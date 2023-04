A forza di sbattere il muso sulla realtà, qualche piccolo movimento tra i neuroni si verifica. Una reazione impossibile tra i “nostri” politicanti e opinion maker da strapazzo che insistono sempre sugli stessi temi con gli stessi argomenti, specie quando di seve parlare di “destino dell’Occidente” o di guerra in Ucraina.

Fuori da questi ristretti orizzonti, però, qualcuno si comincia ad interrogare sull’efficacia dell’azione e della narrazione euro-atlantica. Non stiamo parlando di critici radicale, ma di esponente dell’establishment imperialista. Gente che non mette certo in discussione la supremazia degli interessi euro-atlantici, ma vede che qualcosa non sta funzionando nei piani decisi qualche tempo fa.

E’ il caso di David Miliband, britannico blairiano che aveva trasformato il partito laburista in quella fogna iperliberista che tanto è piaciuta al Pd di casa nostra, al punto da imitarla così bene da spalancare i portoni ai fascio-leghisti.

Oggi, come tutti i membri dell’establishment, fa un altro mestiere (presidente e amministratore delegato dell’International Rescue Committee, un’organizzazione sedicente “non governativa” che si occupa di aiuti umanitari, soccorso e sviluppo a livello mondiale), ma è rimasto al centro di un sistema di relazioni internazionali che gli consente di “sentire il polso” anche del mondo che non è Washington, Londra o Bruxelles.

Questa sua analisi, apparsa sull’importante rivista Foreign Affairs, è quasi un riassunto “gentile” delle mille ragioni per cui il resto del mondo disprezza “l’Occidente”. A cominciare ovviamente dal “doppio standard” applicato in ogni occasione in cui gli interessi devono prevalere sulle “regole”, i “princìpi” e i “valori”.

Una perdita di credibilità pluridecennale che ora, tra indebolimento economico e minore strapotere militare, sta trasformando il mondo in un luogo non più a disposizione dell’imperialismo anglosassone.



Buona lettura.

Il mondo oltre l’Ucraina

La sopravvivenza dell’Occidente e le esigenze del resto del mondo

David Miliband – Foreign Affairs

“L’Ucraina ha unito il mondo“, ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un discorso tenuto in occasione del primo anniversario dell’inizio della guerra con la Russia. Se solo fosse vero…

La guerra ha certamente unito l’Occidente, ma ha lasciato il mondo diviso. E questa spaccatura non potrà che allargarsi se i Paesi occidentali non riusciranno ad affrontarne le cause profonde.

La tradizionale alleanza transatlantica dei Paesi europei e nordamericani si è mobilitata in modo inedito per un conflitto prolungato in Ucraina. Ha offerto un ampio sostegno umanitario alle persone all’interno dell’Ucraina e ai rifugiati ucraini. E si sta preparando per quello che sarà un enorme lavoro di ricostruzione dopo la guerra.

Ma al di fuori dell’Europa e del Nord America, la difesa dell’Ucraina non è in primo piano. Pochi governi approvano la sfacciata invasione russa, ma molti non sono convinti dell’insistenza dell’Occidente sul fatto che la lotta per la libertà e la democrazia in Ucraina sia anche la loro. Come ha detto il presidente francese Emmanuel Macron alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco a febbraio, “sono colpito da come abbiamo perso la fiducia del Sud globale“.

Ha ragione. La convinzione dell’Occidente sulla guerra e sulla sua importanza si accompagna altrove allo scetticismo, nel migliore dei casi, e al vero e proprio disprezzo, nel peggiore.

Il divario tra l’Occidente e il resto del mondo va oltre i diritti e i torti della guerra. È invece il prodotto di una profonda frustrazione – in verità, di una paura – per la cattiva gestione della globalizzazione da parte dell’Occidente dopo la fine della Guerra Fredda.

Da questo punto di vista, la risposta concertata dell’Occidente all’invasione russa dell’Ucraina ha messo in forte risalto le occasioni in cui l’Occidente ha violato le sue stesse regole o è stato vistosamente assente nell’affrontare i problemi globali.

