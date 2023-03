Stati Uniti: “lottare come dannati!”

Pubblichiamo questa inchiesta apparsa sul “The Guardian” sulle sfide che sta affrontando il nuovo processo di sindacalizzazione negli Stati Uniti. Le lotte della nuova classe operaia statunitense sono poco conosciute in Italia nonostante la cultura nord-americana ci sommerga in continuazione con la propria scadente mercanzia.

Quanto si parla delle lotte degli addetti alla ristorazione, dei magazzinieri della logistica, degli operai dell’auto elettrica, dei dipendenti dei “gioielli” della New Economy? Quasi niente.

Eppure la working class negli Stati Uniti ha realizzato storiche vittorie a livello aziendale facendo entrare l’organizzazione sindacale lì dove non c’era.

Nonostante questi successi dei lavoratori per il riconoscimento di una propria rappresentanza sindacale in azienda e la possibilità di firmare un contratto, la rappresaglia padronale sta logorando le aspettative di miglioramento delle proprie condizioni con un mix di misure tese a mantenere sostanzialmente il “grado zero” di riconoscimento dell’agibilità sindacale, con una legislazione federale assolutamente incapace di correggere le storture di giganti come Amazon, Apple, Tesla, Starbucks, per non citare che i più conosciuti.

In quella che viene spacciata come modello di democrazia liberale in aziende che macinano miliardi di dollari, i lavoratori non possono esprimere alcuna istanza collettiva attraverso il sindacato, pena il licenziamento, la chiusura dell’azienda, la differenziazione – per ciò che concerne i benefits tra sindacalizzati e non – e non ultimo un ostruzionismo affinché non vengano messi nero su bianco i vari aspetti basilari che contraddistinguono un contratto aziendale limitando di fatto il comando d’impresa.

Lo Stato per il mercato è un assioma negli USA ed ha come corollario che i diritti d’impresa devono essere tutelati ad ogni costo soprattutto in un contesto in cui il sistema delle “porte girevoli” – in cui si passa con facilità tra vari incarichi nelle sfere delle élite tra business e politica, e viceversa – è il modus operandi della democrazia statunitense. Non altrettanto lo devono essere i diritti dei propri cittadini, in quanto lavoratori.

Questo è vero anche quando sono le aziende ad infrangere la legge, poche leggi e poco ficcanti rispetto alle tutele dei diritti dei lavoratori.

“Ma le aziende” afferma un intervistato nell’articolo “hanno stabilito che la sanzione per la ritorsione è minima e molto più attraente che consentire ai lavoratori di sindacalizzarsi. Violare i diritti dei lavoratori è semplicemente diventato parte del costo di fare impresa”.

Sarebbe necessaria quindi una rappresentanza politica adeguata, cosa che larghissima parte del Partito Democratico non garantisce.

Dall’inchiesta emerge uno spaccato di una nuova classe operaia combattiva che ha però pochi strumenti e altrettanto pochi alleati per affermare alcune garanzie minime di fronte a delle corporations che poi applicano quel sistema di relazioni industriali anche fuori dai confini statunitensi, e lo fanno diventare una “filosofia universale”, una “visione del futuro”, omogeneizzando la condizione di classe al ribasso.

La realtà è difficilmente aggirabile, nonostante le narrazioni “progressiste” che le aziende forniscono di sé, ciò che gli serve sono moderni schiavi salariati, ed useranno tutti i vecchi e nuovi mezzi dell’Union busting per tenere sotto il proprio “Tallone di ferro” i propri dipendenti.

Contro tutto questo, come dice un combattivo attivista sindacale della logistica statunitense, riprendendo uno slogan delle IWW, bisogna “lottare come dannati”.

Buona Lettura.

*****

“Rappresaglia anti-sindacale alla vecchia maniera”: come le corporazioni statunitensi stanno annullando la nuova ondata di organizzazione

Le vittorie in diverse aziende hanno stimolato gli organizzatori, ma le aziende ostili – e un Consiglio del lavoro impotente – ostacolano i negoziati.

di Steven Greenhouse

* da The Guardian

Le corporazioni statunitensi hanno montato un feroce contrattacco contro le rappresentanze sindacali di Starbucks, Amazon e altre società e, in risposta, i funzionari federali stanno facendo gli straordinari per reprimere le tattiche antisindacali illegali di quelle società – manovre che i leader sindacali temono possano prosciugare significativamente lo slancio dietro l’odierna ondata di sindacalizzazione.

