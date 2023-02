Migliaia in piazza a Berlino a sostegno del “Manifesto contro la guerra”

Gli occhiali politici correttamente regolati aiutano quando si contano i partecipanti alle manifestazioni per arrivare agli ordini di grandezza richiesti.

L’esperienza della polizia di Berlino in questo settore non dovrebbe avere rivali nella Repubblica Federale. Una manifestazione per le consegne di armi e la continuazione della guerra in Ucraina fino alla “vittoria” di Kiev, avvenuta nel tardo pomeriggio di venerdì ha visto circa 7.000 persone (tra cui la dirigenza del partito dei Verdi e leader della Spd Saskia Esken). Quando da Karl -Marx-Allee era giunta alla Porta di Brandeburgo, la polizia di Berlino ha stimato che ci fossero 10.000 partecipanti.

Per la manifestazione molto più ampia dopo il “Manifesto per la Pace” firmato da oltre 600.000 persone, che si è svolta sabato pomeriggio e i cui organizzatori Sahra Wagenknecht e Alice Schwarzer si sono espressi contro un’ulteriore “escalation delle consegne di armi” e a favore di iniziative diplomatiche per porre fine alla guerra, la polizia ha contato 13.000 partecipanti. Si è “giudicata male” ancora una volta, questa volta, tuttavia, verso il basso.

La polizia sul posto sembrava prendere atto del forte afflusso alla manifestazione. Già alle 14:00 questa non consentiva più ai partecipanti in arrivo di attraversare la parte settentrionale del Tiergarten direttamente fino al luogo del raduno, ma li mandava a fare una deviazione attraverso Yitzhak-Rabin-Strasse fino a Strasse des 17. Juni. Quando è stato chiesto, un agente di polizia schierato lì ha giustificato la cosa dicendo che era già “troppo pieno”. A quel tempo, nessun treno si fermava alla stazione ddella S-Bahn e della U-Bahn Brandenburger Tor, citando il sovraffollamento. Tuttavia, la polizia di Berlino ha poi indicato il numero sorprendentemente basso di 13.000 manifestanti, che non avrebbe reso necessario bloccare le vie di accesso o il blocco della stazione. Secondo le loro stesse dichiarazioni, la polizia voleva contare solo 5.000 partecipanti entro le 14:00.

La comunicazione della polizia è stata fuorviante anche sotto altri aspetti: citando la polizia, l’ agenzia di stampa Dpa ha riferito che “un gruppo di contromanifestanti di sinistra” aveva avuto un “litigio vocale” con Jürgen Elsässer, editore della rivista di destra Compact . Se si dava l’impressione che Elsässer si fosse trovato di fronte a “contro-manifestanti” come partecipante riconosciuto al raduno Wagenknecht-Schwarzer, in realtà era vero che Elsässer era stato circondato da partecipanti antifascisti del suddetto raduno non appena era apparso. La polizia ha eluso la richiesta della direzione della riunione di rimuovere il giornalista.

Secondo l’ispezione in loco, sabato c’erano probabilmente almeno 35.000 persone che, con una leggera nevicata e temperature appena sopra lo zero, hanno seguito la chiamata del membro del Bundestag Sara Wagenknecht e della giornalista Susanna Schwarzer. Gli organizzatori hanno dichiarato 50.000 persone in piazza. Circa 30 persone hanno preso parte a una contromanifestazione dello spettro dei nazionalisti ucraini e dei loro sostenitori in Ebertstrasse di fronte all’ambasciata degli Stati Uniti, e circa 10 in un’altra in Pariser Platz.

La composizione e l’aspetto della manifestazione di sabato ricordavano vagamente il movimento pacifista degli anni ’80. A parte alcune bandiere del Partito della Sinistra, non si vedevano bandiere di partito, ma c’erano ogni sorta di simboli del movimento per la pace. La stragrande maggioranza dei partecipanti è arrivata senza bandiere o manifesti, un’indicazione che Wagenknecht e Schwarzer sono riuscite effettivamente a mobilitare in modo relativamente ampio. Tuttavia, si deve presumere che gli intensi sforzi fatti in anticipo per denunciare la manifestazione come un evento “Querfront” alla fine hanno tenuto lontane molte persone. Anche parti del partito di Wagenknecht fino ai vertici del governo federale erano state attivamente coinvolte nella smobilitazione.

Alla manifestazione, Sara Wagenknecht ha detto tra un forte applauso che ora si poteva vedere “quanti siamo”. “Stiamo anche iniziando a organizzarci ora”, ha annunciato. Il paese ha finalmente bisogno di nuovo di un forte movimento per la pace. Dopo la pubblicazione del “Manifesto per la Pace”, in una parte dell’opinione pubblica politica e mediatica è scoppiata “una vera e propria isteria”, culminata nel tentativo di “indirizzare gli iniziatori verso l’estrema destra”. “Da quando l’appello alla pace, l’appello alla diplomazia e ai negoziati sono a destra” e “l’ossessione per la guerra a sinistra”, ha chiesto in questo contesto. Wagenknecht ha sottolineato ancora una volta che “neonazisti e cittadini del Reich” non avevano posto in questa manifestazione per la pace; non serve dirlo.

Politicamente si tratta di porre fine alla sofferenza e alla morte in Ucraina. L’alternativa all’offerta di negoziare con Mosca è una “guerra di logoramento senza fine”. Putin deve anche essere disposto a negoziare e scendere a compromessi. L’Ucraina non deve diventare un “protettorato russo”. Si tratta anche di scongiurare il crescente pericolo che la guerra si trasformi in una guerra nucleare. Chi accetta il rischio di un inferno nucleare “non è dalla parte giusta della storia”. Wagenknecht ha attaccato specificamente il ministro degli Esteri Annalena Baerbock, il membro FDP del Bundestag Marie-Agnes Strack-Zimmermann e il membro dei Verdi Anton Hofreiter. Molti partecipanti hanno risposto con canti “Baerbock deve andare”. Il cancelliere Scholz ha accusato Wagenknecht di “cedere regolarmente ai tamburini di guerra”.

Nel suo discorso, Alice Schwarzer ha definito “giusto sostenere gli ucraini brutalmente attaccati dalla Russia con le armi”. “Dopo un anno di morti e devastazioni” era ora corretto “chiedere l’obiettivo di questa guerra e la sua proporzionalità”. Ha imparato molto sui carri armati nell’ultimo anno, dagli editori “che di solito conoscono i carri armati solo dai giochi per computer”. Ciò che manca in questi rapporti sono “i cadaveri”.

L’ex generale della Bundeswehr Erich Vad ha chiesto “la fine della retorica di guerra in Germania”, la fine dell’escalation militare e l’inizio dei negoziati. La guerra, illegale secondo il diritto internazionale, scatenata dalla Russia era diventata una guerra di logoramento in cui non c’era più una soluzione militare “ragionevole”.