Queste argomentazioni possono sembrare superflue alla luce della brutalità quotidiana delle forze russe in Ucraina. Ma i leader occidentali dovrebbero affrontarli, non respingerli. Il divario di prospettive è pericoloso per un mondo che deve affrontare enormi rischi globali. E minaccia il rinnovamento di un ordine basato su regole che rifletta un nuovo equilibrio di potere multipolare nel mondo.

L’Occidente si distingue dal resto

L’invasione russa ha prodotto una notevole unità e azione da parte del mondo liberaldemocratico. I Paesi occidentali hanno coordinato un’ampia serie di sanzioni economiche contro la Russia. Gli Stati europei hanno sempre più allineato le loro politiche climatiche sulla decarbonizzazione con gli impegni di sicurezza nazionale per porre fine alla loro dipendenza dal petrolio e dal gas russo. I governi occidentali si sono mobilitati per sostenere l’Ucraina con enormi invii di aiuti militari. La Finlandia e la Svezia mirano ad essere presto ammesse nella NATO.

L’Europa ha adottato una politica di accoglienza nei confronti degli otto milioni di rifugiati ucraini che si trovano all’interno dei suoi confini. Tutti questi sforzi sono stati promossi da un’amministrazione statunitense che ha dimostrato sicurezza nel collaborare con gli alleati europei e altri. I battibecchi sull’Afghanistan e sul partenariato di sicurezza AUKUS (un accordo del 2021 stipulato da Australia, Regno Unito e Stati Uniti che ha irritato la Francia) sembrano ormai lontani.

Molti in Occidente sono rimasti sorpresi da questa svolta. Chiaramente lo è stato anche il Cremlino, che immaginava che la sua invasione non avrebbe provocato una risposta occidentale forte e determinata.

L’unità e l’impegno dell’Occidente non trovano però riscontro altrove. All’inizio della guerra, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha votato 141 a 5, con 47 assenze o astensioni, per condannare l’invasione russa. Ma questo risultato è stato lusinghiero.

Come ha notato il gruppo di analisti dell’International Crisis Group: “La maggior parte dei Paesi non europei che hanno votato per deplorare l’aggressione della Russia lo scorso marzo non ha dato seguito con sanzioni. Fare la cosa giusta all’ONU può essere un alibi per non fare molto per la guerra nel mondo reale“.

In una serie di votazioni delle Nazioni Unite dall’inizio della guerra, circa 40 Paesi, che rappresentano quasi il 50% della popolazione mondiale, si sono regolarmente astenuti o hanno votato contro le mozioni di condanna dell’invasione russa. Cinquantotto Paesi si sono astenuti dal voto, nell’aprile 2022, per l’espulsione della Russia dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite.

Secondo l’Economist Intelligence Unit, due terzi della popolazione mondiale vivono in Paesi ufficialmente neutrali o favorevoli alla Russia. Questi Paesi non formano una sorta di asse di autocrazia, ma includono diverse democrazie di rilievo, come Brasile, India, Indonesia e Sudafrica.

Gran parte di questo atteggiamento non è motivato da disaccordi sul conflitto in Ucraina, ma è piuttosto il sintomo di una sindrome più ampia: la rabbia per la percezione di due pesi e due misure da parte dell’Occidente e la frustrazione per lo stallo delle riforme nel sistema internazionale.

L’illustre diplomatico indiano Shivshankar Menon ha messo a fuoco il punto in Foreign Affairs all’inizio di quest’anno quando ha scritto: “Alienati e risentiti, molti Paesi in via di sviluppo vedono la guerra in Ucraina e la rivalità dell’Occidente con la Cina come una distrazione da questioni urgenti come il debito, il cambiamento climatico e gli effetti della pandemia“.

Sulla recinzione

La realpolitik ha giocato il suo ruolo nel determinare le posizioni di alcuni Paesi sul conflitto in Ucraina. L’India è tradizionalmente dipendente dalla Russia per le forniture militari. La compagnia paramilitare Wagner, l’organizzazione mercenaria russa ora attiva in Ucraina, ha lavorato con i governi dell’Africa occidentale e centrale per sostenerne la sicurezza e la sopravvivenza. E la Cina, che è una delle principali fonti di sostegno della Russia, è il più grande partner commerciale di oltre 120 Paesi del mondo e si è dimostrata indulgente nei confronti degli sgarbi diplomatici.