Il National Labor Relations Board (NLRB), l’agenzia federale che controlla le relazioni sindacali, ha accusato Starbucks e Amazon di una serie di pratiche antisindacali illegali, tra cui il licenziamento di molti lavoratori come rappresaglia per aver sostenuto un sindacato. Tuttavia, molti esperti si chiedono se gli sforzi del NLRB, non importa quanto vigorosi, possano assicurare che i lavoratori abbiano una giusta possibilità di sindacalizzarsi.

“Stiamo assistendo alla stessa situazione più e più volte: lavoratori che si scontrano con miliardari e aziende da miliardi di dollari con una quantità infinita di risorse mentre le nostre leggi sul lavoro sono troppo deboli“, ha detto Michelle Eisen, un barista di Buffalo che ha contribuito a guidare i primi sforzi di sindacalizzazione di Starbucks in quella città. “Stiamo tutti combattendo per la stessa cosa contro aziende diverse. Siamo tutti sulla stessa barca. Nessuno nega che ci siano molti ostacoli da superare“.

“Il consiglio del lavoro sta facendo il suo dovere con le risorse limitate che ha“, ha aggiunto. “Ma Starbucks continua a infrangere la legge in modo flagrante“. Il sindacato afferma che Starbucks si è impegnato in ritorsioni illegali licenziando 150 baristi pro-sindacali e chiudendo una dozzina di negozi recentemente sindacalizzati.

Facendo eco a molti leader sindacali, Eisen afferma che le leggi sul lavoro statunitensi sono tristemente inadeguate perché non consentono alle autorità di regolamentazione di imporre multe alle aziende che infrangono la legge quando combattono contro la sindacalizzazione. Starbucks e Amazon negano di aver licenziato qualcuno illegalmente o di aver violato qualsiasi legge nella loro lotta contro la sindacalizzazione.

“Questi lavoratori avrebbero dovuto essere in grado di riunirsi senza timore di ritorsioni“, ha detto Lynne Fox, presidente di Workers United, il sindacato a cui i lavoratori di oltre 280 Starbucks hanno votato per aderire.

“Ma le aziende, tra cui Starbucks, hanno stabilito che la sanzione per la ritorsione è minima e molto più attraente che consentire ai lavoratori di sindacalizzarsi. Violare i diritti dei lavoratori è semplicemente diventato parte del costo di fare impresa“. I leader sindacali si lamentano del fatto che la sanzione imposta per ritorsione illegale è spesso solo un ordine di pubblicare un avviso sulle bacheche di un’azienda dicendo che ha infranto la legge.

I lavoratori appena sindacalizzati sono anche frustrati e arrabbiati per il fatto che gli sforzi per raggiungere un primo contratto stiano impiegando così tanto tempo, con alcuni sindacati che affermano che le aziende stanno deliberatamente e illegalmente trascinando i negoziati – un’affermazione che le aziende negano.

I lavoratori hanno ottenuto vittorie sindacali rivoluzionarie a Starbucks nel dicembre 2021 e l’anno successivo ha visto diverse altre vittorie organizzative. I lavoratori REI hanno avuto un voto sindacale di successo nel marzo 2022, Amazon ad aprile, Apple a giugno, Trader Joe’s a luglio e Chipotle ad agosto, ma nessuna di queste aziende ha raggiunto un primo contratto.

La straordinaria recente ondata di sindacalizzazione che l’America delle corporations ha affrontato nell’ultimo anno è stata accolta con quella che i sostenitori del sindacato dicono essere un’ondata altrettanto straordinaria di rappresaglia anti-sindacale che ha rallentato e persino fermato alcuni sforzi di sindacalizzazione.

Poco dopo che i lavoratori di un ristorante Chipotle ad Augusta, nel Maine, hanno presentato una petizione per un voto di sindacalizzazione nella speranza di diventare il primo Chipotle negli Stati Uniti a sindacalizzarsi, la società ha chiuso il negozio. Il NLRB ha accusato Chipotle di ritorsione illegale e ha cercato di ordinare alla catena di fast-food di riaprire il negozio. Chipotle afferma che la chiusura è avvenuta per motivi commerciali legittimi.

