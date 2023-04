Germania, l’estrema destra di Junge Alternative dichiarata incostituzionale

Incompatibili con la Costituzione antifascista della Germania. Non è un’opinione ma la conclusione del rapporto ufficiale del controspionaggio tedesco sulla “Junge Alternative” (l’organizzazione giovanile di Afd), appena inserita nella lista di associazioni che non rispettano i dettami della Legge Fondamentale.

«Si tratta di estremisti di destra al cento per cento» sottolinea Thomas Haldenwang, presidente dell’Ufficio per la Protezione della Costituzione che nella Repubblica federale svolge funzioni di intelligence anche nella galassia fascio-populista.

Il passo è stato anticipato ieri dalla tv pubblica Zdf insieme alle conseguenze pratiche dell’atto che non si limita alla condanna formale. D’ora in poi i circa 1.700 iscritti ai Giovani di Afd potranno essere monitorati 24 ore su 24 sui social e negli eventi pubblici dagli agenti sotto copertura dei servizi segreti, mentre avranno molta più difficoltà a ottenere il porto d’armi come a svolgere il servizio civile

In particolare, i Giovani dell’ultradestra saranno controllati durante le iniziative più o meno politiche che prevedono le «violazioni della dignità umana alla luce della discriminazione da parte dell’organizzazione dei musulmani e dei migranti messi costantemente in cattiva luce».

Discorsi ritenuti pericolosi in Germania e preoccupanti per la ministra dell’Interno Nancy Faeser (Spd) che fin dal giorno dell’insediamento ha dichiarato guerra all’estrema destra extra e intra-parlamentare, visto che Afd siede da anni nel Parlamenti regionali.

Non basta al partito per la concessione dell’immunità alla loro organizzazione giovanile, già classificata come «associazione sospetta» nel 2019.

* da il manifesto