Ma ci sono anche altri fattori. Alcuni Paesi contestano la narrazione occidentale sulle cause della guerra. Ad esempio, il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, pur avendo descritto l’invasione come un “errore”, ha dato credito all’argomentazione secondo cui la Russia avrebbe subito un torto. “Zelensky è responsabile della guerra tanto quanto Putin“, ha affermato Lula la scorsa estate in una dichiarazione che ha evidenziato l’ambivalenza globale sul conflitto.

La guerra ha unito l’Occidente, ma ha lasciato il mondo diviso

Molti osservatori al di fuori dell’Occidente percepiscono inoltre che l’impunità è, in generale, appannaggio di tutti i Paesi forti, non solo della Russia.

Gli Stati Uniti si trovano in una posizione particolarmente debole per difendere le norme globali dopo la presidenza di Donald Trump, che ha visto il disprezzo per le regole e le pratiche globali in settori diversi come il clima, i diritti umani e la non proliferazione nucleare. I critici sottolineano le guerre condotte dagli Stati Uniti in Afghanistan e in Iraq per affermare che l’Occidente è guidato dall’ipocrisia, non dai principi.

Il sostegno degli Stati Uniti alla guerra della coalizione saudita in Yemen, che ha generato una crisi umanitaria nel Paese, viene addotto come prova del doppio standard quando si parla di preoccupazione per i civili. Si sostiene inoltre che l’Occidente ha mostrato molta più compassione per le vittime della guerra in Ucraina che per le vittime di altre guerre.

L’appello delle Nazioni Unite per gli aiuti umanitari all’Ucraina è stato finanziato all’80-90%. Nel frattempo, gli appelli delle Nazioni Unite per le popolazioni colpite dalle crisi in Etiopia, Siria e Yemen sono stati finanziati a malapena per metà.

Di per sé, alcuni di questi motivi per restare in disparte potrebbero sembrare insignificanti per gli ucraini che combattono in prima linea. Ma la riluttanza a sostenere l’Ucraina non deve nascondere un problema più grande.

Dopo la crisi finanziaria del 2008, l’Occidente non è riuscito a dimostrare di essere disposto o in grado di portare avanti un accordo economico globale più equo e sostenibile o di sviluppare le istituzioni politiche adeguate a gestire un mondo multipolare. Questo fallimento si sta ora manifestando.

Anche prima della pandemia COVID-19, ad esempio, il mondo era fortemente fuori strada nel raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, che gli Stati membri avevano fissato con grande clamore nel 2015. Nel 2018, quattro Stati su cinque – tra quelli fragili e in conflitto – non hanno raggiunto gli obiettivi di sviluppo sostenibile.

I dati della Banca Mondiale per il 2020 mostrano che le persone nate in questi luoghi avevano dieci volte più probabilità di finire povere rispetto a quelle nate in Paesi stabili, e il divario stava crescendo.

Da allora, a causa di conflitti prolungati, della crisi climatica e della pandemia, gli argini sono caduti del tutto. Più di 100 milioni di persone stanno attualmente fuggendo per salvarsi la vita da guerre o disastri. Le Nazioni Unite riferiscono che oggi 350 milioni di persone sono in stato di bisogno umanitario, rispetto agli 81 milioni di dieci anni fa. Più di 600 milioni di africani non hanno accesso all’elettricità.

Il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite riferisce che 25 Paesi in via di sviluppo spendono oltre il 20% delle entrate statali per il servizio del debito, e 54 Paesi hanno gravi problemi di indebitamento. E la disparità di accesso ai vaccini per combattere la pandemia – un divario particolarmente evidente durante le prime fasi del lancio del vaccino nel 2021 – è diventata un manifesto delle promesse vuote.

I governi occidentali non hanno rispettato i loro impegni anche in altri ambiti.

Il Fondo di adattamento al clima delle Nazioni Unite, istituito nel 2001 per proteggere i Paesi poveri dalle conseguenze delle emissioni di anidride carbonica dei Paesi ricchi, non ha ancora rispettato l’impegno iniziale di raccogliere 100 miliardi di dollari l’anno ed è visto come un simbolo della malafede occidentale: tutte parole, niente fatti concreti.