Brandi McNease, una lavoratrice pro-sindacato del Chipotle di Augusta, ha detto: “L’hanno chiuso perché stavamo per ottenere il nostro voto e loro avrebbero perso. È molto più facile per una società multimiliardaria affrontare qualunque siano le conseguenze di ciò che consente a un sindacato di entrare in uno dei loro negozi”.

Il NLRB ha accusato Apple di spiare illegalmente e minacciare i lavoratori. Gli sforzi antisindacali dell’azienda hanno contribuito a spingere i lavoratori dei negozi Apple di Atlanta a ritirare la loro richiesta di tenere un’elezione sindacale, anche se i lavoratori dei negozi Apple di Towson, Maryland e Oklahoma City hanno votato per sindaclizzarsi.

Trader Joe’s ha chiuso la sua unica enoteca a New York City giorni prima che i lavoratori di quel negozio annunciassero i piani per cercare un’elezione sindacale. I lavoratori hanno accusato l’azienda di aver chiuso il negozio per reprimere la spinta sindacale e vendicarsi contro i lavoratori. Trader Joe’s dice che non ha chiuso il negozio a causa degli sforzi organizzativi dei dipendenti.

Il 17 febbraio, un giorno dopo che i dipendenti di uno stabilimento Tesla a Buffalo hanno annunciato piani per unirsi, Tesla ha licenziato decine di lavoratori lì. I sostenitori del sindacato si sono lamentati con il NLRB che Tesla ha licenziato 37 lavoratori “come rappresaglia per l’attività sindacale e per scoraggiare l’attività sindacale“. Tesla ha detto che le cessazioni non avevano nulla a che fare con la spinta sindacale e facevano parte del suo regolare processo di valutazione delle prestazioni.

Il NLRB ha presentato 75 denunce contro Starbucks che lo accusano di oltre 1.000 azioni illegali. I giudici federali hanno ordinato a Starbucks di reintegrare numerosi baristi pro-sindacato che dicono siano stati licenziati illegalmente. Il consiglio del lavoro ha accusato Starbucks di rifiutarsi di contrattare con i lavoratori di 21 negozi in Oregon e nello stato di Washington.

Il sindacato afferma che Starbucks sta deliberatamente trascinando i negoziati per scoraggiare i sostenitori del sindacato. I rappresentanti di Starbucks sono usciti da dozzine di sessioni di contrattazione, rifiutandosi di parlare finché i negoziatori sindacali insistono nel consentire agli altri membri del sindacato di utilizzare Zoom per guardare le sessioni.

Il NLRB ha accusato il CEO di Amazon, Andy Jassy, di costringere e intimidire illegalmente i lavoratori dicendo che sarebbero “meno responsabili” se si sindacalizzassero. I giudici del NLRB hanno stabilito che Amazon ha licenziato illegalmente diversi lavoratori pro-sindacato e il consiglio ha recentemente accusato Amazon di aver licenziato illegalmente uno degli organizzatori più efficaci nel suo magazzino JFK8 a Staten Island, dove l’Amazon Labor Union ha ottenuto una vittoria storica per gli 8.300 dipendenti del magazzino lo scorso 1 ° aprile.

Amazon ha presentato una serie di sfide per ribaltare la vittoria del sindacato a Staten Island nella speranza di non dover riconoscere o contrattare con il sindacato. A gennaio, un giudice NLRB ha confermato la vittoria del sindacato, ma Amazon ha detto che avrebbe fatto appello.

“Sappiamo che hanno intenzione di fare appello, fare appello e trascinare le cose“, ha detto Christian Smalls, presidente dell’Amazon Labor Union. Smalls ha espresso frustrazione per il fatto che quasi un anno dopo che i lavoratori di Staten Island hanno votato per la sindacalizzazione, non ci sono stati colloqui contrattuali.

Benjamin Sachs, professore di diritto del lavoro ad Harvard, ammette con una certa sorpresa che diverse aziende apparentemente progressiste stiano usando tattiche antisindacali piuttosto pesanti. “Quello che abbiamo sono le aziende della nuova economia che usano il vecchio copione antisindacale su scala nazionale e in un modo a cui le persone prestano attenzione”, ha detto Sachs.

“Non è una novità, ma è più importante: licenziare gli organizzatori sindacali, minacciare di chiudere negozi, chiudere negozi, non contrattare (…) concessione selettiva di benefici. Per gli osservatori del lavoro, questo è andato avanti per molto tempo. Ciò che è diverso è che queste aziende si considerano diverse e progressiste – stanno dimostrando di non esserlo. C’è una dissonanza tra l’immagine progressista di questi marchi e la loro attività anti-sindacale alla vecchia maniera“.

