraina si è intensificata a tutto tondo e la situazione ha attirato l’attenzione internazionale. La parte cinese è profondamente preoccupata per l’escalation del conflitto e per il potenziale sviluppo di una spirale fuori controllo”, ha affermato Qin. .

“La Cina continuerà a promuovere i colloqui di pace, fornirà la saggezza cinese per una soluzione globale alla questione ucraina e lavorerà con la comunità internazionale per promuovere il dialogo e la consultazione per affrontare le preoccupazioni di tutte le parti per cercare la sicurezza comune” ha affermato Qin. “Allo stesso tempo, esortiamo i paesi interessati a smettere immediatamente di gettare benzina sul fuoco, smetterla di incolpare la Cina e smetterla di provocare la situazione usando riferimenti come “Ucraina oggi, Taiwan domani”.

Occorre ammettere che dentro la crisi storica che sta coinvolgendo e sconvolgendo l’umanità, le “autocrazie” sembrano stare un passo avanti alle “democrazie”.