I lunghi ritardi nella sua costituzione hanno alimentato la richiesta di un nuovo fondo per coprire le “perdite e i danni” derivanti dalla crisi climatica. Questo nuovo fondo è stato inaugurato l’anno scorso, ma non è ancora stato finanziato. L’ennesima iniziativa globale sottofinanziata non farà altro che approfondire il deficit di fiducia tra i Paesi ricchi e quelli poveri.

Solidarietà vuota

Se i prossimi due decenni saranno come gli ultimi due, segnati dalle priorità confuse e dalle promesse fallite dell’Occidente, il multipolarismo nel sistema globale arriverà a significare qualcosa di più di una maggiore competizione economica. Significherà un rafforzamento delle sfide ideologiche ai principi dei Paesi occidentali e un indebolimento degli incentivi per i Paesi non occidentali ad associarsi o a cooperare con l’Occidente.

I Paesi liberaldemocratici che sostengono un “sistema globale basato su regole” devono invece pensare e agire con un obiettivo strategico a lungo termine quando si impegnano con il resto del mondo. La Cina lo sta facendo dal 1990.

L’hard power, in termini di partnership militari e cooperazione commerciale, sarà fondamentale nel determinare le relazioni dell’Occidente con il resto del mondo. Ma i governi occidentali devono anche occuparsi di una serie di questioni di soft power, in particolare in tre aree: offrire impegni di solidarietà ed equità nella gestione dei rischi globali, abbracciare riforme che amplino la gamma di voci al tavolo degli affari internazionali e sviluppare una narrazione vincente in un’epoca in cui la democrazia è in ritirata.

Queste azioni non solo contribuirebbero a sostenere la posizione globale dell’Occidente, ma sono anche la cosa giusta da fare.

La richiesta di maggiore solidarietà ed equità nella gestione dei rischi globali è fondamentale nel momento attuale. La competizione tra grandi potenze sta esacerbando le sfide globali a danno dei Paesi più poveri. La crisi alimentare derivante dalla guerra in Ucraina e la risposta inadeguata a livello globale ne sono un esempio.

Questa tendenza rende particolarmente importante l’impegno del Centro per lo sviluppo globale nell’applicare una lente di “beni pubblici globali” allo sviluppo internazionale. Tali beni includono programmi per ridurre il rischio di pandemie, mitigare il cambiamento climatico, affrontare la resistenza antimicrobica e combattere il terrorismo non statale e la criminalità informatica.

Gli investimenti per scongiurare queste minacce incombenti, tuttavia, soffrono di un fallimento del mercato: poiché tutti i cittadini ne beneficiano, e non solo quelli che pagano, nessuno paga. Secondo il CGD, nell’ultimo decennio circa il 6% del bilancio totale del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti è stato destinato a beni pubblici globali rilevanti per lo sviluppo, e questa percentuale non sembra essere aumentata nel tempo.

Le pandemie sono un buon esempio. Nel 2022, il gruppo di esperti indipendenti per la preparazione e la risposta alle pandemie, che l’Assemblea mondiale della sanità ha chiesto all’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) di istituire e di cui ho fatto parte, ha pubblicato una revisione completa delle azioni globali necessarie per prevenire e mitigare le future pandemie. Il rapporto stimava che il costo finanziario della prevenzione delle pandemie sarebbe stato di 15 miliardi di dollari all’anno, meno della metà di quanto gli americani spendono ogni anno per la pizza.

La rivelazione più scioccante è stata che 11 gruppi e commissioni di alto livello, in 16 rapporti stilati nei 20 anni precedenti, avevano formulato raccomandazioni sensate su come prepararsi, individuare e contenere le pandemie, ma la maggior parte delle raccomandazioni non era stata attuata.

La conclusione del gruppo di esperti indipendenti è stata che questo problema poteva essere superato solo incoraggiando i leader a mobilitare un impegno sostenuto di tutto il governo per la preparazione alle pandemie. Abbiamo suggerito la creazione di un Consiglio per le minacce alla salute globale separato dall’OMS (perché le pandemie non sono solo un problema di salute) con la missione di assicurare che i governi si preparino sufficientemente alle pandemie, sia attraverso sistemi di sorveglianza efficaci che attraverso il lancio tempestivo di allarmi sui focolai. Questa proposta non dovrebbe essere lasciata cadere nel dimenticatoio.