Amazon ha ripetutamente negato qualsiasi azione antisindacale illegale. Ha detto: “Non pensiamo che i sindacati siano la risposta migliore per i nostri dipendenti” e “il nostro obiettivo rimane quello di lavorare direttamente” con i nostri “per continuare a rendere Amazon un ottimo posto di lavoro“.

Amazon sostiene che la vittoria del sindacato a Staten Island “non è stata giusta, legittima o rappresentativa della maggioranza” e dovrebbe quindi essere ribaltata, sostenendo che il sindacato ha illegalmente intimidito e molestato i lavoratori antisindacali e distribuito illegalmente marijuana per ottenere sostegno.

Starbucks nega di aver licenziato illegalmente baristi a favore del sindacato, affermando che quei lavoratori sono stati licenziati per cattiva condotta o violazione delle regole aziendali. La società nega che stia deliberatamente trascinando i negoziati, dicendo: “Contrariamente alle affermazioni del sindacato, Starbucks continua a impegnarsi onestamente e in buona fede, garantendo al contempo che le azioni intraprese siano in linea con decenni di giurisprudenza e precedenti“.

Ha aggiunto: “Siamo venuti al tavolo di persona e in buona fede per 84 sessioni di contrattazione contrattuale di un singolo negozio da ottobre 2022“. Starbucks riconosce di essere uscito dalle sessioni di contrattazione perché i lavoratori “insistono nel trasmettere” le sessioni “a persone sconosciute non nella stanza e, in alcuni casi, hanno pubblicato estratti delle sessioni online“.

I leader del sindacato Starbucks affermano di aver ripetutamente promesso che i lavoratori non avrebbero trasmesso, registrato o pubblicato estratti delle sessioni di contrattazione. Inoltre, chiedono perché Starbucks si rifiuta di consentire ai membri del sindacato di guardare i negoziati di Zoom quando ha permesso tale pratica durante la pandemia e così tante altre aziende consentono l’uso di Zoom durante le sessioni di negoziazione. Da parte sua, Starbucks ha accusato il sindacato di non aver negoziato in buona fede, un’affermazione che il sindacato definisce ridicola.

Uno studio ha rilevato che dopo che i lavoratori hanno vinto le elezioni sindacali, il 52% delle volte erano senza un primo contratto un anno dopo e il 37% delle volte senza uno due anni dopo. Molte aziende trascinano i colloqui contrattuali il più a lungo possibile per scoraggiare i lavoratori e dimostrare che c’è poco da guadagnare sindacalizzandosi e perché sanno di risparmiare denaro su salari e benefici ritardando – o non raggiungendo mai – un primo contratto sindacale. Inoltre, molte aziende prolungano i colloqui contrattuali nella speranza che i membri del sindacato diventino frustrati dal loro sindacato e votino per sfiduciarlo.

Sarah Beth Ryther, leader dello sforzo riuscito di sindacalizzare un Trader Joe’s a Minneapolis, ha detto che il rivenditore si sta muovendo molto più lentamente di quanto sperasse nelle trattative. “Ho detto che è stato come scrivere un romanzo. Siamo stati a pagina uno per molto tempo, e ora siamo finalmente a pagina due“, ha detto Ryther.

“Sono solo persone con pochissima esperienza che hanno organizzato un sindacato indipendente, e affrontare queste tattiche antisindacali, è difficile. Non veniamo pagati mille dollari all’ora come alcuni avvocati di TJ. Lo facciamo perché vogliamo aiutare i nostri compagni di lavoro“.

Anche se il NLRB stabilisce che una società ha infranto la legge negoziando in malafede per trascinare i negoziati, la legge federale non consente al consiglio del lavoro di ordinare alla direzione di raggiungere un contratto. “Anche se il NLRB emette un reclamo sulla contrattazione in malafede, ci vuole molto tempo per gestire quei casi. Qualsiasi ordine significativo è tra un anno“, ha detto Wilma Liebman, che ha guidato il NLRB sotto Barack Obama. “I rimedi richiedono troppo tempo e sono troppo deboli. Il consiglio non può ordinare alle parti di raggiungere un accordo o fare concessioni“.

