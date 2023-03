Dal 25 marzo al 2 aprile si terrà la settimana internazionale di azione per la liberazione di Georges Abdallah, militante comunista libanese e combattente della resistenza palestinese, simbolo della lotta antimperialista e contro sfruttamento del capitalismo, ovunque nel mondo.

Sottoscriviamo le parole dell’appello lanciato dalla Campagne Unitaire pour la Libération de Georges Abdallah e sostenuto da oltre 40 organizzazioni per fare di questa settimana, di ogni momento di mobilitazione, un’occasione in cui far riecheggiare la lotta di Georges Abdallah, detenuto dal 1984 in Francia.

Il suo indefettibile sostegno alle classi popolari e lavoratrici e la sua vicinanza politica ai popoli in rivolta per affermare il proprio diritto all’autodeterminazione rispetto al giogo imperialista trovano un’eco nelle mobilitazioni di massa in Francia contro la riforma delle pensioni voluta da Macron, le manifestazioni in tutta la Palestina in ebollizione contro l’occupante sionista e in tutte le forme resistenza alla guerra guerreggiata imposta dalla crisi del Modo di Produzione Capitalista.

Nei luoghi di lavoro, nelle scuole e nelle università, nei quartieri popolari continueremo a mobilitarci per costruire un’alternativa alla barbarie del capitalismo, e lo faremo rivendicando sempre l’immediata ed incondizionata liberazione del nostro compagno Georges Abdallah. Fino alla vittoria!

*****

Un solo regalo di compleanno: la lotta! Mobilitiamoci per la liberazione di Georges Abdallah

Il 2 aprile mettiamo Georges Abdallah in prima linea nelle nostre lotte, lui che è sempre stato e rimane in prima linea nella lotta!

Facciamo in modo che questo 2 aprile non sia solo un compleanno per il nostro compagno; non sia solo una data per deplorare o rassegnarsi al suo ingresso nel 72° anno di vita. Non solo un giorno in cui soffermarsi su tutti gli anni trascorsi in detenzione e sui nostri fallimenti per liberare il nostro compagno!

Facciamo di questo 2 aprile una giornata d’azione internazionale, “determinata e rivoluzionaria”, a immagine di Georges Abdallah, per portare avanti la lotta che è sua, che è nostra, e per far tuonare l’esigenza della sua liberazione ovunque in Francia, in Libano e nel mondo.

Facciamo del prossimo 2 aprile una giornata internazionale di azione per il nostro compagno, perché Georges Abdallah è parte di tutte le nostre lotte e noi siamo parte della sua lotta così come le sue dichiarazioni e i suoi appelli a entrare nella resistenza e a combattere tutte le forme di oppressione, di dominio e di barbarie generate dall’imperialismo, dal capitalismo, dal sionismo e dal fascismo sono riecheggiati nelle nostre rivolte, mobilitazioni e manifestazioni degli ultimi tempi.

Facciamo di questo 2 aprile una giornata internazionale di azione per il nostro compagno perché la nostra lotta fa rima con Georges Abdallah quando, in tutto il mondo e in Francia, le classi lavoratrici si sollevano contro un sistema che le schiaccia, le affama, per ottenere sempre più profitti e più miseria. Il capitale ci fa la guerra! Guerra al capitale!

Facciamo di questo 2 aprile una giornata internazionale di azione per il nostro compagno, perché la nostra lotta fa rima con Georges Abdallah quando, ovunque nel mondo, i popoli non si lasciano ingannare dalle loro guerre imperialiste di saccheggio e di spartizione del mondo e stabiliscono un legame tra queste guerre e la guerra di classe che viene condotta contro di loro. Le loro guerre, i nostri morti! Guerra alla guerra imperialista!

Facciamo di questo 2 aprile una giornata di azione internazionale per il nostro compagno, perché la nostra lotta fa rima con George Abdullah, quando ovunque le masse popolari esprimono la loro solidarietà internazionale con i popoli in lotta e sono, in particolare, al fianco dell’eroica resistenza del popolo palestinese nella sua lotta di liberazione nazionale contro l’occupante sionista. Perché la Palestina vivrà! E la Palestina vincerà! La Palestina ai Palestinesi, dal mare al fiume Giordano!

Facciamo di questo 2 aprile una giornata internazionale di azione per il nostro compagno, perché la nostra lotta fa rima con Georges Abdallah, quando in tutto il mondo le forze resistenti si organizzano contro l’ascesa del fascismo in tutte le sue forme e lavorano per opporsi a questa dittatura del capitale nella sua forma più violenta con una lotta di classe rivoluzionaria.

Poiché Georges Abdallah è un nostro compagno e poiché ci riconosciamo pienamente nel suo indefettibile impegno rivoluzionario internazionalista per la fine del colonialismo in tutto il mondo, per la fine del capitalismo e dello sfruttamento e a sostegno della lotta dei popoli e delle nazioni oppresse, poniamo la richiesta della sua liberazione al primo posto delle nostre rivendicazioni antimperialiste, anticapitaliste, anticolonialiste e antifasciste del 2 aprile.

Poiché George Abdallah non è solo un simbolo per i rivoluzionari di tutto il mondo, ma un simbolo unanimemente riconosciuto della resistenza, dimostriamo, in questo 2 aprile, il nostro giusto e legittimo diritto alla rivolta e alla resistenza, portando avanti la richiesta di liberazione del nostro compagno.

Poiché Georges Abdallah è un prigioniero della politica imperialista-sionista di imprigionamento o liquidazione di massa degli attivisti della causa palestinese e, più in generale, dei rivoluzionari, e poiché i prigionieri politici rivoluzionari sono i fari della resistenza, chiediamo questo 2 aprile la liberazione di Georges Abdallah e anche quella di tutti i prigionieri palestinesi e di tutti i prigionieri politici e rivoluzionari in tutto il mondo.

Georges Abdallah, questo 2 aprile i tuoi compagni saranno lì! Per segnare una nuova tappa nazionale e internazionale nella campagna per la tua liberazione e per dimostrare che anche per noi, a tua immagine e somiglianza, l’importante è non arrendersi, non rinunciare a nulla, resistere fino alla vittoria, perché la resistenza è un diritto e un dovere e deve inevitabilmente portare all’intensificazione del rapporto di forza che garantirà la tua liberazione.

Noi, firmatari di questo testo, ci impegniamo e faremo in modo che in questo anniversario o durante tutta la settimana internazionale di azioni dal 25 marzo al 2 aprile 2023, fioriscano mille iniziative per portare avanti la vostra lotta e chiedere la vostra liberazione!

A Parigi, il 2 aprile 2023, l’esigenza di liberazione di Georges Abdallah sarà proclamata nelle strade della capitale durante una manifestazione organizzata dalla Campagna unitaria.

“La solidarietà, inscritta nelle dinamiche delle lotte in corso, è un’arma che rompe le catene dell’isolamento dietro muri abominevoli e permette ai compagni incarcerati di trascendere le loro condizioni di detenzione per unirsi effettivamente al movimento come protagonisti rivoluzionari che operano nelle loro condizioni particolari”. (Georges Abdallah)

La solidarietà è la nostra arma! Libertà per Georges Abdallah!

Amplifichiamo, coordiniamo e intensifichiamo la mobilitazione per la sua liberazione!

Una, due, tre, mille iniziative per la settimana internazionale di azioni e per la giornata del 2 aprile 2023 per esigere la liberazione di Georges Abdallah!

Parigi, 15 marzo

Campagne Unitaire pour la Libération de Georges Abdallah