Il sostegno ai rifugiati rappresenta un ulteriore esempio di come i costi globali siano condivisi in modo diseguale. Sebbene molti Paesi occidentali lamentino l’afflusso di rifugiati, i Paesi poveri e a reddito medio-basso ne ospitano oltre l’80%.

Bangladesh, Etiopia, Giordania, Kenya, Libano, Pakistan, Turchia e Uganda accolgono un gran numero di rifugiati. La Polonia, che attualmente ospita oltre 1,6 milioni di ucraini, e la Germania, con 1,5 milioni di siriani, sono i Paesi ricchi che fanno eccezione.

I Paesi poveri e a reddito medio-basso ricevono un compenso limitato dai Paesi più ricchi per le responsabilità che si assumono e quindi hanno un incentivo limitato ad attuare politiche che promuovano l’inclusione dei rifugiati nel lavoro, nell’istruzione e nei sistemi sanitari.

Due iniziative della Banca Mondiale riflettono la volontà di affrontare le preoccupazioni dei Paesi in via di sviluppo che ospitano un gran numero di rifugiati, ma devono essere incrementate in modo significativo.

Il programma Window for Host Communities and Refugees (Finestra per le comunità ospitanti e i rifugiati) promette di sostenere interventi significativi a medio e lungo termine a favore dei Paesi a basso reddito che ospitano rifugiati. Il 77% dei fondi WHR è stato impegnato per i Paesi africani. Ma il programma deve essere dotato di maggiori risorse, ampliato per includere altre banche multilaterali di sviluppo, come la Banca africana di sviluppo e la Banca islamica di sviluppo, e reso più efficace attraverso il coordinamento con le fonti di aiuto bilaterali.

Un’altra iniziativa della Banca Mondiale, il Global Concessional Financing Facility, include altre banche multilaterali di sviluppo e sostiene i Paesi a medio reddito che ospitano rifugiati (ad esempio, la Banca Mondiale ha stanziato 1,6 miliardi di dollari per aiutare la Colombia ad affrontare i rifugiati venezuelani). Ma i contributi al fondo sono ad hoc e non possono soddisfare le esigenze dei Paesi ospitanti.

La crisi climatica è il rischio globale che incombe maggiormente e che rappresenta il più grande banco di prova della sincerità della solidarietà dei Paesi occidentali con il resto del mondo. I Paesi ricchi devono spendere trilioni di dollari per decarbonizzare le loro economie, ma devono anche sostenere lo sviluppo a basse emissioni di carbonio nei Paesi poveri e pagare gli inevitabili costi di adattamento al cambiamento climatico già prefigurati dagli attuali livelli di riscaldamento globale.

La nomina di un nuovo direttore generale della Banca Mondiale in occasione delle riunioni di primavera del 2023 è quindi della massima importanza. Come ha scritto l’ex segretario al Tesoro americano Larry Summers, “gli Stati Uniti e i loro alleati hanno urgentemente bisogno di riconquistare la fiducia del mondo in via di sviluppo. Non c’è mezzo migliore per riconquistare la fiducia che la fornitura collettiva di un sostegno su larga scala alle priorità più importanti dei Paesi. E non c’è modo più rapido ed efficace di mobilitare il sostegno che la Banca Mondiale“.

La nuova leadership della Banca Mondiale dovrà recuperare il tempo perduto. Secondo l’analista Charles Kenny, i contributi della banca in proporzione al reddito nazionale lordo dei Paesi mutuatari sono scesi dal 4,0% nel 1987 allo 0,7% nel 2020. La Banca Mondiale può e deve fare di più.

Il suo approccio troppo conservativo al rischio, la sua gamma troppo limitata di partner (non governativi e governativi), la sua cultura e il suo modus operandi devono essere al centro di una riforma, insieme alle proposte di nuovi finanziamenti contenute nell’Agenda di Bridgetown del Primo Ministro barbadiano Mia Mottley, che chiede una nuova importante mobilitazione di fondi attraverso le istituzioni finanziarie internazionali per i Paesi alle prese con il cambiamento climatico e la povertà.

Il nuovo direttore generale deve non solo raccogliere più fondi, ma anche sviluppare sistemi di erogazione che riconoscano che gli Stati fragili e in conflitto devono essere trattati in modo diverso dalle loro controparti più stabili.