Liebman ha sottolineato il grande problema che l’organizzazione del lavoro deve affrontare in questo momento. “L’ondata di sindacalizzazione può essere sostenuta da una crescita continua?“, ha chiesto. “Altrimenti svanirà. Questo è l’anno che è una specie di cesura“.

Secondo la legge federale, i datori di lavoro non possono essere multati per ritardi illegali o contrattazione in malafede. La proposta di proteggere il diritto di organizzazione (Pro) act ha cercato di superare i lunghi ritardi prevedendo che se le due parti non riescono a raggiungere un contratto entro 120 giorni dalla certificazione di un nuovo sindacato, dovrebbe essere nominato un collegio di arbitri per decidere i termini di un primo contratto di due anni.

La legge Pro consentirebbe anche multe sostanziali contro i datori di lavoro che violano la legge quando combattono i sindacati. La Camera dei rappresentanti ha approvato il Pro Act nel marzo 2021, ma, di fronte a un ostruzionismo e all’opposizione unanime dei repubblicani, la legislazione non è andata da nessuna parte al Senato.

Sachs afferma che le aziende hanno incentivi considerevoli a violare la legge quando combattono contro i sindacati perché il National Labor Relations Act non prevede alcuna multa per azioni illegali. “Dobbiamo cambiare radicalmente la struttura degli incentivi che i datori di lavoro devono affrontare durante le campagne sindacali“, ha affermato.

“È possibile modificare la struttura degli incentivi in modi diversi. I consumatori possono farlo se c’è un boicottaggio nazionale di Starbucks o Apple o Chipotle o REI. Ciò avrebbe un impatto enorme. L’altro modo per cambiare la struttura degli incentivi sarebbe quello di avere ingenti danni monetari per le violazioni antisindacali. Ciò richiederebbe non solo cambiamenti legislativi, ma i tribunali per ordinare il risarcimento dei danni – e sarebbe un processo lento“.

Eisen, il barista di Buffalo, esprime grande sgomento per il fatto che Starbucks continui ad aumentare la pressione contro la spinta sindacale. Probabilmente la sua strategia più efficace per scoraggiare la sindacalizzazione non sono stati i licenziamenti o le chiusure dei negozi, ma quando il suo amministratore delegato, Howard Schultz, ha annunciato che l’azienda avrebbe dato alcuni aumenti e benefici ai suoi lavoratori non sindacalizzati negandoli ai lavoratori nei suoi negozi sindacalizzati. Il NLRB ha presentato una denuncia affermando che questa politica di Starbucks discrimina illegalmente i membri del sindacato.

“Una delle cose di cui abbiamo bisogno per vincere è la pressione pubblica“, ha detto Eisen. “Possiamo lasciare che miliardari e aziende miliardarie continuino a fare il prepotente per uscire dalle campagne sindacali? Questo è essenzialmente ciò che sta accadendo. Non è giusto. Abbiamo bisogno di tutto l’aiuto possibile. Abbiamo bisogno che il pubblico riconosca che queste aziende non sono buone come dicono di essere“.

Le tattiche antisindacali hanno avuto il loro pedaggio. In parte perché gli aggressivi sforzi antisindacali di Starbucks hanno scoraggiato e spaventato molti lavoratori, il numero di petizioni per le elezioni sindacali nei negozi Starbucks è sceso da 71 lo scorso marzo a circa 10 al mese di recente. I lavoratori di Trader Joe a Boulder, in Colorado, hanno ritirato la loro petizione per un voto di sindacalizzazione un giorno dopo aver presentato accuse accusando il rivenditore di intimidazione e coercizione illegali.

Con consulenti antisindacali ben pagati a disposizione per spingere i lavoratori a votare no, l’Unione del Lavoro Amazon ha perso un voto di sindacalizzazione in un magazzino fuori Albany, New York, e in seguito a quella perdita e di fronte a una campagna antisindacale, i lavoratori di un magazzino di Amazon a Moreno Valley, in California, hanno ritirato la loro petizione per un’elezione sindacale.

“Questo viene fornito con il territorio, ma è quello per cui ci siamo iscritti come organizzatori“, ha detto Smalls del sindacato Amazon Labor Union. “Sappiamo che questa è una maratona, non uno sprint. Nelle parole di Mother Jones, lottate come dannati. Questo è quello che stiamo facendo in questo momento, stiamo combattendo come dannati“.