Un posto a tavola

Oltre a elaborare un modo più equo di affrontare i rischi globali, i Paesi occidentali devono accogliere le richieste dei Paesi in via di sviluppo di avere maggiore voce in capitolo nell’arena internazionale. Molti Paesi non sopportano la natura squilibrata del potere globale nelle attuali istituzioni internazionali.

Un esempio recente si è verificato durante la pandemia. L’acceleratore per l’accesso agli strumenti COVID-19 dell’OMS era un’importante iniziativa volta a favorire l’accesso globale a vaccini, trattamenti e diagnostici. Ma i rappresentanti dei Paesi a basso e medio reddito non sono stati coinvolti in modo significativo nella gestione del programma. Questa mancanza di rappresentanza ha ostacolato gli sforzi per ottenere una distribuzione equa dei vaccini e la fornitura efficace di altri servizi sanitari.

Il caso del veto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, all’apice del sistema internazionale, fornisce un’utile lente per riflettere su come tutte le istituzioni internazionali debbano riequilibrare il loro funzionamento per riconoscere le realtà del potere moderno.

Attualmente, i cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza – Cina, Francia, Russia, Regno Unito e Stati Uniti – hanno il diritto di porre il veto su qualsiasi risoluzione, mettendo di fatto da parte gli altri dieci membri, molti dei quali sono Paesi a basso e medio reddito.

Sembra improbabile una riforma radicale che modifichi il numero di Stati con diritto di veto nel Consiglio. Ma i conflitti in corso in Etiopia, Siria, Ucraina e Yemen forniscono esempi eloquenti di come l’impunità regni quando il Consiglio di Sicurezza è paralizzato dal veto o dalla minaccia di usarlo.

Un segno della frustrazione che regna su questo tema è l'”iniziativa del veto” approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2022, che prevede che quando un Paese usa il veto nel Consiglio di Sicurezza, l’Assemblea Generale venga automaticamente convocata per discutere il tema in questione. Inoltre, più di 100 Paesi hanno firmato una proposta francese e messicana – che io sostengo – che chiede ai membri permanenti del Consiglio di Sicurezza di concordare di astenersi dall’usare il loro veto in casi di atrocità di massa. Alcuni membri permanenti stanno già esercitando una certa moderazione. Il Regno Unito non ha usato il suo veto su nessuna questione dal 1989.

La proposta prevede che il Segretario generale delle Nazioni Unite identifichi i casi che meritano la sospensione del veto, sulla base di una chiara definizione di “atrocità di massa”.

Questa riforma aprirebbe immediatamente il processo decisionale del Consiglio per includere più equamente le opinioni dei dieci membri eletti oltre ai cinque permanenti. Gli Stati Uniti si sono detti preoccupati per la potenziale politicizzazione del processo di identificazione delle atrocità.

Sebbene i funzionari statunitensi siano comprensibilmente preoccupati per le conseguenze della rinuncia al veto (anche se in circostanze limitate), i ripetuti veti di Mosca alle risoluzioni sull’Ucraina nell’ultimo anno dovrebbero far riflettere Washington sul fatto che abbia più da guadagnare o da perdere rifiutando di prendere in considerazione limiti al veto.

Uno sguardo allo specchio

Nella battaglia per l’opinione pubblica mondiale, “la narrazione” conta. L’inquadramento occidentale preferito della guerra in Ucraina – come una gara tra democrazia e autocrazia – non ha avuto una buona risonanza al di fuori dell’Europa e del Nord America.

Sebbene sia vero che gli ucraini stanno combattendo per la loro democrazia e la loro sovranità, per il resto del mondo l’invasione rappresenta soprattutto una fondamentale trasgressione del diritto internazionale. Così come gli attacchi militari della Russia, che hanno preso di mira i civili ucraini e le infrastrutture civili.

Esiste un’alternativa migliore. I governi occidentali dovrebbero inquadrare il conflitto come un conflitto tra lo Stato di diritto e l’impunità o tra il diritto e l’anarchia, piuttosto che come un conflitto che contrappone la democrazia all’autocrazia.

Questo approccio presenta molti vantaggi. Colloca correttamente la democrazia tra una serie di metodi per promuovere la responsabilità e limitare l’abuso di potere. Amplia la potenziale coalizione di sostegno. Mette alla prova la Cina nel suo punto più debole, perché sostiene di sostenere un sistema internazionale basato sulle regole.

Inoltre, sembra meno auto-considerativo, il che è importante visti gli evidenti problemi che affliggono molte democrazie liberali. Una coalizione costruita intorno alla necessità di regole internazionali ha molte più probabilità di essere più ampia di una basata su appelli alla democrazia.

Per difendere lo Stato di diritto, tuttavia, i Paesi occidentali devono rispettarlo e sottoscriverlo. La condanna da parte degli Stati Uniti delle violazioni cinesi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare – ad esempio per quanto riguarda le installazioni militari cinesi sulle isole del Mar Cinese Meridionale – sarebbe molto più convincente se gli Stati Uniti avessero ratificato la Convenzione.

Anche se il vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris ha lanciato un forte appello alla recente Conferenza sulla sicurezza di Monaco per il perseguimento dei crimini di guerra in Ucraina, sarebbe stato molto più efficace se gli Stati Uniti avessero ratificato lo Statuto di Roma che ha creato la Corte penale internazionale nel 1998.

I critici e gli avversari delle potenze occidentali citano senza sosta questi due pesi e due misure. E non è difficile capire perché.

Vale la pena chiedersi se sia davvero importante la posizione del resto del mondo nei confronti dell’Ucraina. Il Presidente russo Vladimir Putin, ad esempio, in un discorso del giugno 2022, ha affermato che, a seguito della guerra, “si sono formati nuovi centri di potere sul pianeta“, facendo riferimento all’ascesa di potenze come Brasile, Cina e Sudafrica. Questi cambiamenti, sostiene Putin, sono “fondamentali e cruciali“.

Nel frattempo, la Cina ha lanciato una serie di progetti globali sotto l’egida della sua “Comunità di destino comune per il futuro dell’umanità”, tra cui il vasto programma di investimenti infrastrutturali noto come Belt and Road Initiative, che riflettono il cambiamento dell’ordine globale.

Eppure il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dedicato meno di tre minuti a discutere del mondo esterno all’Ucraina nel suo discorso sullo Stato dell’Unione di febbraio, che è durato più di un’ora. Si trattava di una lacuna impressionante, visti i meritevoli risultati della sua amministrazione: oltre il 90% degli aiuti umanitari destinati alla Somalia, ad esempio, proviene attualmente dagli Stati Uniti.

Un’agenda incentrata sul corteggiamento del resto del mondo ha poca attrazione interna, ovviamente; non è lì che si trovano i voti. Ma anche gli altri Paesi hanno i loro voti, non nelle elezioni americane, ma nel modo in cui gli interessi americani vengono percepiti e portati avanti nel mondo.

Nel caso dell’Ucraina, l’economia russa è stata sostenuta, nonostante le sanzioni occidentali, dall’espansione del commercio con il mondo non occidentale, da nuove alleanze energetiche e da nuove fonti di approvvigionamento di armi. Questi legami sono importanti.

Come entità geopolitica, l’Occidente rimane un attore potente e influente, ancor più con la sua ritrovata unità. Certo, le quote relative del reddito globale tra i Paesi occidentali saranno più basse nel ventunesimo secolo rispetto al ventesimo. Ma il reddito pro capite dei Paesi occidentali rimane elevato rispetto agli standard globali. La forza militare e diplomatica dell’Occidente è reale. I sistemi alternativi alla democrazia sono repressivi e poco attraenti.

Allo stesso tempo, le richieste di diversi Paesi per un nuovo accordo a livello internazionale sono in molti casi ragionevoli. Affrontarle con urgenza e in buona fede è essenziale per costruire un ordine globale soddisfacente per gli Stati liberaldemocratici e i loro cittadini. La guerra in Ucraina ha permesso all’Occidente di riscoprire la sua forza e il suo senso di responsabilità. Ma il conflitto dovrebbe anche aiutare i governi occidentali a confrontarsi con le loro debolezze e i loro errori.

*David Miliband è presidente e amministratore delegato dell’International Rescue Committee. Dal 2007 al 2010 è stato Segretario di Stato per gli Affari esteri e del Commonwealth del Regno Unito.

26 Aprile 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO